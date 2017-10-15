Bavulunuzu sağlama alın

Son yıllarda oranlar düşse de bavul hırsızlığı ne yazık ki hemen hemen her havalimanında yaşanabiliyor. Yoğun güvenlik önlemlerine, emniyet güçlerinin sıkı takibine rağmen ‘bagaj fareleri’ önceden tespit ettiği bavulu ayırıp el çabukluğu ile içinden değerli eşyaları çalıyor. Çoğu zaman da yolcu otele veya eve gittiğinde durumun farkına varıyor. Hırsızlık olaylarında havalimanlarında yolcu salonlarında da hırsızlıklar dikkat çekiyor. ‘Uluslararası’ çalışan hırsızlar, bekleme salonlarında, duty free satış mağazalarında ağlarını örüp kurbanlarını bekliyor.

İŞTE ÖNLEMLER

1. TSA ONAYLI KİLİT: ABD’ye yaptığınız uçuşlarda bavulunuzu kargoya kilitli veya bavulunuza uygun olmayan asma kilit takarak verirseniz, indiğinizde bagajınızı parçalanmış olarak alabilirsiniz. ABD’deki uygulama gereği kontrollerde bavul kilitliyse kırılarak açılabiliyor.

Bunun önüne geçmek için TSA onaylı olarak da bilinen asma kilit veya TSA onaylı kilide sahip bavulları tercih edin. TSA’in açılımı Transportation Safety Administration-Ulaşım Güvenlik İdaresi. TSA onaylı kilitlerde kontrol sırasında güvenlik personeli özel anahtar ile bavulun kilidini açabiliyor.





2. KORUYUCU KILIF: Bavulunuzun çizilmemesi, bagaj bandında uzaktan hemen çantanızı tanımanızı sağlaması koruyucu kılıfların en önemli özellikleri arasında. Ancak bir başka özelliği de kolay açılmamaları nedeniyle güvenliği artırmaları.

3. BAVUL EMNİYET KEMERİ: Havalimanlarında bagaj ayırma sistemlerinde çantanız bazen kilometrelerce yol yapabiliyor. Bant üzerinde giderken açılabilecek kilit sistemi riski nedeniyle çantanızı tutması için emniyet kemeri kullanabilirsiniz. Bu aynı zamanda bavulunuz için hırsızlık riskini de azaltacaktır. Bu tür kemerlerin içine koyacağınız adres bilgisi ile bavulunuz kaybolduğunda size daha hızlı dönmesini sağlayacaktır.







4. BAVULUNUZU FİLMLE KAPLATIN: Güvenlik sorunları olan yerlere seyahat etmeden önce havalimanında bavulunuzu plastik film ile kaplatabilirsiniz. Bu işlemi havalimanında yaptırmazsanız, bazen bavulunuz güvenliğe takılıp ekstra aramadan geçirilebiliyor.

5. TAKİP SİSTEMİ: Trackimo TRKM002 sistemi taktığınız bavulunuzu cep telefonuna yükleyeceğiniz uygulama ile anlık olarak takip edebilirsiniz. Sistem sinyalleri GPS üzerinden yolladığı için bavulunuzun nerede kaldığını kısa sürede tespit edebilirsiniz.





6. GİZLİ PARA ÇANTASI: Eğer gittiğiniz yerde nakit para taşımak zorundaysanız, pasaportunuzla birlikte bu tür çantaları tercih edebilirsiniz. Belinize saracağınız bu çanta ile dikkat çekmeden dolaşabilirsiniz.

7. KABİN İÇİN ÖZEL ÇANTA: Kabinde içine yanınızda taşıdığınız cep telefonu, tablet ve cüzdanınız için özel kilitli çantadan yararlanabilirsiniz. Güvenlik teli sayesinde çantayı koltuğun kenarına da takabilirsiniz.







