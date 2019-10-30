BartÄ±n'Ä±n GÃ¼zelcehisar sahilinde, volkanlardan akan lavlarÄ±n soÄŸuyup kristalleÅŸmesi sonucu 80 milyon yÄ±l Ã¶nce oluÅŸan, ahÅŸap yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yollarÄ±, seyir terasÄ± ve iskele yapÄ±larak turizme kazandÄ±rÄ±lan lav sÃ¼tunlarÄ±, eÅŸsiz manzarasÄ±yla yerli ve yabancÄ± turistlerin ilgi odaÄŸÄ± oldu.

DÃ¼nyada Kuzey Ä°rlanda, Ä°skoÃ§ya ve Kaliforniya'da, TÃ¼rkiye'de ise BartÄ±n'Ä±n tarih ve doÄŸanÄ±n iÃ§ iÃ§e olduÄŸu GÃ¼zelcehisar ilÃ§esinde bulunan lav sÃ¼tunlarÄ±, "BartÄ±n Ä°li GÃ¼zelcehisar Lav SÃ¼tunlarÄ± ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon AmaÃ§lÄ± Peyzaj Uygulama Projesi" kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan projeyle geÃ§en yÄ±l turizme kazandÄ±rÄ±ldÄ±.

BatÄ± Karadeniz KalkÄ±nma AjansÄ±nÄ±n (BAKKA) Mali Destek ProgramÄ± kapsamÄ±nda, Ä°l KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n projesiyle uluslararasÄ± Ã¶lÃ§ekte turizme kazandÄ±rÄ±lmasÄ± hedeflenen lav sÃ¼tunlarÄ±, projenin uygulanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ziyaretÃ§ilerin uÄŸrak noktalarÄ±ndan biri haline geldi.

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EÅŸsiz manzarasÄ±yla gÃ¶renleri hayran bÄ±rakan lav sÃ¼tunlarÄ±nÄ± bu yÄ±l yerli ziyaretÃ§ilerin yanÄ± sÄ±ra Arap, Ä°ngiliz ve Almanlar baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da Ã¼lkeden yaklaÅŸÄ±k 200 bin kiÅŸi ziyaret etti.





"Lav sutÃ¼nlarÄ±nÄ±n gÃ¼zelliÄŸini insanlara gÃ¶stermek istiyoruz"

BartÄ±n KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Fuat Dursun, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 1 kilometre sahili bulunan GÃ¼zelcehisar'Ä±n Ã¶zellikle denizi, gÃ¼neÅŸi, yeÅŸili ve gÃ¼n batÄ±mÄ±yla eÅŸsiz bir yer olduÄŸunu sÃ¶yledi. En bÃ¼yÃ¼k hedeflerinin, GÃ¼zelcehisar lav sÃ¼tunlarÄ±nÄ± uluslararasÄ± platforma aÃ§mak olduÄŸuna iÅŸaret eden Dursun, Ã¼lkedeki bu sÃ¼tunlarÄ±n hem dikey hem yatay olmasÄ±yla diÄŸerlerinden farklÄ± olduÄŸunu belirtti.

Dursun, dÃ¼nyada sadece Kuzey Ä°rlanda, Ä°skoÃ§ya ve Kaliforniya'da, TÃ¼rkiye'de ise BartÄ±n'da bulunan lav sÃ¼tunlarÄ±nÄ±n, dÃ¼nyanÄ±n ender geliÅŸmiÅŸ doÄŸal oluÅŸumlarÄ± arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktararak, "DiÄŸer Ã¼lkelerdeki lav sÃ¼tunlarÄ± sadece yatay ama buradaki lav sÃ¼tunlarÄ± diÄŸerlerinden farklÄ± olarak hem dikey hem yatay. Volkanlardan akan lavlarÄ±n soÄŸumasÄ± ve kristalleÅŸmesiyle dÃ¶rtgen, beÅŸgen ve altÄ±gen sÃ¼tunlar ÅŸeklindeki lav sÃ¼tunlarÄ±nÄ±n Ã§aplarÄ± 50 ila 100 santimetre arasÄ±nda, boylarÄ± ise 100 metreye ulaÅŸmaktadÄ±r. Bu lav sÃ¼tunlarÄ±nÄ±n gÃ¼zelliÄŸini Ã¼lkemiz ve dÃ¼nya insanlarÄ±na gÃ¶stermek istiyoruz"

