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Trabzon'daki Balıklıgöl dondu
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 13.01.2020 - 12:43,Son Güncelleme:/

Trabzon'daki Balıklıgöl dondu

Doğu Karadeniz Bölgesi`nin yüksek kesimlerinde son günlerde etkili olan kar ve soğuk havanın ardından Trabzon`un Akçaabat ilçesinin Balıklı Yaylası`nda bulunan Balıklıgöl dondu.

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Özellikle yaz ve bahar mevsimlerinde yerli ve Arap turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Balıklıgöl kış mevsiminin gelmesiyle ıssızlaştı. Deniz seviyesinden yaklaşık 1500 metre yükseklikte bulunan göl, soğuk ve karlı hava nedeniyle tamamen dondu.

Trabzondaki Balıklıgöl dondu

Fotoğraf tutkunlarının uğrak yerlerinden biri olan Balıklıgöl`ün yüzeyinin donması ile kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Çevresindeki ağaçlarla muhteşem bir manzara sunan göl bölgenin bakir kalmış güzelliklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Trabzondaki Balıklıgöl dondu

Buz tutan gölün üzerine çıkan vatandaşlar hem horon oynayıp hem de fotoğraf çektiriyor. Gölün yüzeyinin buz tuttuğunu görünce şaşırdığını belirten Celil Türk, "Birçok kez Balıklı gölün ismini duymuştum.

Trabzondaki Balıklıgöl dondu

Biraz zorlu geldik. Yolda kar vardı. Zincir takmak zorunda kaldık. Balıklı göle vardığımızda her taraf buzdu. Üzerinde horon da oynanıyor. Muhteşem bir yer. Gelenler pişman olmaz görülmeye değer bir yer" ifadelerini kullandı.

Trabzondaki Balıklıgöl dondu

Trabzondaki Balıklıgöl dondu

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