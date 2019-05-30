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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Baharın gelmesiyle Doğu illeri çiçek açtı
Seyahat
Anadolu Ajansı
30.05.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Baharın gelmesiyle Doğu illeri çiçek açtı

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden ve en uzun kış mevsiminin yaşandığı Kars ve Ardahan'da, baharla çiçeklerin açmasıyla kartpostallık görüntüler oluştu.

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Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden Kars ile Ardahan'da açan çiçekler, tarihi ve turistik mekanlarda görsel şölen sundu. Uzun geçen kışın ardından baharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla kentte birbirinden güzel çiçekler açtı. Özellikle tarihi Kars Kalesi'nin etekleri ve civarında açan çiçekler, buralara ayrı güzellik kattı.

Baharın gelmesiyle Doğu illeri çiçek açtı

Vatandaşlar, cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle kentte oluşan "doğal stüdyo" ortamında bol bol fotoğraf çekti. Amatör fotoğrafçı Ömer Can Arı, ilkbaharda özellikle tarihi yerlerde açan çiçeklerin çok güzel manzaralar oluşturduğunu söyledi.

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"Kars'a bahar tüm güzellikleriyle geldi, ben de bu fırsatı değerlendirmek için Kars Kalesi'nin altındaki parka geldim. Çok güzel çiçekler açmış, fotoğrafçılara çok güzel görüntüler sunuyor. Çekimlerimde çiçekler ve arkasında Kars Kalesi kompozisyonunu kullandım, şehrimizi güzel manzaralarıyla fotoğrafladım, çok güzel kareler çıktı."

Baharın gelmesiyle Doğu illeri çiçek açtı

"Bu manzarada bisiklet sürmek çok keyifli"
Çiçekler arasında hatıra fotoğrafı çektiren Tunahan Şanlı da arkadaşlarıyla çiçeklerin arasında bisiklet sürüp oyun oynamak için buraya geldiğini anlattı. Havaların ısınmasıyla bisikletlerini alıp parka geldiklerini dile getiren Şanlı, "Kış boyu bisikletlerimiz evdeydi, bugün hava çok sıcak diye dışarı çıkarıp arkadaşlarımızla bisiklet sürmeye başladık. Kars Kalesi'nin altındaki parka geldik, çok güzel çiçekler açmış, çok beğendik bu manzarada bisiklet sürmek çok keyifli" dedi.

Baharın gelmesiyle Doğu illeri çiçek açtı

Türkiye'nin yüksek yerleşim yerlerinden olup ağır kış şartlarına sahip illerinden Ardahan'ın Göle ilçesinde açan çiçekler de, ilçe merkezi ve özellikle Göle Ovası'nda renk cümbüşü oluşturdu. Çoğunluğu sarı renkten oluşan karahindiba, dağ sümbülü, menekşe, kekik ve birbirinden güzel diğer çiçekler Göle Ovası ile ilçenin Çakırüzüm köyünde kartpostallık görüntüler meydana getirdi.

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Bu durumdan memnun olan yöre sakinleri, çiçeklerle kaplı alanlarda fotoğraf çekmenin keyfini yaşıyor. Ardahanlı Doğan Karadağ baharın güzel olduğunu ifade ederek, "Çiçekler doğada ve insanın duygusunda güzellikler oluşturuyor. Biz de bunun tadını çıkarmak için dolaşıp keyif çıkarıyoruz" diye konuştu.

 

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