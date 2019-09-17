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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Balkanların duygusal durağı: Mostar
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
17.09.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Balkanların duygusal durağı: Mostar

Bosna Hersek’in zengin tarihiyle sembol şehirlerinden Mostar, iç savaş sırasında yıkılan tarihi köprüsü aracılığıyla ünü tüm dünyaya yayılmış bir şehir.

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Kendine özgü atmosferinden dolayı Balkanlar’ın en dikkat çekici turistik şehirlerinden biri olan Mostar, Hersek Bölgesi’nin başkenti. Mostar şehrini tam ortadan bölen Neretva Nehri’nin üzerindeki Mostar Köprüsü, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde de yer alıyor. 16. yüzyılda Osmanlı döneminde yapılan köprü, iç savaş sırasında yıkılmasının ardından yeniden yapılmış.

Balkanların duygusal durağı: Mostar



1566 yılında, Mimar Sinan’ın öğrencilerinden olan Mimar Hayreddin tarafından inşa edilen köprü o kadar beğeni toplamış ki, çevresindeki bölge de aynı isimle anılmaya başlanmış. Oldukça ustaca bir teknik kullanılarak inşa edilen köprü, her açıdan Mimar Sinan’ın eğitiminden geçen bir elin eseri olduğunu belli ediyor.

Balkanların duygusal durağı: Mostar



İslam mimarisinin en dikkat çekici yapılarından biri olan ve Boşnakça ‘Stari Most’ olarak isimlendirilen Mostar Köprüsü, nehrin iki farklı yakasında yaşayan Hırvat ve Müslüman kesimleri birbirine bağlayarak yüz yıllarca Balkanlar’ın en önemli figürleri arasında yerini sağlamlaştırdı. Köprü, UNESCO ve Dünya Bankası’nın girişimleriyle 1997’de yeniden yapıldı…

Balkanların duygusal durağı: Mostar


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