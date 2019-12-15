Balkanlar’ın yeni eğlence başkenti

Cuma

15 yıl beklenen müze

15.00

Şehrin gurur kaynağı Ulusal Müze, 2003’te restorasyon amacıyla kapatıldı. 2018’de büyük bir kutlamayla tekrar hizmete girdi. Neoklasik üsluptaki mimarisiyle dikkat çeken yapının üç katı Roma dönemi eserler, Tintoretto, Monet, Renoir resimleri, 20. yüzyıl Yugoslav ressam ve heykeltıraşlarından Ivan Mestroviç, Marko Murat, Nadezda Petrovic ve Ivan Mestrovic’in az bilinen yapıtlarıyla dolu. Giriş 15 lira.

Tabağınızdaki

mutluluk hormonu

19.00

Sırp başkentinin gastro-pub’larından biri de iki yıl önce açılan Endorfin. Sahiplerinden Milos Vuksic yıllarca New York’ta çalışmış. Yurdunu özleyen New Yorklulara hemen peynirli, yumurtalı, salamlı sandviç ya da kuzu etinden hamburger hazırlıyor. Muhtemelen meraklı gezginler yerel muftağı tercih edecektir. Doğu Sırbistan dağlarından gelen Miroc peynirinden ızgarayı ballı hardalla servis ediyor. Yerel yemeklerden cevapi, koyun etinden yapılan bir tür köfte. Dana dilin garnitürü pancar. Hepsi o kadar leziz ki daha tabağınızdakileri bitirmeden vücudunuz endorfin salgılamaya başlayacak. İki kişi içki dahil ortalama 200 lira.

Mor duman

22.00

Popüler kulüp ve kültür merkezi Drugstore’un ortaklarından Dragana Dobric, yeni bir kulüp açtı. Dim (Sırpça duman anlamında), aynı zamanda sergi salonu, avangard müzikçilere açık sahne, sanatçıların buluşma mekânı. Skadarlija semtinde, 2015’te iflas eden 176 yıllık ünlü BIP Biraları’nın yüksek tavanlı binasında hizmet veriyor. Mekâna güzel kokteylleri için de uğrayabilirsiniz.

Cumartesi

Tito kumbarası

11.00

Yugoslavya’nın, Birinci Dünya Savaşı’ndan itibaren öyküsü, bu müzede tüm detaylarıyla anlatılıyor. Savaş sonrasında farklı ulusları bir araya getirip barış içinde yaşamalarını sağlayan Josip Tito’nun 4 Mayıs 1980’de ölümü üzerine ülke yeni bir döneme başlamış ve sonunda kanlı savaşla parçalanmıştı. Tito’nun mezarı camdan tavanlı Çiçekler Evi’nde. Hediyelik mağazasına uğradığınızda özel bir armağan arıyorsanız Tito’nun büstü şeklindeki kumbarayı alabilirsiniz. Mavi, kırmızı, siyah ve sarı renkleri var. Fiyatı 250 lira. Müze bileti 25 lira.

Balkan lezzetleri,

uygun fiyata

13.30

Bu şık Balkan et restoranı Manufaktura 2014’te atölyeden dönüştürülen yapıda açıldı. Pastırma sarılmış kış erikleri, Hırvat sosisleri, kuzeybatı Sırbistandan gulaş, ülkenin her köşesinden yerel peynirler herkesin başını döndürecek kadar leziz. İki kişi ortalama 180 lira.

Retro modası

16.00

Bojana Boshajacki, 10 yıl önce sırt çantasıyla Avrupa’yı gezerken hayatını değiştirecek bir detay keşfetti: Geçmişin giysilerini satan şık butikler... Birkaç yıl sonra Jane Doe Vintage’ı açtı. Merkezdeki yeşil semtlerden Dorco’daki mağazası, 1960-70’lerin Yugoslavya’sından şık bluzlar, elbiselerle dolu. Erkek reyonunda 1980’lerin gömlekleri, Gucci gözlükleri dikkat çekiyor. Diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırdığınızda fiyatlar uygun. Daha güncel giysiler için merkezdeki yayalaştırılmış caddelerden birindeki DechkoTzar’a bakabilirsiniz. ‘Belgrad’ın 50 Tonu’ adlı kitabı da buradan edinebilirsiniz.









