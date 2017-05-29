Baharda portakal kokan şehir: Adana

Abidin Dino’nun dedesi Abidin Paşa’nın yaptırdığı Büyük Saat’in hemen yanı başında öyle bir pazar sabahı kültürü vardır ki, bilmeyenleri adeta şaşkına çevirir. Sabah 05.00 gibi kurulan ciğer tezgâhlarından kısa süre sonra dumanlar yükselmeye başlar ve saat 06.00 olmadan masalar dolmaya başlar. Metrelerce uzaktan görülen duman ve alınan koku bir başkadır. Sokağa girdiğinizde kendinizi günün en canlı saatinde bir restoranda hissediyorsunuz. Açık havada şarkılar türküler eşliğinde güne enerjik başlamak için güzel bir adres. Kazancılar Çarşısı’nda her pazar gerçekleşen bu olay Adana’da mutlaka yapılması gerekenler arasında.

Ciğere ek olarak da Adana’ya gelmişken mutlaka kebap, kaburga, şırdan, sokak tatlısı ve şalgam denemelisiniz. Salaş yerlerde, seyyar arabalarda, sokak üstünde yiyeceğiniz yemekler hem ucuz hem de çok lezzetli oluyor. Adana kebap porsiyonu 12 TL ve salatalar ücretsiz. Ayaküstü bir diğer atıştırma da simit ve şalgam... 1’er liraya bir bardak şalgam ve bir taze simit alabilirsiniz.

Dünyanın kullanılan en eski köprüsü

Ülkemiz ne kadar zengin değil mi? Roma döneminde yapılan bu köprü araç trafiğine kapalı olsa da Adana’yı birleştiren köprü olarak biliniyor. Adana’ya gelmişken bu köprü üzerinde birkaç tur atıp yediklerinizi yakabilirsiniz. Köprünün eskiden daha büyük olduğunu da belirtmek istiyorum. Adana’da çok kalori alacağınız bir gerçek. Bu yüzden şehri gezerken yürümek de iyi gelecektir. Peki nereleri gezilmeli? Adım adım gidelim...

1- Yağ Cami

Şehri gezmeye başlamak için Yağ Cami ideal bir nokta. Kazancılar Çarşısı ile Büyük Postane arasında kalan Yağ Cami aslında eski bir Ermeni Kilisesi’ydi. 1501 yılında camiye dönmesinin ardından önünde kurulan yağ pazarı sebebiyle ‘Yağ Cami’ adını almış. Avlusuna girdiğinizde eski kilise binasının camiye çevrilmiş halini kolayca görüp ayırt edebiliyorsunuz.

2- Büyük Saat

Asıl adı ‘Saat Kulesi’ olan nokta şehre bir de küçük versiyonun eklenmesiyle ‘Büyük Saat’ adını almış. Abidin Dino’nun dedesi olan Abidin Paşa devrinde tamamlanan saat kulesi aynı zamanda Türkiye’nin en büyük saat kulesi. Her saat başında saat kaçsa o kadar çınlayan (Örneğin saat 09.00’da dokuz kez çınlayan) kule her saat arasında da bir kez çınlıyor.

3- Kazancılar Çarşısı

Aslında eskiden bir kapalıçarşı olan Kazancılar Çarşısı Adana’nın aşırı sıcak yazları sebebiyle üstü açılmış. Bakırcı ve bıçakçıların çok bulunduğu çarşı Adana’nın önemli kültürü olan pazar sabahı ciğerine de ev sahipliği yapıyor.

4- Çarşı Hamamı

Adana’nın terleten sıcağı ve birçok evde eskiden banyo olmamasından sebep hamamlar da önemli sosyal alanlardan bir tanesiymiş. Günümüzde nadiren gidilse de eski kültürü yaşamak için Adana’da Çarşı Hamamı ideal bir nokta. Kadınlara ve erkeklere aynı günün farklı saatlerinde hizmet veriyor.

5- Ziya Paşa Parkı

Ziya Paşa’nın kabrinin bulunduğu parkta dinlenebilir, Adana’nın lezzetli çay ve kahvesinden içebilirsiniz.

6- Ulu Cami

Minaresinin zerafetiyle sizi karşılayacak olan Ulu Cami, Sabancı Cami açılana kadar Adana’nın en büyük ve en gözde camisiydi. Yapımı uzun yıllar tamamlanamayan cami bu sebeple farklı kültürden mimarı akımları da içinde barındırıyor.

7- Bebekli Kilise

19. yüzyılın sonlarında yapılan kilisenin asıl adının ‘Aziz Pavlus Kilisesi’ olmasına rağmen kilisenin çatısında Meryem Ana’nın tunçtan yapılma 2.5 metrelik heykeli bebeğe benzetildiği için ‘Bebekli Kilise’ adı halk arasında yaygınlaşmış. Günümüzde de kullanılan kilisenin cemaati eski yıllara göre çok azalmış.

Şimdi festival zamanı

Nisan ayının ilk haftası düzenlenen Portakal festival, bir anda Türkiye’nin en renkli festivalleri arasında yer aldı. Şu sıralar yolunuz Adana'ya düşerse bir hayli eğleneceğiniz kesin... Sokaklar portakal kokmaya başladı...