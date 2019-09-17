Balkanların duygusal durağı: Mostar
Bosna Hersek’in zengin tarihiyle sembol şehirlerinden Mostar, iç savaş sırasında yıkılan tarihi köprüsü aracılığıyla ünü tüm dünyaya yayılmış bir şehir.
Kendine özgü atmosferinden dolayı Balkanlar’ın en dikkat çekici turistik şehirlerinden biri olan Mostar, Hersek Bölgesi’nin başkenti. Mostar şehrini tam ortadan bölen Neretva Nehri’nin üzerindeki Mostar Köprüsü, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde de yer alıyor. 16. yüzyılda Osmanlı döneminde yapılan köprü, iç savaş sırasında yıkılmasının ardından yeniden yapılmış.
1566 yılında, Mimar Sinan’ın öğrencilerinden olan Mimar Hayreddin tarafından inşa edilen köprü o kadar beğeni toplamış ki, çevresindeki bölge de aynı isimle anılmaya başlanmış. Oldukça ustaca bir teknik kullanılarak inşa edilen köprü, her açıdan Mimar Sinan’ın eğitiminden geçen bir elin eseri olduğunu belli ediyor.
İslam mimarisinin en dikkat çekici yapılarından biri olan ve Boşnakça ‘Stari Most’ olarak isimlendirilen Mostar Köprüsü, nehrin iki farklı yakasında yaşayan Hırvat ve Müslüman kesimleri birbirine bağlayarak yüz yıllarca Balkanlar’ın en önemli figürleri arasında yerini sağlamlaştırdı. Köprü, UNESCO ve Dünya Bankası’nın girişimleriyle 1997’de yeniden yapıldı…
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