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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oğulcan TATAR / Instagram: @ogulcantatar
29.05.2017 - 09:00, Son Güncelleme:

Baharda portakal kokan şehir: Adana

Oğulcan TATAR
Oğulcan TATAR
ogulcan@doyasiyagez.com
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Oğulcan TATAR
Oğulcan TATAR
ogulcan@doyasiyagez.com
Baharda portakal kokan şehir: Adana

Dünya üzerinde adı ve yeri değişmeden sürekli olarak yaşamın devam ettiği en eski şehrin Adana olduğunu biliyor muydunuz? Verimli Kilikya (Çukurova) toprakları arasında kalan Adana en az 3 bin 640 yıl önce de ‘Adania’ ismini taşımaktaydı. Atatürk o dönem Adana içinde olan Hatay için “40 asırlık Türk yurdu ecnebilerin elinde kalamaz” diyerek bu bilgiyi desteklemektedir. Tarihin dışında gastronomisiyle de dünyanın en zengin şehirlerinden birisi… İşte size Adana gezi rehberi…

Abidin Dino’nun dedesi Abidin Paşa’nın yaptırdığı Büyük Saat’in hemen yanı başında öyle bir pazar sabahı kültürü vardır ki, bilmeyenleri adeta şaşkına çevirir. Sabah 05.00 gibi kurulan ciğer tezgâhlarından kısa süre sonra dumanlar yükselmeye başlar ve saat 06.00 olmadan masalar dolmaya başlar. Metrelerce uzaktan görülen duman ve alınan koku bir başkadır. Sokağa girdiğinizde kendinizi günün en canlı saatinde bir restoranda hissediyorsunuz. Açık havada şarkılar türküler eşliğinde güne enerjik başlamak için güzel bir adres. Kazancılar Çarşısı’nda her pazar gerçekleşen bu olay Adana’da mutlaka yapılması gerekenler arasında.

Baharda portakal kokan şehir: Adana

Ciğere ek olarak da Adana’ya gelmişken mutlaka kebap, kaburga, şırdan, sokak tatlısı ve şalgam denemelisiniz. Salaş yerlerde, seyyar arabalarda, sokak üstünde yiyeceğiniz yemekler hem ucuz hem de çok lezzetli oluyor. Adana kebap porsiyonu 12 TL ve salatalar ücretsiz. Ayaküstü bir diğer atıştırma da simit ve şalgam... 1’er liraya bir bardak şalgam ve bir taze simit alabilirsiniz.

 

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Türkiyenin Maldivleri: Salda Gölü
Türkiye'nin Maldivler'i: Salda Gölü

 

Baharda portakal kokan şehir: Adana

Dünyanın kullanılan en eski köprüsü

Ülkemiz ne kadar zengin değil mi? Roma döneminde yapılan bu köprü araç trafiğine kapalı olsa da Adana’yı birleştiren köprü olarak biliniyor. Adana’ya gelmişken bu köprü üzerinde birkaç tur atıp yediklerinizi yakabilirsiniz. Köprünün eskiden daha büyük olduğunu da belirtmek istiyorum. Adana’da çok kalori alacağınız bir gerçek. Bu yüzden şehri gezerken yürümek de iyi gelecektir. Peki nereleri gezilmeli? Adım adım gidelim...

Baharda portakal kokan şehir: Adana

1- Yağ Cami

Şehri gezmeye başlamak için Yağ Cami ideal bir nokta. Kazancılar Çarşısı ile Büyük Postane arasında kalan Yağ Cami aslında eski bir Ermeni Kilisesi’ydi. 1501 yılında camiye dönmesinin ardından önünde kurulan yağ pazarı sebebiyle ‘Yağ Cami’ adını almış. Avlusuna girdiğinizde eski kilise binasının camiye çevrilmiş halini kolayca görüp ayırt edebiliyorsunuz.

 

Peranın lezzet durakları
Pera'nın lezzet durakları

 

2- Büyük Saat

Asıl adı ‘Saat Kulesi’ olan nokta şehre bir de küçük versiyonun eklenmesiyle ‘Büyük Saat’ adını almış. Abidin Dino’nun dedesi olan Abidin Paşa devrinde tamamlanan saat kulesi aynı zamanda Türkiye’nin en büyük saat kulesi. Her saat başında saat kaçsa o kadar çınlayan (Örneğin saat 09.00’da dokuz kez çınlayan) kule her saat arasında da bir kez çınlıyor.

Baharda portakal kokan şehir: Adana

3- Kazancılar Çarşısı

Aslında eskiden bir kapalıçarşı olan Kazancılar Çarşısı Adana’nın aşırı sıcak yazları sebebiyle üstü açılmış. Bakırcı ve bıçakçıların çok bulunduğu çarşı Adana’nın önemli kültürü olan pazar sabahı ciğerine de ev sahipliği yapıyor.

Baharda portakal kokan şehir: Adana

4- Çarşı Hamamı

Adana’nın terleten sıcağı ve birçok evde eskiden banyo olmamasından sebep hamamlar da önemli sosyal alanlardan bir tanesiymiş. Günümüzde nadiren gidilse de eski kültürü yaşamak için Adana’da Çarşı Hamamı ideal bir nokta. Kadınlara ve erkeklere aynı günün farklı saatlerinde hizmet veriyor.

 

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Türkiye’nin en iyi 10 otantik restoranı
Türkiye’nin en iyi 10 otantik restoranı

 

5- Ziya Paşa Parkı

Ziya Paşa’nın kabrinin bulunduğu parkta dinlenebilir, Adana’nın lezzetli çay ve kahvesinden içebilirsiniz.

Baharda portakal kokan şehir: Adana

6- Ulu Cami

Minaresinin zerafetiyle sizi karşılayacak olan Ulu Cami, Sabancı Cami açılana kadar Adana’nın en büyük ve en gözde camisiydi. Yapımı uzun yıllar tamamlanamayan cami bu sebeple farklı kültürden mimarı akımları da içinde barındırıyor.

Baharda portakal kokan şehir: Adana

7- Bebekli Kilise

19. yüzyılın sonlarında yapılan kilisenin asıl adının ‘Aziz Pavlus Kilisesi’ olmasına rağmen kilisenin çatısında Meryem Ana’nın tunçtan yapılma 2.5 metrelik heykeli bebeğe benzetildiği için ‘Bebekli Kilise’ adı halk arasında yaygınlaşmış. Günümüzde de kullanılan kilisenin cemaati eski yıllara göre çok azalmış.

Baharda portakal kokan şehir: Adana

Şimdi festival zamanı
Nisan ayının ilk haftası düzenlenen Portakal festival, bir anda Türkiye’nin en renkli festivalleri arasında yer aldı. Şu sıralar yolunuz Adana'ya düşerse bir hayli eğleneceğiniz kesin... Sokaklar portakal kokmaya başladı...

Oğulcan TATAR
Oğulcan TATAR
ogulcan@doyasiyagez.com
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