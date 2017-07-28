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Bangladeş’in uğursuz kalesi

Bangladeş’te yer alan 340 yıllık Lalbagh Kalesi, başından geçen olaylar nedeniyle ‘uğursuz kale’ olarak adlandırılıyor. Ayrıca Lalbagh Kalesi UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde de yer alıyor. İşte Lalbagh Kalesi'nin ilginç hikâyesi…

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1677 yılında Bengal prensi Mohammad Azam Şah tarafından yaptırılmaya başlanan bu kale, prensin yaşadığı sürede bitmemiş.

Bangladeş’in uğursuz kalesiBangladeş’in uğursuz kalesi

Daha sonra tahta geçen oğlu Shaista Han kalenin yapımına devam ederken, kızı Iran Dukht Pari Bibi bir hastalıktan ölmüş. Bu sebepten dolayı Shaista Han, kalenin yapımını durdurmuş ve kaleyi ‘uğursuz kale’ olarak nitelendirmiş. Yapımı yarıda kesilen bu kale Mughal dönemi bitince terk edilmiş.

Bangladeş’in uğursuz kalesi

Hikâyesiyle dikkat çeken bu ünlü kale Bangledeş’in en çok ziyaret edilen yerleri arasında.  Büyük bir alanı kaplayan Lalbagh Kalesi, aynı zamanda Bangladeş’in en büyük kalesi.

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Şehrin Eski Şehir bölümünde yer alan kale, Babür tarzı bahçesiyle ziyaretçilerine görsel şölen sunmakta. Ayrıca kalenin sınırları içerisinde Pari Bibi Türbesi, Lalbah Camii ve  Shaista Han adında bir müze bulunmakta. Bu kaleyi ziyaret etme ücreti yerlilere 1 TL, turiste 5 TL.

Bangladeş’in uğursuz kalesiBangladeş’in uğursuz kalesi

Kaynak: Hürriyet Haber

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