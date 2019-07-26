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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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'Batık uçak' deniz altı turizmini canlandırdı
Seyahat
Anadolu Ajansı
26.07.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

'Batık uçak' deniz altı turizmini canlandırdı

Turizmin geliştirilmesi amacıyla Edirne'deki İbrice Limanı açıklarında batırılan Airbus A330 tipi yolcu uçağı, dalgıçların yeni adresi haline geldi.

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Turizmin geliştirilmesi amacıyla Edirne'deki İbrice Limanı'nın 1 mil açığında batırılan Airbus A330 tipi yolcu uçağı, dalgıçlar tarafından ilgi görüyor.  Dev yolcu uçağını görmek için limana gelen yerli yabancı dalgıçların dalışları sürüyor.

Batık uçak deniz altı turizmini canlandırdı

Dalgıçların yeni adresi haline gelen uçağın batırıldığı bölge deniz altı turizmini de canlandırdı. Trakya Üniversitesi Sualtı Topluluğu üyesi üniversite öğrencileri tarafından da uçağa dalış gerçekleştirildi. Türkiye Su Sporları Federasyonu Edirne İl Temsilci Özkan Arsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saros Körfezi'nin dünyanın en temiz deniz olduğunu söyledi. Batık haldeki dünyadaki en büyük uçaklardan birinin Saros'ta olduğunu belirten Arsu, "Uçağın boyu 65 metre, kanat genişliği ise 60 metre. Dalış yapacaklar görsel zenginliği gerçeğinde yaşayacak ve hissedecekler. Uçak batığı hem doğaya hem de dalgıçlara büyük bir fayda sağlıyor. Balıklar uçakta yuva yaparak çoğalıyor. Dalış turizmi açısından da dalgıçlara alternatif bir alan oluştu. Yerli yabancı çok sayıda dalgıç batık uçağı görmek için limana geliyor." şeklinde konuştu.

Batık uçak deniz altı turizmini canlandırdı

Trakya Üniversitesi Su Altı Topluluğu Başkanı Ali Korkmaz da başarılı bir dalış gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Batık yolcu uçağı Edirne'nin turizmine katkı sağlayacak. Türkiye'nin birçok yerinden dalış tutkunu bölgeye geliyor. Bu deneyimi yaşamak isteyen herkesi bekleriz." diye konuştu.

Batık uçak deniz altı turizmini canlandırdı

Dev uçak geçen ay batırılmıştı

İlk seferini 1995'te yapan, geçen yıl da emekliye ayrılan Airbus A330 tipi yolcu uçağı mart ayında 6 tırla parçalar halinde Antalya'dan Edirne'nin İbrice Limanı'na getirilmişti. Uçak, turizme katkı sunmak amacıyla 14 Haziran'da kıyıdan 1 mil açıkta batırılmıştı.


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