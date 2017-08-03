« Hürriyet.com.tr
HürriyetSeyahatBangladeş’te ulaşıma sandallı çözüm
image
Seyahat

Bangladeş’te ulaşıma sandallı çözüm

Bangladeş dünyanın toprak olarak en küçük, nüfus bakımından ise en kalabalık ülkelerinden biri. Bangladeş'te 6 bölge ve 64 tane il var. Hâl böyle olunca ulaşım başlıca sorunlardan biri oluyor. Bu soruna başkent Dakka öyle bir çözüm buldu ki... İşte o tahta sandallar!

Hürriyet Haber
X

Nüfusunun büyük kısmını Müslümanların oluşturduğu Bangladeş’in başkenti Dakka,  en yoğun noktalardan biri. 18 milyon insanın yaşadığı şehirin sokakları rengârenk ve çok kalabalık.Şehirin iki yakasının çeşitliliği de zengin bir mozaik oluşturmakta. Bir tarafta zengin bir tarafta yoksul insanların görüntüsü aradaki uçurumu çok net gözler önüne seriyor.

Bangladeş’te ulaşıma sandallı çözüm

Çok fazla kanal ve gölün bulunduğu şehirde insanlar iş yerlerine sandallarla gidiyor. Çok rağbet gören bu tahta sandallar ulaşım rahatlığından dolayı sık sık tercih ediliyor. Sadarghat bölgeside tahta sandalların yoğun olarak kullanıldığı güzergâhlardan.

Bangladeş’te ulaşıma sandallı çözüm

Buriganga Nehri’nin olduğu bölgede bulunan sandallar şehrin farklı noktalarına insanları çok rahat ulaştırıyorlar. İskelelerde bulunan sandallar taksi durağı gibi gruplar halinde duruyor. Bu gruplar 20 ile 200 arasında değişiyor.

Bangladeş’te ulaşıma sandallı çözüm

 

Kaynak: Hürriyet Haber

Seyahat HaberiSeyahat HaberiBangladeşBangladeşSeyahatbangladeşDakkasandal
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Bangladeş’te ulaşıma sandallı çözüm
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Tarihin kanlı sayfası aralandı! Hapishane 21'in dehşet verici hikayesi
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Avrupa'ya ucuz seyahat etmek isteyenlere özel öneriler
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Bu yaz sona ermeden gitmeniz gereken 10 harika yer
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Çikolata kokan şehir: Brugge
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Kapı vizesi ile girebileceğiniz Yunan Adaları

BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİNİZ

İLİŞKİLİ HABERLER

İLİŞKİLİ DESTİNASYONLAR

Bangladeş