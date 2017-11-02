Balıklıgöl sonbaharda bir başka güzel

Kentle özdeşleşen ve üç ilahi dinin atası kabul edilen Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak bilinen Balıklıgöl, hikayesiyle de insanları etkiliyor. Yılın her döneminde yoğunluk yaşanan tarihi alanda ziyaretçiler, buradaki balıklara yem atıyor, yerleşkedeki kutsal kabul edilen mekanları ziyaret ediyor. Buradan Urfa Kalesi'ne çıkan turistler, tarihi ve yeni yapıların iç içe olduğu kenti kuş bakışı seyretme imkanı buluyor.







Kalenin eteğindeki doğal mağaralarda oluşturulan kafelerde mırra (acı kahve) ya da kendine has lezzetiyle menengiç kahvesini yudumlayarak yorgunluk atan turistler, tarihi çarşı ve hanlarda adeta geçmişe yolculuk yapıyor.







Sonbaharda oluşturduğu renk cümbüşüyle ziyaretçilerini karşılayan Balıklıgöl, ışıklandırma sistemiyle de geceleri ziyaretçilerine ayrı bir görsel güzellik sunuyor. Yerli ve yabancı turistler, yerleşkedeki Aynzeliha Gölü'nde sandal keyfi yapmayı da ihmal etmiyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince bir süre önce başlatılan altyapı, drenaj ve su tahliye kanalı yenileme çalışmaları sayesinde Balıklıgöl'ün uzun yıllar sorunsuz şekilde gezilmesi hedefliyor.









"Herkes mutlaka görmeli"

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balıklıgöl'ü herkesin mutlaka görmesi gerektiğini ifade etti. Balıklıgöl'ün özellikle sonbaharda ayrı bir güzelliğe kavuştuğunu anlatan Çiftçi, şöyle konuştu:







"12 bin yıllık tarihi geçmişi olan ve birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Şanlıurfa'mız tarih ve kültürel anlamda büyük zenginlikleri içerisinde barındırıyor. Bizler de yerel yöneticiler olarak şehrimize gelen yerli ve yabancı misafirlerimize bu değerlerimizi en güzel şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da her zaman dediğimiz gibi, 'Herkes mutlaka Şanlıurfa'ya gelip bu atmosferi yerinde görmeli' diyoruz.







BalıklıgölYerleşkesi, Dergah, Urfa Kalesi, Kızılkoyun ve Haleplibahçe'nin içerisinde bulunduğu bu havza dünyada eşi benzeri bulunmayan güzellikleri misafirlerine sunuyor. Sonbahar'da ise ağaçların yapraklarının sararmaya başlaması gerçekten ayrı bir görsellik olarak dikkati çekiyor. Bizler de böylesine bir şehirde halkımıza hizmet edebildiğimiz için çok mutluyuz."







İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ise zengin varlıklarıyla Türkiye'nin önemli turizm kenti olan Şanlıurfa'da en fazla ziyaret edilen mekanların başında Balıklıgöl Yerleşkesi'nin geldiğini söyledi. Mekanın turizm potansiyelini artırmaya yönelik çeşitli düzenlemelerin yapıldığını kaydeden Aslan, "Balıklıgölve kentimiz havaların serinlemesiyle turizmde yoğunluk yaşıyor. Tabii Balıklıgöl çok farklı bir atmosfer barındırıyor, insanlar burayı görmek istiyorlar. Buradaki manevi atmosfer herkesi çok etkiliyor." dedi.