Barselona'ya yolu düşeceklere özel yeme içme rehberi

Deniz ürünleri, et ürünleri, meyve ve yemiş grupları Barselona'da sıkça karşınıza çıkan lezzetlerdir. Sebze yemeklerinin de yer aldığı bu mutfakta ayrıca zeytinyağı hemen hemen her yemekte kullanılır. Kahvaltı kültüründe Avrupa'nın genelinde yaygın olan kahve ve kruvasan gibi lezzetler yaygındır. "Platos Combinados" adı verilen kahvaltı tabağında ise biftek, patates kızartması, yumurta ve domuz pastırması gibi seçenekler yer alır. Kahve olarak sade ve sütlü seçenekler rahatlıkla bulunabilirken, bikini adı verilen tost çeşidi ise jambon ve peynirden hazırlanan bir sabah kahvaltısı seçeneğidir. Kruvasanlar marmelatlı, çikolatalı ve sade seçenekleri ile kahvaltı mekanlarında bulunabilir.

Öğle yemeklerinde ise Barselona halkı en az üç ya da dört çeşit yemek yemeyi tercih eder. Zengin bir öğle yemeğini tercih eden lokal insanlar çorba veya salata ile başladıkları öğle yemeklerini genellikle eti tavuk veya deniz ürünlü yemeklerle devam ettirerek finali ise tatlılarla yaparlar. Akşam yemeklerinin geç yendiği Barselona'da tapas en çok tercih edilen yemek türlerindendir. Deniz ürünleri ve diğer et çeşitleri ile hazırlanan mezelere verilen ad olan tapaslar, tapas barlarda yenilebilir. Tapas çeşitlerinin yanında ise içki içilir.

Paella: Katalan mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden olan paella, genellikle deniz ürünleri ile yapılan pilav olarak biliniyor. Islak şekilde hazırlanan pilavın içerisine karides, midye ve çeşitli deniz mahsulleri ekleniyor.

Conil amb Cargols: Salyangoz ve tavşan eti ile birlikte pişirilen bir yemek olan Conil amb Cargols, Katalan mutfağının en iddialı lezzetleri arasında.

Arros Negre: Kalamar ve pirinç ile yapılan bu yemekte iki malzeme bir arada pişiriliyor ve ortaya muhteşem bir lezzet çıkıyor.

Pa amb tomaquet: Dilim dilim ekmek üzerine domates, zeytinyağı ve sarımsak ilave edilerek hazırlanan bu lezzet harika bir atıştırmalık ve aperatif olarak Katalan mutfağında önemli yer tutuyor.

Embutidos: Çeşit çeşit etlerin aynı tabakta sunulması olan bu lezzet, farklı tatlar denemek için ideal.

Crema Catalana: Yumurta, şeker ve tarçın gibi malzemelerle yapılan Crema Catalana, creme brulee'ye benzeyen bir tada sahip ve Barselona’da sevilen bir tatlı çeşidi.

Cava şarabı: Barselona'nın yerel şarabı olarak bilinen Cava, köpüklü bir şarap. Cava'yı tüm lokal restoran ve barlarda bulabilirsiniz.

Sangria: Şarap, portakal suyu ve votka karışımından oluşan Sangria, Barselona'nın milli içkisi.

Cafe amb ilet: Kahvenin yarısı sıcak süt diğer yarısı ise kahve ile hazırlanan kahve çeşididir.

Cafe cortado: Her kafede bulunan cafe cortado süt ile hazırlanmış olan espressoya verilen addır.





Fotoğraflar: Association of MBAS, Bcn Restaurantes, Gastroteca, Pinterest, Mind42, Taste, Gezip Gördüm