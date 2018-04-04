Bahar tatili için en ideal 5 mekân
Birçok insan yaz sezonunda tatil yapmayı seçse de; aslında tatil yerleri hem çok daha tenha olduğu için hem de havanın ılık olması sebebiyle bahar tatili yapmak çok daha zevkli olabilir. Özellikle sıcak havadan bunalan ve kalabalık ortamları sevmeyenler için bahar dönemi tatil için birebirdir. Hem tatil masraflarından tasarruf sağlamak hem de sessiz sakin ılıman bir havada tatil yapmak için bahar dönemi çok iyi bir tercih olabilir. Siz de bahar tatili yapmayı düşünenlerdenseniz yurtiçinde bu dönemlerde gidebileceğiniz bahar tatiline en uygun yerleri sizin için listeledik. İşte detaylar…
Antalya
Masmavi denizi ve yemyeşil alanları ile bahar tatilinizi geçirebileceğiniz en güzel yerlerden. Tatil dendi mi akla Antalya geliyor. İmkânınız varsa turist akını olmadan önce gidin.
Birbirinden güzel plajlarda denize bile girebilirsiniz. Eğer tarihe merakınız varsa Akçay Deresi’nin iki yakasına kurulmuş Olimpos Antik Kenti’ni ve Antalya Arkeoloji Müzesi’ni gezin. Ayrıca yeşil doğanın içerisindeki Kurşunlu ve Manavgat Şelalesi’ne de mutlaka uğrayın.
Şirince
İzmir'in en güzel köylerinden biri olan Şirince, güzel bir bahar rotası. Begonvillerin ve Rum evlerinin kapladığı sokaklarda dolaşabilir ve köyü yakından keşfe çıkabilirsiniz.
Ege yemeklerini ve köy şarabını ise mutlaka denemeli ve yerel pazardan hediyelik eşyalar satın almalısınız.
Çanakkale
Çanakkale baharın çok daha farklı karşılar. Ilıman havasının olması sıcaklardan bunalanlar ilk tercihlerinden.
Gelibolu, Gökçeada, Bozcaada, Truva, Asos gibi turistik mekanları da içinde barındıran Çanakkale hem tarihi dokusuyla hem de manevi havasıyla sizi cezbedecek. Baharı sessizlik ve sakinlik içinde karşılayabileceğiniz bir yer Çanakkale.
Trabzon
Karadeniz’in bütün güzelliğini içinde bulunuran Trabzon herkesin mutlaka gezip görmesi gerekn bir yer. Eşsiz doğası, tarihi, lezzetleri ile huzuru içinizde hissedeceğiniz sayılı yerlerden.
Baharın gelmesi ile daha da güzelleşen Trabzon’da Sümela Manastırı, Uzungöl ve Karadağ, Lapazan, Maçka-Çakırgöl Laylası gibi yerleri gezebilirsiniz.
Sakarya
Sakarya doğal güzellikleri ve tarihi ile dikkat çekiyor. Kurtuluş Savaşı’nda kilit noktası olma sebebi ile de ayrı bir önemi var. Ayrıca İstanbul’a yakınlığı ile de baharın gelişini kutlamak için gidilecek huzurlu yerlerden.
Sakarya’da Sapanca, Göynük, Taraklı, Karasu gibi tarihi ilçeleri ve Poyrazlar Gölü, Kuzuluk Kaplıcaları, Geyve Boğazı’nı gezebilirsiniz.
Fotoğraflar: Alamy
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