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"Ä°ngiliz, Alman ve ArapÂ turistler Ã§oÄŸunlukta"

Dursun, lav sÃ¼tunlarÄ±nÄ± turizme kazandÄ±rmak, bÃ¶lgeyi daha tanÄ±nÄ±r hale getirmek ve burada yaÅŸayan vatandaÅŸlara da katma deÄŸer oluÅŸturmak amacÄ±yla geÃ§en yÄ±l Ã¶nemli bir projeyi hayata geÃ§irdiklerini ifade etti.

Projeyle ziyaretÃ§ilerin deniz ve doÄŸa manzarasÄ± eÅŸliÄŸinde lav sÃ¼tunlarÄ±na eriÅŸiminin de kolay hale geldiÄŸini ve projenin ilk etabÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±yla bÃ¶lgenin yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan Dursun, ÅŸÃ¶yle devam etti: "BartÄ±n Ãœniversitesi ile yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda lav sÃ¼tunlarÄ±nÄ±n daha rahat gÃ¶rÃ¼lebilmesi amacÄ±yla deniz Ã¼zerinde iskele, ada Ã¼zerinde yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ platformu, seyir terasÄ± yaptÄ±k. Yine 850 metre uzunluÄŸunda 3 metre geniÅŸliÄŸinde ahÅŸap yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ parkuru yapÄ±ldÄ±. Ä°nsanlar, hem bu parkurda yÃ¼rÃ¼yor hem de parkur sonunda yer alan iskelede dinlenerek lav sÃ¼tunlarÄ±nÄ± izleyip fotoÄŸraf Ã§ektiriyor. Yine Ä±ÅŸÄ±klandÄ±rma sayesinde akÅŸamlarÄ± da gÃ¼zel bir manzara oluyor.

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Projeyle lav sÃ¼tunlarÄ±nÄ±n tanÄ±nÄ±rlÄ±ÄŸÄ± arttÄ± ve bÃ¶lge yerli ve yabancÄ± turistlerin ilgi odaÄŸÄ± haline geldi. BurayÄ± bu yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 200 bin kiÅŸi ziyaret etti. Yerli turistlerin yanÄ± sÄ±ra Arap, Ä°ngiliz ve Alman turistler baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da Ã¼lkeden ziyaretÃ§i aÄŸÄ±rlÄ±yoruz" AlanÄ±n, doÄŸal yaÅŸamÄ± ve dokuyu bozmayacak ÅŸekilde yeni ahÅŸap tesisler oluÅŸturularak daha gÃ¼zel bir hale getirileceÄŸini belirten Dursun, ikinci ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ etap Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n tamamlanmasÄ±yla ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ±nÄ±n 400 binlere Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

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"LetonyalÄ±lar hayran kaldÄ±"

ZiyaretÃ§ilerden Alptekin YÄ±lmaz da lav sÃ¼tunlarÄ±nÄ± TÃ¼rkiye dahil dÃ¼nyada sadece 4 Ã¼lkede bulunmasÄ±nÄ±n kendisini heyecanlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Milyonlarca yÄ±l Ã¶nceden gelen ve dÃ¼nyanÄ±n ender oluÅŸumlarÄ±ndan olan lav sÃ¼tunlarÄ±nÄ±n aynÄ± zamanda coÄŸrafyayÄ± ve tarihi de anlatan bir yer olduÄŸunu ifade eden YÄ±lmaz, "Tabiat olarak Ã§ok gÃ¼zel. FÄ±rsat buldukÃ§a buraya gelip dinleniyoruz. Yine bir proje kapsamÄ±nda Letonya'dan misafirlerimiz var. Kendileri de birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r burayÄ± gÃ¶rmek iÃ§in heyecanlÄ±ydÄ±lar ve buraya hayran kaldÄ±lar" diye konuÅŸtu.

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