Rakı devrimi

18.00

Balkanlar’da erik atsanız rakısını kendi üreten birine çarpmadan asla yere düşmez. Branko Nesic içkinin kalitesini yükseltmek için kollarını sıvamış. Onu diğer rakı üreticileri izlemiş. Nesic, 2006’da Rakia Bar’ı açmış. Müşterilerine 10 yıl fıçıda dinlendirilmiş, lezzeti derinlik kazanmış, usta işi rakılar sunuyor. Barda erikten elmaya, kayısıdan kiraza 23 meyveden ürettiği rakıları sunuyor. Yarım litrelik şişeler 50 lira.

Balkan lezzetleri fabrikası

20.00

Popüler ve lüks semtlerden Vracar ile Neimar arasındaki ahşap dekorasyonlu ‘Küçük Lezzet Fabrikası’ yenilikçi Sırp lokantası. Mönü ‘geleneksel’ ve ‘hayali’ başlıklı iki bölüme ayrılmış. İlkinde bol acılı cevapi ve etli gulaş, ikincisinde siyah erik soslu pirzola gibi lezzetler yer alıyor. Şarap listesinde Sırp ürünleri ağırlıkta. Hırvat, Çek ve İtalyan markalarını da bulabilirsiniz. İki kişi ortalama 250 lira.











Ruh coşturan

22.00

Belgrad’da kokteyl içki hazırlanan barların sayısı hızla artıyor. İlk açılanlardan ve hâlâ en iyilerinden biri Kultura Bar. Juraj Kozma ve Zivko Budelan, gece kulüplerinde barmenlik yaparken 2012’de var olanlardan çok daha kaliteli bir mekân açmaya karar vermiş. Negroni dahil pek çok güzel kokteyl yapıyorlar.

Pazar

Yalnızlık kalesi

11.00

Kalemegdan ismini taşıyan, tepedeki surlar ve kalelerin olduğu bölge Belgrad’ın ilk yerleşimi. Romalılar kurdu, Türkler devraldı, 19. yüzyılda parka dönüştürüldü, günümüzde kafe, müze ve Belgrad Hayvanat Bahçesi’ne ev sahipliği yapıyor. Pazar yürüyüşü için hoş ve huzurlu bir yer. Tuna ve Saga nehirlerini seyredin, Sırpların 1870’te Osmanlı’ya, Birinci Dünya Savaşı’nda Avusturya Macaristan İmparatorluğu’na karşı kazandığı zaferin anısına 1928’de dikilen Zafer Sütunu’nda (Podebnik) fotoğraf çektirin.

Müthiş Sırp ızgaraları

13.30

İki yıl önce açılan Bar Sasa’nın mönüsünde et öne çıkıyor. Özellikle de biftek. Kuzu beyti ve biftekler 21 gün dinlendiriliyor. Mönü bununla sınırlı değil. Hafta sonundaki kişi başı 100 liralık ‘yiyebildiğin kadar’ mönüsünde fırında domuz, dana yahni, kapama, tavuk şiş ve ziyadesiyle işlenmiş et içeriyor. Geleneksel Balkan spesiyalitesi isterseniz pleskavica’yı deneyebilirsiniz. Dana kıymasından yapılan avuç büyüklüğündeki köftelere peynir de katılıyor. Yanında lor peyniriyle doldurulup fırınlanmış kapya biberi ikram ediliyor. Restoranın kavında yerel ürünlerin yanı sıra Slovenya, İtalya, Hırvatistan’dan ithal şaraplar da bulunuyor.

Nasıl gidilir?

Air Serbia, yılın son hafta sonunda İstanbul’dan Belgrad’a 1350 TL’den, THY ise 1800 TL’den başlayan fiyatlarla gidiş-dönüş uçuyor.