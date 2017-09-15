Bangladeş'in sandal taksileri

Kanallar şehri Dakka, 18 milyonu geçen nüfusuyla ciddi bir rakama sahip. Çok sayıda kanal ve gölün bulunduğu Dakka’da çalışanlar iş yerlerine trafiğe girmeden bu küçük sandallarla ulaşıyor.







Fotoğraftaki Sadarghat bölgesi de sandalların sıklıkla kullanıldığı yerler arasında. Buriganga Nehri’nin olduğu yerdeki bu sandallar, yerleşim yeri Sadarghat’tan Dakka’nın iş merkezine çalışanları taşıyor.







Sandallar, iskelelerde aynı taksi durağı gibi gruplar halinde bulunuyor. Her iskelelerde bulunan gruplar 20 ile 200 arasında değişiyor.







