Bavulunuzu eziyet aracı olmaktan çıkarın

Ertesi gün erkenden uçacaksınız. Günün koşturması, işler derken gece saat ilerledi. Yorgun kafayla bavul hazırlamaya başladınız. İlk hatanızı geç kalarak yaptınız. Muhtemel “Onu unutmayayım, şu da lazım olur” diyerek normalden çok daha ağır bir çanta ile ertesi gün havalimanının yolunu tutacaksınız. Yolda “Ben bir şey unuttum, ama neyi?” sorusu aklınıza gelecek. Strese girmeye gerek yok. En çok yapılan hataları tekrarlamayın. Planlı hareket edin, bavul hazırlama stresinden uzaklaşın. İşte yapılan en büyük hatalar:

BAGAJ AĞIRLIK KURALLARINI BİLMİYORUZ

Eskiden kargoya verdiğiniz bavul, yer hizmetleri görevlisi tarafından üstünkörü tartılırdı. Fazlalıklar, aşırıya kaçmadığı sürece önem taşımazdı. Ama bu kural yıllar önce tarih oldu. Artık havayolları fazla bagajın peşinde. Çünkü şirketler fazla bagajdan her yıl çok ciddi para kazanıyor. Uçmadan değil, daha bileti alırken bagaj limitlerini öğrenin. Satın aldığınız ucuz bilet size kargoya bavul verme hakkı sunuyor mu? Havayolunun kargo bagaj hakkı 15 kilogram mı, yoksa 20 kilogram mı? Kabin bagajınız genel uygulanan 8 kilogramlık limit içinde mi? Ağırlık ile birlikte bavulunuzun boyutları kabinde yanınıza almanız için uygun mu? Bavulunuzu kapattıktan sonra tartmayı unutmayın. Son dakikada havalimanında 1-2 kilogram fazla nedeniyle ekstra ödeme yapmak zorunda kalmayın.

PLANLI DAVRANMAMAK

Deniz tatiline mi yoksa dağa tırmanmaya mı gidiyorsunuz? İş seyahatinde sürekli takım elbise mi giyeceksiniz? Hangi amaçla bavul yaptığınızı bir kez daha düşünün. Neyin lazım olacağını listeleyin. Böylelikle fazla ağırlıklardan kurtulabilirsiniz. Yedekli olmak her zaman iyidir. Ama seyahatte bunu abarttığınızda bavulunuza sığamayabilirsiniz. Fazladan ağırlıkla havalimanına gitmek, o bavulu sürüklemekle kendinize işkence etmeyin. Planlı olun.

SATIN ALDIKLARINIZI TAŞIYABİLECEK MİSİNİZ?

Limitleri aşmadınız, hafif bir bavul hazırladınız. Şu soruyu kendinize sormayı unutmayın: Seyahat sırasında alışveriş yapacak mısınız? Veya aklınızdan alışveriş geçmezken çok uygun fiyata aradığınız bir şeyleri buldunuz... Satın alırken fiyatı kadar nasıl taşıyacağınızı da düşünün. Ekstra bir bavul almak veya fazla bagaj ücreti ödemek zorunda kalabileceğinizi unutmayın. Ucuz bulduğunuz şeyin üzerine bu maliyetleri de ekleyin.

KATLAMA TEKNİKLERİ

Bavul hazırlarken giysilerinizi buruşmadan katlamak, bunu yaparken de bavuldan yer kazanmak çok önemli. Örneğin çoraplarınızı ayakkabınızın içine koyabilirsiniz. Böylelikle hem yer kazanırsınız hem de ayakkabılarınızın şekli bozulmaz. Rulo tekniği ile kıyafetlerinizin daha az yer tutmasını sağlayabilirsiniz. Farklı teknikler için sosyal medyadaki videoları takip edebilirsiniz.

GEREKSİZLER LİSTESİ

İki günlük seyahat için koca bir şişe şampuan taşımak gibi hatalar yapmak yerine gereksiz eşya listesi hazırlayın. Bavulun içine koymadan önce nasıl kullanırım, ne işe yarar, gerçekten lazım mı gibi soruları kendinize sormayı unutmayın.

FAZLA AYAKKABI TAŞIMAK

Yapılan hatalardan biri de fazla ayakkabı götürmek. Özellikle kadınlar bu hatayı daha fazla yapıyor. Ne amaçla gittiğinizi ve hava durumunu göze alın. 3-4 günlük bir seyahatte yedek bir ayakkabı tüm ihtiyacınızı karşılayacaktır. Ayakkabıların bavulda fazla yer tuttuğunu da unutmayın. Ayakkabılarınızı bavulunuzun altına yerleştirin. Böylelikle çantanız daha dik duracaktır.

BAGAJINIZI TANIYOR MUSUNUZ?

Bagaj konveyöründe çantanızın gelmesini beklerken bavulların renklerine dikkatli bakın. Önemli bölümünün siyah olduğunu, birçoğunun da birbirine benzediğini göreceksiniz. Bavulunuza uzaktan fark etmenizi sağlayacak renkli bir kurdele, kopmayacak bir etiket takmayı unutmayın. Bavul alırken dikkat çekici renklere sahip bavulları tercih edin.

HAFİF UÇUN

+ Az eşya ile seyahat etmeyi öğrenin.

+ Yanınıza alacağınız az eşyanın kullanışlı olmasına özen gösterin.

+ Mümkünse tüm eşyalarınız kabin bagajı ölçülerinde bir çantaya sığması ve yanınızda olması, havalimanında bekleme sürenizi hem binişte hem de inişte azaltacaktır.

Fotoğraflar: Cntraveler, Benceiyi, Kıbrıs Rent a Car, YouTube