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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Batılı turistlerin İstanbul'a ilgisi artıyor
Seyahat
AA | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 17.10.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

Batılı turistlerin İstanbul'a ilgisi artıyor

İstanbul 15 milyon turist hedefine her geçen ay daha da yaklaşıyor. Bunda Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinden gelen turistlerin sayısı etkili oldu.

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2018'in 8 ayında İstanbul'a gelen turist sayısı 8 milyon 874 bin 584 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, 2019'un aynı döneminde 9 milyon 983 bin 647 ile istatistiklere yansıdı. Bu rakamlar, İstanbul için bu yıl hedeflenen 15 milyon turist hedefine yaklaşıldığını ortaya koyarken, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinden gelen turistlerin sayısında geçen yıla oranla yaşanan artış dikkat çekiyor.

Batılı turistlerin İstanbula ilgisi artıyor


Batıdan gelen turistlerde Almanya önceki yıllardaki ağırlığını koruyor. Geçen yılla kıyaslandığında 8 ayda Alman turist sayısında yüzde 6,4'lük artış gözlemlendi. İstanbul'a gelen ziyaretçilerin milliyetleri dikkate alındığında Polonya'dan gelenlerin sayısı yüzde 46,6, Litvanya'dan gelenlerin sayısı yüzde 45,5, Portekiz'den gelenlerin sayısı yüzde 41,5 arttı. İstanbul'a gelen ABD vatandaşlarında yüzde 27,6, Danimarka vatandaşlarında yüzde 33,7, İtalya vatandaşlarında yüzde 31, İspanya vatandaşlarında yüzde 28'lik yükselme görüldü.

Batılı turistlerin İstanbula ilgisi artıyor


Balkan ve Baltık ülkelerinden gelenlerde ciddi artış

İstanbul'a gelen turist sayılarındaki artışta Balkan ve Baltık ülkelerinin rolü dikkat çekti. Bu kapsamda Balkan ülkelerinden Arnavutluk 4,6, Bosna Hersek 15,5, Bulgaristan 18,6, Hırvatistan yüzde 30, Kuzey Makedonya yüzde 8,9, Romanya yüzde 12,2, Slovenya yüzde 15,1 ve Yunanistan yüzde yüzde 21,1 gibi artan oranlarda daha fazla turisti İstanbul'a yolladı. Baltık ülkeleri Litvanya yüzde 45,5, Estonya yüzde 13,2, Letonya yüzde 10,6 oranında daha fazla turisti geçen yıla göre İstanbul'a göndermiş oldu. Avrupa'da Hollanda, Sırbistan, Finlandiya ve Moldova'dan gelen turistlerin sayısında negatif yönlü bir değişim oldu.

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