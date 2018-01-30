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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HürriyetSeyahatBağdat'ın 'en dar sokağı'
Seyahat Bağdat'ın 'en dar sokağı'
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Seyahat
AA
30.01.2018 - 15:07, Son Güncelleme:

Bağdat'ın 'en dar sokağı'

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 90 yıllık eski evler arasında yer alan, 30 santimetre genişliğindeki yol, kadim başkentin "en dar sokağı" olarak biliniyor. Bağdat'ın eski semtlerinden Kesre'de bulunan sokağın uzunluğu yaklaşık 70 metre. Aşırı dar olması nedeniyle Bağdat'ta bulunan bu sokağa yerel halk ağzıyla "derbune" (daracık sokak) deniyor.
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 Dar sokağın ‘’dar gelirli’’ sakinleri

Bağdatın en dar sokağı

Kapısı sokağa açılan 8 ev var. Sokak sakinleri "dar gelirli" ailelerden oluşuyor. Evlerin eski, bakımsız ve küçük olması burada yaşayanların günlük yaşantısını da hayli zorluyor.

Asya’nın gizli ve vahşi bahçesi Borneo
Asya’nın gizli ve vahşi bahçesi Borneo

Sokağın aşırı darlığı oturanlara çile oluyor

Bağdatın en dar sokağı

Hiçbir aracın giremediği sokakta oturanlar, çarşı-pazardan aldıklarını bisiklet ya da el arabaları aracılığıyla taşıyor. Ancak bazen bu da yeterli olmuyor. Sokaktaki evlerden birinin sahibi Yasir Mutaşşar, "Sokağın darlığından dolayı hiçbir büyük eşyayı eve sokamıyoruz. Bunun çilesini yıllardır çekiyoruz. Geçen günlerde çamaşır makinesi satın aldım ancak eve sokamadım, sokağın başında saatlerce beklettim. Makineyi daha sonra başka birine sattım." dedi. Mutaşşar, tüm zorluklarına rağmen 35 yıldır bu sokakta oturmaya devam ettiklerini belirtti.

Cenazeyi çatıdan yan sokaktaki evlere taşıyorlar

Bağdatın en dar sokağı

Bir başka ev sahibi Ebu Abdullah ise sokağın yaklaşık 90 yıllık olduğunu söyledi. Genişliği 30 santimetreyi geçmeyen sokaktan cenaze çıkarmanın mümkün olmadığını dile getiren Ebu Abdullah, "Sokak halkından hayatını kaybedenlerin naaşını yerleştirdiğimiz tabutla çatıdan yan sokakta bulunan eve aktararak mezarlığa götürürüz." ifadelerini kullandı. Ebu Abdullah, 2003 sonrasında mezhepsel çatışma ve şiddet olaylarından yorgun düşen Bağdat'ın bu kadim sokağında Sünni ve Şii Arapların yıllardır bir arada yaşadığını vurguladı. Komşuluk ilişkilerinin çok iyi olduğunu söyleyen Ebu Abdullah, "Bu sokak sakinleri es-Sudani, el-Haface (Şii) ve el-Ubeydi (Sünni) gibi aşiret mensuplarından oluşuyor. Kesre halkı, samimiyeti, yardımseverliği ve misafirperverliğiyle bilinir." diye konuştu. Bağdat'ın en dar sokağında yaşayanlar, yetkililerden daha fazla hizmet beklediklerini ifade etti.

Muş ve Bitlis’te 3 gün
Muş ve Bitlis’te 3 gün

Bağdatın en dar sokağı

 Fotoğraflar: Anadolu Ajansı 


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