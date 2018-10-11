Bağ evi meraklıları için İstanbul’a yakın favori mekânlar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Bağ evi meraklıları için İstanbul’a yakın favori mekânlar
Seyahat
Dila ATSAN / Instagram: @dilaatsan
11.10.2018 - 14:44, Son Güncelleme:

Bağ evi meraklıları için İstanbul’a yakın favori mekânlar

Dila ATSAN
Dila ATSAN
dila.atsan@gmail.com

Sonbahar aylarında şehirden çok uzaklaşmadan, yeşilden kızıla dönen doğayı izlemek, şömine önünde keyif yapmak ve hafta içi yoğunluğunu unutup kafa dinlemek ideal olabilir. Hadi gelin şehre iki üç saatlik uzaklıktaki romantik yerleri ve hikâyelerini beraber öğrenelim.

Dila ATSAN
Dila ATSAN
dila.atsan@gmail.com
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İlk durağımız Ağva’nın en güzel oteli Wineport Lodge Ağva. İstanbul’dan maksimum iki saat uzaklıktaki otele daha giderken mis gibi doğası sayesinde stresinizi geride bırakıyorsunuz. Otelin kurucusu Haşim Bey ve eşinin ilk önce arkadaşlarını misafir ettiği, ardından restoran olarak genişleyerek, aldığı yoğun taleple beraber şimdiki otel halini alan butik bir yer burası. Sekiz yılını tamamlayan otelin en çarpıcı özelliği ise içindeki Babil kavı. Anadolu üzümlerinin yeniden hayat bulmasını desteklemek amacıyla sadece yerli ve butik üreticiler tarafından üretilen şarapları bu kavda bulmak mümkün. Aynı zamanda bu rüya otelde motor ya da deniz bisikletiyle nehir turu yapabilir, hamakta yatarak doğanın keyfini çıkarabilir ve özenle seçilmiş romantik müzikler eşliğinde leziz bir akşam yemeği tadabilirsiniz. Anadolu üzümlerinin hikâyeleri, üretim yöntemleri hakkında çok değerli bilgiler ile Wineport Lodge Ağva'dan dönüyoruz.

Bağ evi meraklıları için İstanbul’a yakın favori mekânlar

İkinci ve üçüncü durak için Tekirdağ’a doğru yola koyuluyoruz. Son yıllarda bağ evleriyle oldukça fazla turiste ev sahipliği yapan bölgede dikkatimizi çeken iki isim var. Barbare bağ evi ve Barel bağ evi. İstanbul’dan iki buçuk saat uzaklıktaki Tekirdağ’a gelmişken bir gece konaklayarak farklı bağ evlerini ziyaret etmek renkli bir hafta sonu planı olabilir.

Gelelim Barbare bağ evine. Son zamanlarda Instagram’da oldukça fazla hesaptan paylaşımlarının yapıldığı, fotoğraflarından farksız hayal gibi bir yer burası. 2000 yılında Fransa’dan dönen Can Topsakal, şaraba olan aşkıyla bu işi yapabilmek için uygun yerler aramaya başlıyor. Çanakkale’den Tekirdağ’a kadar uzanan yolculuğunda son geldiği nokta Barbare bağ evi. Bu işe girerken bu kadar iyi olabileceğini tahmin etmediğini söyleyen Can Bey, 2001 – 2003 arasında bağların ekildiğini, 2007’de ilk şarabını yaptığını, 2011’de ilk kez piyasaya sürdüğünü ve 2013’te Barbaros ismiyle genişleyerek konaklamalı bir konsepte geçildiğini anlatıyor. Fransız Xavier Vignon’dan danışmanlık alarak bu denli büyüyen bağ evinde konaklayan kişilere yiyecekle beraber bütün bir tatil pakedi sunuluyor.

Bağ evi meraklıları için İstanbul’a yakın favori mekânlar

Bağ evi meraklıları için İstanbul’a yakın favori mekânlar

Son durağımız ise Barel Bağ evi ve restoranı. ‘Barel’ restoranın sahibi Barkın Bey ve Elif Hanım’ın isminin birleşiminden geliyor. Kendi zevklerine göre dekore ettikleri restoranın etrafını saran bağ manzarası oldukça etkileyici ve huzur verici. Çocukluğunda bağların arasında oyun oynadığını söyleyen Barkın Bey, gastronomi ve işletme bölümlerinden mezun olduktan sonra oyun oynadığı bağları şarap ve yemek tutkusunun verdiği güçle bağ evi ve restoran haline getiriyor. Yabancı turistlerin de oldukça fazla ziyaret ettiği restoranda anneanne köftesinden makarnaya birçok leziz yiyecek mevcut. En iddialı oldukları tatlı ise peynir helvası. Ağustos ayından itibaren danışmanları Jean Luke ile bağları gezip toplanmaya uygun olup olmadıkları için tek tek incelemeye başladıklarını söyleyen Barkın Bey, yıl içinde cadılar bayramı, sevgililer günü, yılbaşı, anneler günü, babalar günü, bağ bozumu turları, yemek ve tadım workshopları gibi farklı etkinliklerin yapıldığını da belirtiyor.

Bağ evi meraklıları için İstanbul’a yakın favori mekânlar

Bağ evi meraklıları için İstanbul’a yakın favori mekânlar

“Bu hafta sonu ne yapsak” diye düşünmek yerine cumartesi ve pazar günleri dolup taşan bu masal yerlere şimdiden rezervasyonunuzu yaptırmanızı öneririm.

Dila ATSAN
Dila ATSAN
dila.atsan@gmail.com
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