Bahardan kalma bir günden: Madeira

Nasıl gidilir?
Cruise gemilerinin de güzergahında olan Madeira’ya Lizbon üzerinden aktarmalı gitmek gerekiyor.
Ne yenir?
Okyanus adası mutfağı. Marinadaki tekne restoranlar bol bol kılıçbalığı, orfoz ve muhtelif deniz mahsulü içeren menüler sunuyor.
Ne yapılır?
Başkent Funchal’ın yüksek tepelerine kurulmuş Monte Palace Tropical Gardens, Madeira’nın en beğenilen yerlerinden biri. Bahçeler, binlerce egzotik bitki, balık ve kuş türünden bir dizi yaban hayatına ev sahipliği yapıyor. Madeira’nın en yüksek zirvesi Pico Ruivo, 1830 metrenin üzerinde yüksekliğe sahip. 5.6 km iddialı bir yürüyüşle ortalama 1 buçuk saat süren yolu bitirdiğinizde inanılmaz bir manzara ile ödüllendirileceksiniz.
Tropikal Laurel Ormanı bir UNESCO Dünya Mirası. Yapraklarını dökmeyen her daim yeşil ağaçlarından adını alan orman, eşsiz flora ve faunasıyla endemik kuş türlerine de ev sahipliği yapar. Madeira dağların ve yemyeşil okaliptüs ormanlarının çevrelediği köylerle dolu. Prazeres de bunların en güzellerinden biri. Yürüyüşçülerin özellikle tercih ettiği köy manzarasıyla göz kamaştırıyor.
Ponta de São Lourenço Nature Reserve, adanın doğu ucunda yer alan, engebeli volkanik kaya formlarının oluşturduğu bir yarımada. İçlerinde foklar ve çok çeşitte kuşun bulunduğu doğal yaşam ve ilginç bitkilere ev sahipliği yapıyor. Atlantik’in muhteşem panoramik manzarası ayaklarınızın altında...
Kaynak: Hürriyet Haber