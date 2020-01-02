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Baraj suları çekildi, tarihi cami ortaya çıktı
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 02.01.2020 - 09:38,Son Güncelleme:/

Baraj suları çekildi, tarihi cami ortaya çıktı

Sivas'daki Kılıçkaya Barajı'nın sularının çekilmesiyle Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldığı iddia edilen cami gün yüzüne çıktı.

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Sivas’ın Suşehri ilçesinde Türkiye’nin sayılı barajları arasında yer alan 64 kilometrelik Kılıçkaya Barajı’nın 1989 yılında faaliyete geçmesiyle bazı yerleşim yerleri sular altında kaldı. Baraj suyunun çekilmesiyle eski yerleşim yerlerindeki kalıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Büyükgüzel köyünde bulunan ve adını taşıdığı Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldığı ileri sürülen cami de gün yüzüne çıkan yapılar arasındaydı.

Baraj suları çekildi, tarihi cami ortaya çıktı


TARİHİ DOKUYU GÖRMEK İÇİN BÖLGEYE AKIN ETTİLER

Fatih Sultan Mehmet´in Otlukbeli Savaşı´ndan döndükten sonra yaptırdığı iddia edilen caminin kalıntıları ilgi çekti. Suları çekilmesinin ardından, geçmiş yılları anmak amacıyla bölgeye gidenler, duvarı, mihrap ve minber kalıntıları aynen duran caminin bulunduğu bölgede hatıra fotoğrafı çektirdi. Bölgede eski mezar taşlarının da yer aldığı görüldü.

Baraj suları çekildi, tarihi cami ortaya çıktı


Bölgede gezinti yapan Serkan Özer, caminin anlatılana göre eski tarihi olduğunu, suların çekilmesi sonucu ortaya çıkan yapının halen yıllar öncesi gibi ayakta kaldığını söyledi.

Baraj suları çekildi, tarihi cami ortaya çıktı

Baraj suları çekildi, tarihi cami ortaya çıktı


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