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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Bahar tatili için en ideal 5 mekân
Seyahat
Hürriyet Haber
04.04.2018 - 09:05, Son Güncelleme:

Bahar tatili için en ideal 5 mekân

Birçok insan yaz sezonunda tatil yapmayı seçse de; aslında tatil yerleri hem çok daha tenha olduğu için hem de havanın ılık olması sebebiyle bahar tatili yapmak çok daha zevkli olabilir. Özellikle sıcak havadan bunalan ve kalabalık ortamları sevmeyenler için bahar dönemi tatil için birebirdir. Hem tatil masraflarından tasarruf sağlamak hem de sessiz sakin ılıman bir havada tatil yapmak için bahar dönemi çok iyi bir tercih olabilir. Siz de bahar tatili yapmayı düşünenlerdenseniz yurtiçinde bu dönemlerde gidebileceğiniz bahar tatiline en uygun yerleri sizin için listeledik. İşte detaylar…

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Antalya

Masmavi denizi ve yemyeşil alanları ile bahar tatilinizi geçirebileceğiniz en güzel yerlerden. Tatil dendi mi akla Antalya geliyor. İmkânınız varsa turist akını olmadan önce gidin.

Bahar tatili için en ideal 5 mekân


Birbirinden güzel plajlarda denize bile girebilirsiniz. Eğer tarihe merakınız varsa Akçay Deresi’nin iki yakasına kurulmuş Olimpos Antik Kenti’ni ve Antalya Arkeoloji Müzesi’ni gezin. Ayrıca yeşil doğanın içerisindeki Kurşunlu ve Manavgat Şelalesi’ne de mutlaka uğrayın.

Şirince

İzmir'in en güzel köylerinden biri olan Şirince, güzel bir bahar rotası. Begonvillerin ve Rum evlerinin kapladığı sokaklarda dolaşabilir ve köyü yakından keşfe çıkabilirsiniz.

Bahar tatili için en ideal 5 mekân

 Ege yemeklerini ve köy şarabını ise mutlaka denemeli ve yerel pazardan hediyelik eşyalar satın almalısınız.

Çanakkale

Çanakkale baharın çok daha farklı karşılar. Ilıman havasının olması sıcaklardan bunalanlar ilk tercihlerinden.

Çanakkalede gelin-görümce destanı yazılıyor
Çanakkale'de 'gelin-görümce' destanı yazılıyor

Gelibolu, Gökçeada, Bozcaada, Truva, Asos gibi turistik mekanları da içinde barındıran Çanakkale hem tarihi dokusuyla hem de manevi havasıyla sizi cezbedecek. Baharı sessizlik ve sakinlik içinde karşılayabileceğiniz bir yer Çanakkale.

Trabzon

Karadeniz’in bütün güzelliğini içinde bulunuran Trabzon herkesin mutlaka gezip görmesi gerekn bir yer. Eşsiz doğası, tarihi, lezzetleri ile huzuru içinizde hissedeceğiniz sayılı yerlerden.

Bahar tatili için en ideal 5 mekân

Baharın gelmesi ile daha da güzelleşen Trabzon’da Sümela Manastırı, Uzungöl ve Karadağ, Lapazan, Maçka-Çakırgöl Laylası gibi yerleri gezebilirsiniz.

Sakarya

Sakarya doğal güzellikleri ve tarihi ile dikkat çekiyor. Kurtuluş Savaşı’nda kilit noktası olma sebebi ile de ayrı bir önemi var. Ayrıca İstanbul’a yakınlığı ile de baharın gelişini kutlamak için gidilecek huzurlu yerlerden.

Bahar tatili için en ideal 5 mekân

Sakarya’da Sapanca, Göynük, Taraklı, Karasu gibi  tarihi ilçeleri ve Poyrazlar Gölü, Kuzuluk Kaplıcaları, Geyve Boğazı’nı gezebilirsiniz.

Fotoğraflar: Alamy

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