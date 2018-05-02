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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Balıkesir’de görülecek 5 benzersiz yer
Seyahat
Hürriyet Haber
02.05.2018 - 08:59, Son Güncelleme:

Balıkesir’de görülecek 5 benzersiz yer

Balıkesir hem Ege Denizi'ne hem Marmara Denizi'ne olan kıyısıyla dikkat çeken bir şehrimiz. Balıkesir zengin tarihi geçmişi nedeniyle pek çok eseri de barındıran, kaleler, camiler, kiliseler, ören yerleri ve antik kentleriyle gezilip görülmesi gereken illerimizdendir. İşte her mevsimde ziyaret edilebilecek bölgeleri bulunan Balıkesir'de görülmesi gereken 5 önemli yer...

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Marmara ve Ege denizlerine kıyısı olan geçmişi M.Ö. 8000-3000 yıllarına kadar giden ve Kaz Dağları, antik kentleri, gölleriyle turizm açısından önemli kentlerimizdendir.  Tarihte Mizya, Balı-Kesir, Balı-Kisra, Balak Hisar, Balık Hisar, Hisar olarak isimlendirilmiş Balıkesir, birçok uygarlığın yerleşim bölgesi olmuştur. İşte Balıkesir’de görülmesi gereken 5 yer…

Kaz Dağları

Antik Çağ’da İda Dağı olarak anılan Kaz Dağları Mitolojik hikaâelere konu olmuş, ilginç bitki örtüsü (ki dünyada başka hiçbir yerde yetişmeyen 21 bitki burada bulunur) Alplerden sonra oksijen bakımından en verimli dağ özelliğine sahiptir. Balıkesir’den Çanakkale’ye kadar uzanan Kaz Dağları, Mitolojide Tanrı Zeus’un Troya savaşını izlediği Zeus Altarı’na da ev sahipliği yapar.

Balıkesir’de görülecek 5 benzersiz yer

Şeytan Sofrası

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin güneyinde büyük kayalık tepelerin üstünde bulunan Şeytan Sofrası, ilçe merkezine sadece 8 kilometre mesafededir. Rivayete göre cennetten kovulan şeytan, yeryüzünde bir cennet ararken burayı bulur ve bastığı yerde ayak izi kalır. Sönmüş bir volkandan meydana gelen lav birikintisiyle oluşmuş tepe, yuvarlak sofra biçimini almıştır. Buraya gelen insanlar da bu çukura bozuk para atarak dilek tutmaktadır. Şeytan Sofrası tepesinden Ayvalık adaları ve Midilli Adası gözükmektedir.

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Türkiye’de karavan seyahati için uygun rotalar

Antandros Antik Kenti
Balıkesir Edremit’te bulunan kent, eski adı İda Dağı’nın yakınında eski bir şehirdir. Geçmişi hakkında farklı kaynaklarda farklı bilgiler yer alır. Bazı tarihçiler; Leleg, Kilikia yada Aiol’ler tarafından kurulduğunu söyler. Dünyanın ilk güzellik yarışmasının burada yapıldığı bilinmektedir.

Balıkesir’de görülecek 5 benzersiz yer

Cunda Adası

Ülkemizin cennet köşelerinden biri olan Cunda Adası, bugünkü adını Kurtuluş Savaşı sırasında padişahın “Yunanlılara teslim olun” emrine uymayarak silahlı mücadeleye başlayan ilk birliğin kumandanı Yarbay Ali Çetinkaya'dan alıyor. Alibey Adası değil de Cunda Adası olarak biliniyor. Ege denizinde yer alan dördüncü en büyük adadır.

Balıkesir’de görülecek 5 benzersiz yer

Aya Athanasiu Kilisesi 

Aya Athanasiu Kilisesi, mübadele öncesi Ayvalık, Sarımsaklı ve çevresinde yaşayan Rumlar’ın, Sarımsaklı civarında inşa ettikleri 3 manastır ve 3 kiliseden günümüze en sağlam ulaşanıdır. Kilisenin restorasyon çalışmaları sürmektedir. Aya Athanasiu Kilisesi günümüzde cami olarak hizmet vermektedir.

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