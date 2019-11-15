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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bakü’nün en tatlı festivali
Seyahat
Aynur Tattersall
15.11.2019 - 15:56, Son Güncelleme:

Bakü’nün en tatlı festivali

Kardeş Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü’de geçtiğimiz günlerde ülkenin en tatlı festivali yapıldı. Bakü'den 165 km mesafede cennet bir köşe olan Kuba’da bu yıl altıncısı düzenlenen ‘Elma Festivali’ tam bir karnaval havasında geçti.

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Hazar’ın incisi Bakü’den sadece birkaç saat uzaklıkta cennet bir yer olan Kuba elma festivalinde binlerce konuk ağırladı. Bu yıl aylar önceden yapılan tanıtım toplantıları ve ayrıca iki kardeş ülke arasındaki vize uygulamasının da kaldırılmasının etkisiyle 30 farklı ülkeden binlerce kişi festivale katılarak katılımcı sayısında bir rekora ulaşıldı.

Bakü’nün en tatlı festivali


ELMA AĞAÇLARININ ARASINDA TAM BİR CENNET

Kuba, Bakü'den 165 km uzaklıktaetrafı dağlarla çevrili cennet bir köşe. Ormanlık alanlar, meyve bağları ve nehirlerle çevrili bölgenin insanları güleryüzlü, çocukları elma gibi tombul yanaklı. Burada Müslüman Türkler, Tatlar, Lezgiler, Hristiyan Molokanalar, Musevi Dağ Yahudileri asırlardır hep birlikde kardeş gibi yaşamış ve tarih boyu bu halklar arasında hiç bir husumet çıkmamış. Burası tam bir kültürel gökkuşağı. Bu yüzden Kuba, yalnız elmanın deyil, aynı zamanda çok kültürlülüğün ve dini hoşgörünün de merkezi olarak büyük ilgi görüyor.

Bakü’nün en tatlı festivali


Azerbaycan’ın yeri bende herzaman çok farklı ve özel olmuştur. Her ziyaretimde sanki Londra’dan Türkiye’ye kendi evime gidiyor gibi hissediyorum. Örf ve adetleri, kültürü, dili ve yemekleri bize bu kadar benzeyen bir başka ülke yok. Bizi yürekten, gönülden kucaklıyorlar. Bakü’ye bu kez Türk Konseyi Zirvesi'ne katılmak için gittim. Önemli bir zirvenin gerçekleştirildiği Bakü’de aynı zamanda elma festivali olduğunu duyunca dayanamadım. Bakü'den 165 km mesafede yeşilliklerin arasında cennetten bir köşe olan Kuba’da dillere destan bir festival oldu.

Bakü’nün en tatlı festivali


Her yıl olduğu gibi bu yılda festivalde organik üretilmiş elma çeşitleri, elmadan hazırlanan tatlılar, “merebbe”ler festivalin başköşesindeydi. Festival Kuba'nın tarihini, kültürünü, ilçede yaşayan halkların folklorunu, mutfağını ve hayat tarzını bir kez daha gözler önüne serdi. Festivalde milli adetleri yansıtan danslar ve tarihi oyunlar büyük ilgi gördü. Azerbaycan'a özgün şarkıların söylendiği etkinlikte Azerbaycan halıları da sergilendi. Gelecek yıl testivale katılmak ve kardeş ülkemizi ziyaret etmek için şimdiden program yapmanızı gezi listenize Azerbaycan özellikle Kuba’yı eklemenizi öneririm.

Bakü’nün en tatlı festivali


Kuba tatlı elması ile Azerbaycanda en çok elma üretilen ilçe. Yani, Azerbaycan'da Kuba deyince elma, elma deyince Kuba akıllara geliyor. Kuba'da bir yılda ortalama 114 bin tondan fazla elma üretiliyor. Kuba-Haçmaz bölgesi Azerbaycan’ın yıllık elma hasılatının yüzde 72-ni karşılıyor. Kuba elmalarının gerçekden de tadına doyum olmuyor. Azerbaycan’da olduğum sürece her sabah muhteşem elmalardan tatma şansım oldu ben de tadına doyamadım .

DALINDAN SOFRALARA ORGANİK ELMA

Ekmek teknesi elma bağları ve elma ağaçları olan Kubalılar elma ile özleşmiş. Burada elma çeşitleri yetiştiriliyor, elma tüketiyor, elmaları pazarlarda satarak para kazanıyor, elmadan geçimlerini sağlıyorlar. Kubalılar elmayı soflarına değişik şekillerde sokmayı da başarabilmişler. Elmadan “mürebbe” denen ve reçele benzeyen bir tatlı ürünü, komposto, reçel, “lavaşana” denilen, içerisinde elma reçeli bulunan yufka, meyve suyu, elma kurusu, “kisel” denilen katı içecek hazırlanıyor.

Bakü’nün en tatlı festivali


KIZIL AHMEDİ’YE DOYUM OLMUYOR

Azerbaycan topraklarında 300’den fazla elma türü yetiştiriliyor. Bunlardan sadece altmışı yemek için tüketiliyor. “Fəximə”, “Şirvan reneti”, “Papirovka”, “Melba”, “Yeva yaylıq”, “Azərbaycan”, “Sarı Belfler”, “Kışlıq altın parmen”, “Landsberq reneti son baharlık türü”, “Cır Hacı”, “Sarı ekşi”, “Simirenko reneti” “Kızıl Ahmedi” ve “Spur” Azerbaycanda en çok yetişdirilen elma türleri. Azerbaycanın en meşhur elma türü ise Kuba'da yetişdirilen “Kızıl Ahmedi” elması.

Bakü’nün en tatlı festivali


Azerbaycan Tarım Bakanı yardımcısı İlham Quliyev de ülkelerinde festivalleri nasıl desteklediklerini anlatarak, “Elma Bayramı’nın ülkenin en önemli yöresel festivallerinden biri olduğunu söyledi. Quliyev: “Elma Bayramı bizim en güzel yöresel bayramlarımızdan biri. Bayramın Kuba'da kutlanması da tesadüf değil. Kuba en çok elma üreten ilçemiz. Biz Tarım Bakanlığı olarak herzaman üreticinin yanındayız, üretimdede, bayramdada, hep birlikdeyiz. Sn.Cumhurbaşkanı İlham Aliyevin kabul etdiği kanun hükmünde kararname ile meyve ve sebze üreten bağların her hektarına 800 (2735 TL) teşvik parası veriliyor ve dört yıl üretici destekleniyor”dedi.

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