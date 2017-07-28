Bangladeş’in uğursuz kalesi

1677 yılında Bengal prensi Mohammad Azam Şah tarafından yaptırılmaya başlanan bu kale, prensin yaşadığı sürede bitmemiş.

Daha sonra tahta geçen oğlu Shaista Han kalenin yapımına devam ederken, kızı Iran Dukht Pari Bibi bir hastalıktan ölmüş. Bu sebepten dolayı Shaista Han, kalenin yapımını durdurmuş ve kaleyi ‘uğursuz kale’ olarak nitelendirmiş. Yapımı yarıda kesilen bu kale Mughal dönemi bitince terk edilmiş.

Hikâyesiyle dikkat çeken bu ünlü kale Bangledeş’in en çok ziyaret edilen yerleri arasında. Büyük bir alanı kaplayan Lalbagh Kalesi, aynı zamanda Bangladeş’in en büyük kalesi.

Şehrin Eski Şehir bölümünde yer alan kale, Babür tarzı bahçesiyle ziyaretçilerine görsel şölen sunmakta. Ayrıca kalenin sınırları içerisinde Pari Bibi Türbesi, Lalbah Camii ve Shaista Han adında bir müze bulunmakta. Bu kaleyi ziyaret etme ücreti yerlilere 1 TL, turiste 5 TL.



