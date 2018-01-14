Kış harikalar diyarı: Bansko

Avrupa’da birçok cazip kayak merkezi var. Ancak verdiğiniz kararda karlı tepelerin ardında kasaba yaşantısı ve yepyeni bir SPA deneyimi de istiyorsanız tercihinizi Pirin Dağı’nın eteğindeki Bansko’dan yana kullanmalısınız. Bansko, ülkenin bir numaralı kayak merkezi olmasının yanı sıra kış seçenekleriyle dolup taşan Avrupa’da maceraperestleri ürkütmeyen en ucuz ve modern kayak merkezi olma unvanına sahip. Bu şirin kasabaya adım attığınızda ilk bilmeniz gereken şey şu: Yaklaşık 72 saatte tek bir deneyimle buradan ayrılmayacaksınız çünkü yalnızca spor yapmak için gidilen kayak merkezlerinden birinde değilsiniz, tadını çıkarın…



Maceraperestlerin düşleri zirvede!



Kar ne de olsa düştüğü her yeri güzelleştiriyor. Bulgaristan’ın en güneşli dağı karşımızda; Pirin… Adını Slav Yıldırım Tanrısı Perun’dan alıyor. İlk iş, kayak ya da snowboard ekipmanını kiralayıp, 27 Euro’luk (122 TL) skipass kartı almak. Sonrasında, günün ilk ışıklarıyla birlikte dağın ışıl ışıl işlenmemiş güzelliğine kucak açıyoruz. Çam ağaçlarına kalın bir battaniye gibi düşen karlar içerisinde sinematografik bir yolculukla gondola sizi kısa bir sürede zirveye taşıyor ve karlı kartpostalın bir parçası olmaya çok yakınsınız.







Bansko’da, neredeyse bulutlara dokunabileceğiniz, masmavi gökyüzüyle buluşan ve farklı seviyelere hitap eden toplam 75 kilometrelik pist, adrenalin meraklılarını maceraya davet ediyor. Pistler, özellikle kolay ve orta seviyedekiler için ideal. Zor seviye olan siyah pist Tomba, ismini efsanevi kayakçı Alberto Tomba’dan almış ve ürkütücü görünse bile adrenalin bağımlıları için nefes kesici bir durak





Kayakseverler çoğunlukta olsa da, her zaman izlerken aşk yaşadığım dünyanın açık ara en zevkli sporlarından biri snowboard ile tanışmanın işte tam zamanı! Özgürlük hissini karların üstünde daimi hissedeceğiniz snowboard öğrenmek için Bansko’nun deneyimli hocaları oldukça motive edici ve bilgili. Benim hocam Orlin Mitev idi. Giderseniz Orlin’den ders almanızı öneririm. Bansko’yu diğer kayak merkezlerinden farklı kılan tek kişilik birebir ders fiyatının dahi Avrupa’dakilere göre uygun oluşu, iki saati 65 Euro yani yaklaşık 300 TL.

Eşsiz Spa denyimi



Karlı bir günü geride bıraktıktan sonra, harcadığınız enerjiyi yeniden kazanmanın ve kendinize ait anlar yaratmanın en güzel yolu Spa. Farklı esansların dokunuşuyla zihninizi ve vücudunuzu canlandıran konforlu bir deneyim için Kempsinki’nin Spa’sı eşsiz bir deneyim sunuyor.

Dünyaca ünlü Bulgar gülüyle yapılan organik terapiden, harmoni masajına kadar dileyin ne dilerseniz, sonunda “İyi ki gelmişim” diyorsunuz.

Benim favorim, Pirin Dağı’nın muhteşem manzarasına sahip sıcak havuzda günün yorgunluğunu atmak oldu. Şehrin en cazibeli ve lüks otelinin misafirlerine sunduğu en büyük kolaylık tek yukarı çıkış noktası olan gondola yürüme mesafesinde ve kasabanın tam göbeğinde yer alması.

Öte yandan, Bansko’da her türlü zevke ve bütçeye uyabilecek, pek çok konaklama seçeneği mevcut: Strazhite, Mura ya da Pirin Otel bunlardan bazıları.

Bansko’da yeme-içme sahnesi de damak tadınızı oldukça mutlu edecek cinsten. Restoranların yıldızı, leziz Bulgar ev yemeklerinin adresi Obecanova meyhanesi. Bu otantik restoranda görselliğin ve sunumun zirvede oluşuna geleneksel, sıcak bir ortamda tanık oluyorsunuz. Yine Kempinski Arena Oteli içerisinde yer alan Akdeniz restoranı Coma Prima’da büyük bir şömine aylar boyu hiç sönmüyor ve romantik akşam yemeğinizde seçkin şaraplar eşliğinde gurme deneyimi yaşıyorsunuz. Bansko’daki oteller çocukların damak tadına da hitap eden lezzetler sunuyor.

Bansko’daki etkinlikler



Bu sene 5. yılını kutlayan Bansko Skifest şubatta yapılacak. Heyecan verici bir gece hayatı ve sosyalleşme ortamı vaad edeceği kesin, festivalin müdavimleri arasında Türkler çoğunlukta. Ayrıca, her yıl ağustos ayında düzenlenen Jazz ve Opera Festivali, Bansko’da kış sezonu kadar ilgi görüyor.

Yazları, Dünya UNESCO Miras Listesi’ndeki Pirin Ulusal Parkı’nda yapılan doğa yürüyüşleri de ilgi çekici aktivitelerden. Bu haliyle, Bansko, gözümüzde kendini her mevsim için güzel bir durak haline getirmesiyle zamansız kabul edilebileyecek bir kasaba.

Nasıl gidilir?



Bansko’yu diğer kayak merkezlerinden farklılaştıran hatırı sayılır bir coğrafi avantaja sahip olması. Sanki hiç ülke değiştirmemiş gibi hissetmek büyük bir artı…Türk Hava Yolları’nın haftada 18 kez düzenlediği İstanbul- Sofya uçuşları ile önce Bulgaristan’ın başkentine bir saat süren bir uçuşla varıyorsunuz. Fiyatlar, İstanbul çıkışlı olmak üzere, gidiş dönüş ocakta 129 -180 Euro (588-820 TL)

aralığında. En kısa sürede Bansko’daki beyaz mutluluğa kavuşmak isteğindeyseniz, Sofya Havaalanı’ndan yaklaşık iki saat süren bir yolculuk için araç kiralayabilirsiniz.