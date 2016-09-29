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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerSeyahatGezginlerBavul hazırlarken yapılması gerekenler
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Arzu BALOĞLU

Bavul hazırlarken yapılması gerekenler

Kışa hazırız. Artık yaz tatilinden çok, kültür turları yapacağımız döneme geldik. Daha rahat bir tatil için aşağıdaki tavsiyelere göz atın. İşte seyahate çıkmadan önce mutlaka bilinmesi gereken bavul hazırlamanın püf noktaları...

Aslı ŞEHİRLİ / Instagram: @asligibi
Aslı ŞEHİRLİ ACARKAN
Aslı ŞEHİRLİ ACARKANGezgin

Kıyafet seçimi nasıl olmalı?

Kıyafet seçimi için, öncelikle gideceğiniz yerin hava durumuna bakın ve o hava durumuna uygun kıyafetler alın.Her zaman kat kat giyinmeye özen gösterin. Üşümeyi veya terlemeyi bu şekilde önleyebilirsiniz. Beş günlük tatile 10 günlük kıyafet götürmeyin. Boşuna niye hamallık yapasınız ki? Kıyafetlerinizi alırken renk uyumuna dikkat edin. Mesala bütün kıyafetlerinizi ya kahverengi ya da siyah tonlarında alın. Böylece farklı farklı çanta veya ayakkabı almanıza gerek kalmaz.

Güvenliğinizi nasıl sağlamalısınız?

Güvenliğiniz için, pahalı  eşyalarınızı (mücevher,saat,fotoğraf makinesi,bilgisayar gibi) valizinizin içine koymayın. Çantanızda veya el valizinizde bulunsun. Eğer çalınırsa, havayolları size değerinde ödeme yapmıyor. Aynı zamanda valizinizi her zaman kilitleyin ve isim etiketini mutlaka takın. Havalimanlarında yaşanan karışıklıkları düşünürsek, hiç değilse önlem almış oluruz.

Neden bavulu ağzına kadar doldurmamalısınız?

Valizinizin çeyreğini boş bırakın. Gittiğiniz yerden alacağınız hediyeleri koymak için yer bulunsun.

Bavul hazırlarken yapılması gerekenler

Acil durumlar için;

İhtiyaç duyabileceğiniz ilaçları mutlaka yanınıza alın. Ağrı kesici, mide ilacı, ateş düşürücü,vb. Bazı ülkelerde rahat rahat ilaç alamıyorsunuz veya sizin hep kullandığınız ilaçlar olmuyor.

Bavul hazırlarken yapılması gerekenler

Tatil boyunca rahat edebilmek için;

Rahat ayakkabı almaya özen gösterin. Özellikle havalimanlarında spor ayakkabı giyinin. Onun dışında valizini de beş çift ayakkabıyla doldurmayın. Bir spor bir şık, iki çift ayakkabı tatilde gayet yeterli olacaktır.

Elektronik eşyalar için;

Şarj aletlerinizi almayı unutmayın. Telefon,bilgisayar,fotoğraf makinenizin şarj aletlerini unutmayın. Eğer gittiğiniz ülkede prizler farklı ise mutlaka priz çevirici alın.

Bavula koyulmaması gerekenler;

Valizinize havlu, terlik gibi şeylerle gereksiz doldurmayın. Otelinizle mutlaka olup olmadığını kontrol edin, eğer varsa boşuna hiç almayın.

Bavula bunları koymayı unutmayın
Bavula bunları koymayı unutmayın

 Instagram: @asligibi 

Kaynak: Aslı ŞEHİRLİ / Instagram: @asligibi

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