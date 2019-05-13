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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Başkent pembe renge büründü
Seyahat
İHA
13.05.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

Başkent pembe renge büründü

Baharın gelişiyle birlikte Dikmen Vadisi pembe renge büründü, ziyaretçiler bölgeye akın etti.

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Japon kiraz ağaçlarının (Sakura) pembe çiçeklerini açmasıyla birlikte Dikmen Vadisi, resim tablolarını aratmıyor. Gökkuşağının tüm renklerini içinde barındıran Büyükşehir Belediyesinin önemli rekreasyon alanlarının başında yer alan Dikmen Vadisi, Başkentlilere adeta Japon esintisi yaşatıyor.

Başkent pembe renge büründü

Bu masalsı görüntüyü kaçırmak istemeyenlerin en büyük ziyaretçisiyse gelin ve damatlar. Evli çiftlerin fotoğraf çekimi için akın ettiği Dikmen Vadisi, Sakuraların gölgesinde sayısız gelin ve damada ev sahipliği yapıyor. Dikmen Vadisi'ne sadece evli çiftler değil, yürüyüş yapan Başkentliler özellikle de mezuniyet sevincini ölümsüzleştirmek isteyen öğrenciler de akın ediyor.

Başkent pembe renge büründü

Japon kültürünün kutsal sembolü ağaç

Felsefi düşüncelere, müziğe hatta şiirlere konu olan Sakura, ömrü çok kısa olması sebebiyle Japon kültürünün kutsal sembolleri arasında yer alıyor. Japonya'nın doğal güzelliklerinden sayılan Sakura tohumunun ülke dışına çıkarılması yasak olmasına rağmen Türkiye'ye dost ülke olması sebebiyle gönderilen fidanlar dikilebiliyor.

Başkent pembe renge büründü

Baharın coşkusunu Başkent'in dört bir tarafındaki Büyükşehir Belediyesine ait rekreasyon ve park alanlarında hisseden Ankaralılar son günlerde Dikmen Vadisi'nin pembe ve beyaz çiçekleri arasında yürüyüş yaparak, kitap okuyarak ya da fotoğraf çektirerek bu eşsiz güzelliklere şahitlik yapıyor.

Başkent pembe renge büründü

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