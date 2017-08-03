Bangladeş’te ulaşıma sandallı çözüm

Nüfusunun büyük kısmını Müslümanların oluşturduğu Bangladeş’in başkenti Dakka, en yoğun noktalardan biri. 18 milyon insanın yaşadığı şehirin sokakları rengârenk ve çok kalabalık.Şehirin iki yakasının çeşitliliği de zengin bir mozaik oluşturmakta. Bir tarafta zengin bir tarafta yoksul insanların görüntüsü aradaki uçurumu çok net gözler önüne seriyor.







Çok fazla kanal ve gölün bulunduğu şehirde insanlar iş yerlerine sandallarla gidiyor. Çok rağbet gören bu tahta sandallar ulaşım rahatlığından dolayı sık sık tercih ediliyor. Sadarghat bölgeside tahta sandalların yoğun olarak kullanıldığı güzergâhlardan.







Buriganga Nehri’nin olduğu bölgede bulunan sandallar şehrin farklı noktalarına insanları çok rahat ulaştırıyorlar. İskelelerde bulunan sandallar taksi durağı gibi gruplar halinde duruyor. Bu gruplar 20 ile 200 arasında değişiyor.







