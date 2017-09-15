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Bangladeş'in sandal taksileri

Dünyanın en kalabalık şehirleri listesinde ilk 10'da yer alan Bangladeş'in başkenti Dakka'da ulaşımın ana araçlarından biri de tahta sandallar...

Hürriyet Haber
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Kanallar şehri Dakka, 18 milyonu geçen nüfusuyla ciddi bir rakama sahip. Çok sayıda kanal ve gölün bulunduğu Dakka’da çalışanlar iş yerlerine trafiğe girmeden bu küçük sandallarla ulaşıyor.

Bangladeşin sandal taksileri

Fotoğraftaki Sadarghat bölgesi de sandalların sıklıkla kullanıldığı yerler arasında. Buriganga Nehri’nin olduğu yerdeki bu sandallar, yerleşim yeri Sadarghat’tan Dakka’nın iş merkezine çalışanları taşıyor.

Bangladeşin sandal taksileri

Sandallar, iskelelerde aynı taksi durağı gibi gruplar halinde bulunuyor. Her iskelelerde bulunan gruplar 20 ile 200 arasında değişiyor.

Bangladeşin sandal taksileri

Bangladeş’in uğursuz kalesiBangladeş’in uğursuz kalesi

Kaynak: Hürriyet Haber

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