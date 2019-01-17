Balkanlar’ın en uygun kayak merkezleri

Mavrova

Makedonya’da göl manzarası ve tarihi köyleriyle Mavrova sadece kaymak için değil, gezmek için bile gidilebilecek bir yer. Bistra dağı eteklerinde kurulmuş Mavrova’da pistlerin uzunluğu 15 kilometreyi buluyor ve gece kaymayı sevenler için de aydınlatma var. Tarihi Mavrova ve Galicnik köylerini de mutlaka ziyaret edin. Üsküp’e vizesiz uçabilir, oradan karayoluyla Mavrova’ya geçebilirsiniz. Gitmişken bir iki gün Üsküp’ü de gezmenizi tavsiye ederiz.





PopovaSapka

Makedonya’nın bir başka ünlü kayak merkezi de PopovaSapka, Tetova kentinde Şar dağları eteklerinde bu yerde 12 adet pist bulunuyor. Hem otel hem de kiralayabileceğiniz evler ve pansiyonlar var. Fiyatlar uygun. Başkent Üsküp’e uçup oradan araba kiralayarak ya da otobüsle PopovaŞapka’ya geçebilirsiniz. Enuygun.com üzerinden yaptığımız fiyat araştırmasına göre Üsküp’de uçak bileti fiyatları 402 TL’den başlıyor.









Jahorina

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna yakınlarındaki Jahorina Kayak Merkezi de Balkanların ünlü yerlerinden biri. Pistlerin uzunluğunun yaklaşık 20 kilometreyi bulduğu bu merkezde yıl boyu kar var. Saraybosna’ya yakın bir başka kayak merkezi de İgman. Tesislerin birçoğu 1984 Kış Olimpiyatları için yapılmış. Burası da NationalGeographic tarafından en iyi kayak rotalarından biri olarak gösterilmiş. Bosna Hersek Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Sadece başkent Saraybosna’ya uçak bileti almanız yeterli. Enuygun.com’dan yaptığımız aramaya göre bilet fiyatları 381 TL’den başlıyor.





Kapaonik

Karı ve pistiyle ünlü bir başka yer de Sırbistan’daki Kapaonik. Ancak başkent Belgrad’a uzak bir yer. Karayoluyla yaklaşık 4 saat gitmeniz gerekir. Doğaya uyumlu otellerin yer aldığı burada 55 km uzunluğundaki pistlerde çok sayıda teleferik ve telesiyej var. Kapaonik Sırbistan’ın Novi Pazar kentine yakın dilerseniz Kosova’nın Priştina şehrinden de uçabilirsiniz.









Bansko

Bulgaristan’da da çok sayıda kayak merkezi var. Ancak diğerlerinden en büyük farkı buraya gidebilmek için Schengen vizesi almanız gerekiyor diğerlerinde ise gerekmiyor. En popüler yerlerden biri Bansko. Eğlence hayatıyla da ünlü Bansko’da pistlerin uzunluğu 70 km’yi buluyor. Bulgaristan’daki bir başka yer de Pamporovo. Özellikle yeni başlayan ve orta düzey kayakçılar için güzel bir yer olan Pamporova’ya karayoluyla da gidebilirsiniz.

Bukovel (Ukrayna)

Kayak yapmak için yurt dışına gideceklerin ille de pasaportu olmasına gerek yok. Ukrayna’nın ünlü kayak merkezi Bukovel’e pasaportsuz kimlik kartınızla gidebilirsiniz. 50 km uzunluğunda pistlere sahip Bukovel’e en yakın havalimanı Lviv’de. Lviv’e Enuygun.com üzerinden bilet araması yaptığımızda 378 TL’den başlayan fiyatlarla uçak bileti bulmak mümkün.



Yazı ve fotoğraflar: Enuygun.com