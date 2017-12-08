Bahardan kalma bir günden: Madeira

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Bahardan kalma bir günden: Madeira

Ortalama 20 derecelik sabit iklimiyle ünlü Madeira Adası, popüler bir kış destinasyonu. Üstelik bu görevi 19’uncu yüzyıldan beri sürdürüyor. Winston Churchill’den, Charlie Chaplin’e kadar uzun da bir ünlü konuklar listesi var.

Hürriyet Haber
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Nasıl gidilir?

Cruise gemilerinin de güzergahında olan Madeira’ya Lizbon üzerinden aktarmalı gitmek gerekiyor.

Bahardan kalma bir günden: Madeira

Ne yenir?

Okyanus adası mutfağı. Marinadaki tekne restoranlar bol bol kılıçbalığı, orfoz ve muhtelif deniz mahsulü içeren menüler sunuyor.

Ne yapılır?

Başkent Funchal’ın yüksek tepelerine kurulmuş Monte Palace Tropical Gardens, Madeira’nın en beğenilen yerlerinden biri. Bahçeler, binlerce egzotik bitki, balık ve kuş türünden bir dizi yaban hayatına ev sahipliği yapıyor. Madeira’nın en yüksek zirvesi Pico Ruivo, 1830 metrenin üzerinde yüksekliğe sahip. 5.6 km iddialı bir yürüyüşle ortalama 1 buçuk saat süren yolu bitirdiğinizde inanılmaz bir manzara ile ödüllendirileceksiniz.

Bahardan kalma bir günden: Madeira

Tropikal Laurel Ormanı bir UNESCO Dünya Mirası. Yapraklarını dökmeyen her daim yeşil ağaçlarından adını alan orman, eşsiz flora ve faunasıyla endemik kuş türlerine de ev sahipliği yapar. Madeira dağların ve yemyeşil okaliptüs ormanlarının çevrelediği köylerle dolu. Prazeres de bunların en güzellerinden biri. Yürüyüşçülerin özellikle tercih ettiği köy manzarasıyla göz kamaştırıyor.

Bahardan kalma bir günden: Madeira

Ponta de São Lourenço Nature Reserve, adanın doğu ucunda yer alan, engebeli volkanik kaya formlarının oluşturduğu bir yarımada. İçlerinde foklar ve çok çeşitte kuşun bulunduğu doğal yaşam ve ilginç bitkilere ev sahipliği yapıyor. Atlantik’in muhteşem panoramik manzarası ayaklarınızın altında...

Kaynak: Hürriyet Haber

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