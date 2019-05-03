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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ballıca Mağarası'na ziyaretçi akını
Seyahat
DHA
03.05.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Ballıca Mağarası'na ziyaretçi akını

Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan ve oluşumu milyonlarca yıla dayanan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki doğa harikası Ballıca Mağarası'nı 1 yıl içerisinde 140 bin kişi ziyaret etti. Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, mağarayı ziyaret edenler arasında astım, bronşit ve KOAH hastalarının da yoğunlukta olduğunu söyledi

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Tokat' ta il merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyünde 1085 rakımlı tepede bulunan Ballıca Mağarası, dünyanın en büyük ve görkemli mağaralarından biri olarak gösteriliyor. DHA'nın haberine göre ortalama sıcaklığı 18 derece ve nem oranı yüzde 54 olan mağara, milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikit güzellikleri ile dikkat çekiyor. Keşfedilmemiş bölümleriyle gizemini koruyan Ballıca Mağarası'nı yurt içinden çok sayıda vatandaş ziyaret ediyor. Mağaranın tedavi edici özelliği nedeniyle ziyaretçiler arasında astım, bronşit ve KOAH rahatsızlığı bulunanlar da sıklıkla yer alıyor.

Ballıca Mağarasına ziyaretçi akını

Mağaranın 680 metre uzunluğunda görüşe açık alan olduğunu söyleyen Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, "Ama görüşe açılmayan alanları da var. Bu alanlar içerisinde seyir balkonlarıyla şu anda dünyanın en güzel mağaralarından birinin içerisindeyiz. Geçen yıl itibari ile mağaraya 140 bin turist geldi. Bu turistlerin 20 bin tanesi sadece şifa bulmak için geldi. Astım, bronşit ve KOAH hastalarımız buraya geldikten sonra dönerken bizlere şifa bulduklarını ifade ediyorlar" dedi.

Ballıca Mağarasına ziyaretçi akını

 

'ZİYARETÇİ SAYISI ARTACAK'
İlçede konaklama sorunu olduğunu ve ifade eden Başkan Yılmaz, "Paydaşlarımızla beraber yaptığımız projelerimizde de insanlara yapacağımızı vaat ettiğimiz projelerde de en büyüğü Pazar'ın artık ürettikleriyle ve turizm ile tanınmasını istediğimizi söyledik. Valiliğimiz de bu konuda bize destek veriyor. Konaklama alanlarında çok eksiklerimiz var. UNESCO'ya da girmiş olan medarı iftiharımız haline gelen bu mağarayı gelen ziyaretçilerin daha rahat etmesi gerekiyor UNESCO'ya girmesiyle beraber ziyaretçi sayısının 200 binin üzerinde olacağını düşünüyoruz. 2020 yılında hava alanı da hizmete girecek bununla beraber bizim o günlere kendimizi hazırlamamız lazım. Burada tedavi amaçlı rehabilitasyon merkezleri, oteller yapılacak ve çevrenin gezilecek güzel alanları da var" diye konuştu.

Ballıca Mağarasına ziyaretçi akını

'İLÇEMİZ İÇİN DUMANSIZ FABRİKA OLACAK'
Ballıca Mağarası'nın UNESCO Dünya Mirası Geçici listesine girdiği için mutlu olduklarını belirten Başkan Yılmaz, "Ballıca Mağarası'nın UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesine girmesi bizi gururlandırdı. Bir o kadar da üzerimizdeki yükü artırdı. Dünyanın tanıyacağı bir yeri tanıtmak için çalışmalara hız verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü Pazar ürettikleriyle, turizmiyle ve güzellikleriyle anılmak istiyor. Halkı da bunun hevesinde. Şu andan itibaren kişiler de bireysel olarak bu konuda çalışmalara başladılar. 'Yatırım yapacağız, bize yardımcı olur musunuz' diye danışıyorlar. Bizim birincil hedefimiz buraya gelen yatırımcılara yardımcı olmak. Alt yapısını, alanını hizmetlerini oluşturmak. Ekip olarak biz buna hazırız. Türkiye'deki mağaraların içerisinde Ballıca Mağarası'nı görmeyen mağara gezdik demesin. Elimizdeki kıymeti bilmiyoruz. Üzeri üflendiği zaman ortaya çıkacak bir miras gibi Ballıca Mağarası. Türkiye'nin dünyaya açılan kapılarından bir tanesi olacağına inanıyoruz. Her yıl tedavi olmak için gelenler var. Gelenlerden birisi belediyemize uğradı, 'Ben yılda bir iki kere geliyorum, birkaç gün kalsam bile tedavi olduğumu hissediyorum' diyor. Buraya gelenler geri giderken 'Çok rahatladım, çok iyi oldum, ne kadar güzel bir ortam' dediği zaman biz elimizdeki değeri bilmiyormuş gibi kendi kendimize üzülüyoruz. Ama gelen insanlar tedavi olduğu, hatta bunu da birbirlerine tavsiye ettiğini belirtiyor ve eksiklerimizi bize söylüyorlar. Kültürel varlıklarımızın da ortaya çıkmasının bizim için bir değer olacağına inanıyoruz. Ballıca Mağarası ilçemiz için dumansız bir fabrika olacak" ifadelerini kullandı.

 

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