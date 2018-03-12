Bir ömür boyu unutamayacağınız muhteşem bir balayı geçirmek istiyorsanız aylar öncesinden araştırma yapmaya başlamanız iyi bir fikir. Yurt içinde pek çok balayı otelinin çiftlere özel olarak sunduğu hizmetlerden yararlanabileceğiniz gibi, dünyanın en güzel ülkelerinde balayı çiftlerinin hayallerini süsleyen oteller arasından da seçiminizi yapabilirsiniz. Egzotik bir balayı için sakin bir adada konaklamayı tercih edebilir ya da sıra dışı bir konsept otel seçerek birlikte harika zaman geçirebilirsiniz.

Balayı oteli seçimi yaparken bütçenizi planlamakla işe başlayabilirsiniz. Farklı fiyat alternatiflerini araştırarak balayı çiftleri için özel olarak uygulanan kampanyalara göz atabilirsiniz. Ayrıca balayı çiftlerine sunulan imkanları detaylı bir şekilde öğrenmek de karar vermenizi kolaylaştırabilir. Amacınız her anınızı birlikte geçirmekse romantik konseptteki oteller tam size göre olabilir. Aksiyon dolu bir balayı tatili içinse, değişik aktivitelerle farklı deneyimler elde edebileceğiniz otellere göz atabilirsiniz. Unutulmaz bir balayı tatili geçirebileceğiniz farklı konseptteki otelleri inceleyerek erken rezervasyon avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Grand Hotel A Villa Feltrinelli – İtalya

İtalya'da Garda gölünün kıyısında bulunan bu otel, hem tarihle hem de doğayla iç içe olabileceğiniz bir deneyim vadediyor. 1892 yılında yazlık bir ev olarak inşa edilen bina, daha sonra konsept bir otele dönüştürülmüş.

Neo-gotik bir mimariye sahip olan otelin içindeki mobilya ve dekorasyon objeleri de antika. Eski tablolar ve az bulunan kitaplar, tarih dolu bir tatil geçirmek isteyenleri bekliyor. 20 süite odadan oluşan otele ulaşmak için Verona havalimanı kullanılabilir. İtalya'nın en iyi şaraplarını deneyebileceğiniz otelin iki Michelin yıldızlı restoranı da müthiş lezzetleri sizinle buluşturuyor.

Anantara Dhigu – Maldivler

Maldivler'in eşsiz kumsallarında bir balayı tatili hayali kuruyorsanız, adanın en büyüleyici otellerinden olan Anantara Dhigu'ya göz atabilirsiniz. Bungalow konseptinde tasarlanmış olan odalar 100 metrekare ile 300 metrekare arasında değişen büyüklüklere sahip.

Otelin Spa bölümünde keyifli vakit geçirebileceğiniz gibi, su sporları ve dalış gibi aktivitelerle de adrenalin dolu saatler geçirebilirsiniz. Hint okyanusuna karşı hizmet veren otel restoranında Japon mutfağına özgü spesiyallerin yanında deniz ürünlerinin de tadına bakabilirsiniz. Havaalanına 30 dakika mesafede bulunan bu otel, romantik çiftler ve eğlenceli vakit geçirmek isteyenler için ideal.

Marina Bay Sands – Singapur

Dünyanın en meşhur balayı otelleri arasında gösterilen Marina Bay Sands, Singapur'un Marina bölgesinde bulunuyor. Şehri tepeden gören muhteşem sonsuzluk havuzu ile ünlü olan bu otelde lüks bir balayı geçirebilirsiniz. Her ayrıntının incelikle düşünüldüğü otelin odaları da enfes Singapur manzarasına sahip.

Dünyada isim yapmış şeflerin yemeklerini tadabileceğiniz otelde ayrıca Asya'nın ticaret merkezi olan Singapur'u da keşfedebilirsiniz. Şehirde düzenlenen özel turlarla gece safarisine çıkabilir, alışveriş için Orchard Road'da gezebilir, Singapur Botanik Parkı'nda doğal ortamlarında sayısız canlı türünü inceleyebilirsiniz.

Lake Manyara Tree Lodge – Tanzanya

Afrika'nın büyüleyici atmosferini solumak ve gerçek bir safari deneyimi yaşamak için Lake Manyara Tree Lodge size harika fırsatlar sunuyor. Tanzanya'da Manyara Gölü çevresinde bulunan otelde vahşi doğanın cazibesini her an hissedebilirsiniz.

Aynı zamanda bir kuş cenneti olan bölgede, ahşap balayı süitlerinde konaklayabilirsiniz. Maun ağaçları ile çevrili olan otel civarında her an bir aslan veya su aygırı görmeniz de mümkün. Heyecanlı bir safari deneyimi için de ulusal parklarda özel olarak düzenlenen turlara göz atabilirsiniz.

Fotoğraflar: uniqhotels, internationaltraveller, earth911.

Kaynak: Tatil sepeti