Banyo küvetleriyle kar üzerinde kıran kırana yarış
İsviçre'nin kar merkezlerinden Stoos'ta, 'Geleneksel 7. Küvet Yarışları' düzenlendi. Ortaya çıkan görüntüler ise çok ilginç...
Çok sayıda katılımcının birbirinden ilgi çekici ve renkli kostümlerle yer aldığı yarışlar kıran kırana geçti.
İsviçre Alplerinde düzenlenen yarışmaya katılan 100'e yakın ekip, beraberlerinde getirdikleri banyo küvetlerinin içinde hızlı bir şekilde bitiş çizgisine ulaşmak isterlerken hem kendileri eğlendi hem de izleyicileri kahkahalara boğdu.
Fotoğraflar: DepoPhotos
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