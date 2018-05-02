Balıkesir’de görülecek 5 benzersiz yer
Balıkesir hem Ege Denizi'ne hem Marmara Denizi'ne olan kıyısıyla dikkat çeken bir şehrimiz. Balıkesir zengin tarihi geçmişi nedeniyle pek çok eseri de barındıran, kaleler, camiler, kiliseler, ören yerleri ve antik kentleriyle gezilip görülmesi gereken illerimizdendir. İşte her mevsimde ziyaret edilebilecek bölgeleri bulunan Balıkesir'de görülmesi gereken 5 önemli yer...
Marmara ve Ege denizlerine kıyısı olan geçmişi M.Ö. 8000-3000 yıllarına kadar giden ve Kaz Dağları, antik kentleri, gölleriyle turizm açısından önemli kentlerimizdendir. Tarihte Mizya, Balı-Kesir, Balı-Kisra, Balak Hisar, Balık Hisar, Hisar olarak isimlendirilmiş Balıkesir, birçok uygarlığın yerleşim bölgesi olmuştur. İşte Balıkesir’de görülmesi gereken 5 yer…
Kaz Dağları
Antik Çağ’da İda Dağı olarak anılan Kaz Dağları Mitolojik hikaâelere konu olmuş, ilginç bitki örtüsü (ki dünyada başka hiçbir yerde yetişmeyen 21 bitki burada bulunur) Alplerden sonra oksijen bakımından en verimli dağ özelliğine sahiptir. Balıkesir’den Çanakkale’ye kadar uzanan Kaz Dağları, Mitolojide Tanrı Zeus’un Troya savaşını izlediği Zeus Altarı’na da ev sahipliği yapar.
Şeytan Sofrası
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin güneyinde büyük kayalık tepelerin üstünde bulunan Şeytan Sofrası, ilçe merkezine sadece 8 kilometre mesafededir. Rivayete göre cennetten kovulan şeytan, yeryüzünde bir cennet ararken burayı bulur ve bastığı yerde ayak izi kalır. Sönmüş bir volkandan meydana gelen lav birikintisiyle oluşmuş tepe, yuvarlak sofra biçimini almıştır. Buraya gelen insanlar da bu çukura bozuk para atarak dilek tutmaktadır. Şeytan Sofrası tepesinden Ayvalık adaları ve Midilli Adası gözükmektedir.
Antandros Antik Kenti
Balıkesir Edremit’te bulunan kent, eski adı İda Dağı’nın yakınında eski bir şehirdir. Geçmişi hakkında farklı kaynaklarda farklı bilgiler yer alır. Bazı tarihçiler; Leleg, Kilikia yada Aiol’ler tarafından kurulduğunu söyler. Dünyanın ilk güzellik yarışmasının burada yapıldığı bilinmektedir.
Cunda Adası
Ülkemizin cennet köşelerinden biri olan Cunda Adası, bugünkü adını Kurtuluş Savaşı sırasında padişahın “Yunanlılara teslim olun” emrine uymayarak silahlı mücadeleye başlayan ilk birliğin kumandanı Yarbay Ali Çetinkaya'dan alıyor. Alibey Adası değil de Cunda Adası olarak biliniyor. Ege denizinde yer alan dördüncü en büyük adadır.
Aya Athanasiu Kilisesi
Aya Athanasiu Kilisesi, mübadele öncesi Ayvalık, Sarımsaklı ve çevresinde yaşayan Rumlar’ın, Sarımsaklı civarında inşa ettikleri 3 manastır ve 3 kiliseden günümüze en sağlam ulaşanıdır. Kilisenin restorasyon çalışmaları sürmektedir. Aya Athanasiu Kilisesi günümüzde cami olarak hizmet vermektedir.
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