Batı Karadeniz yaylalarında iki mevsim güzelliği
Düzce'de yaylaların bir bölümünde baharın müjdecisi çiçekler açarken, bazı bölgelerde beyaz örtünün yeni kalkmaya başlaması görsel şölen oluşturuyor.
Düzce'de yaz aylarında değişen doğası ve açan çiçekleriyle nesillerdir yaylak-kışlak kültürünü sürdüren misafirlerini ağırlayan yaylalar, manzarasıyla adeta büyülüyor.
Rakımları bin 200 ve 1800 metre arasında değişen Güzeldere, Pürenli, Hira, Derebalık, Kardüz, Odayeri ve Balıklı yaylalarında, iki mevsim bir arada yaşanıyor.
Bir yandan çiçeklerin yüzünü gösterdiği, diğer yandan yaklaşık yedi aydan sonra beyaz örtünün kalkmaya başladığı bölgede kartpostallık görüntüler oluştu.
Kış boyunca tabloları aratmayan kış manzarasında ‘yalnız’ kalan yaylalar, havaların ısınmasıyla ziyaretçilerini bekliyor.
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