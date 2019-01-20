‘Badem Çiçekleri’ ile Datça’da bahara merhaba
Eğer soğuktan ve kıştan sıkılıp “Hadi bahar gelsin” diyorsanız çok beklersiniz. Ama “Madem o gelmiyor, ben gideyim” diyorsanız sizi 8 Şubat’ta Datça’ya alalım.
Türkiye’de baharın ilk uğrak noktası Datça... İspatı ise badem çiçekleri ve kırlar. Tam Ege ile Akdeniz’in birleştiği noktada yer alan bu muhteşem yarımada daha henüz memleketin büyük bölümü kar altındayken baharın gelişini Badem Çiçeği Festivali ile kutluyor. Bu yıl 8-10 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan festival geçen yıl renkli ve ilk olmasına karşın oldukça kalabalıktı. Tek sorun festivalin badem çiçeklerinin son demlerine denk gelmiş olmasıydı. Yani bahar azıcık ucundan ıskalanmış, badem çiçekleri de dökülür gibiydi. Bu yıl aynı sorun düşünülerek festival bir sekiz gün erkene çekilmiş. Bununla da yetinilmemiş ve oldukça renklendirilmiş.
Datça, festivale bu yıl lezzeti de eklemiş. Festival programında Datça merkezinde ve Palamutbükü panayır alanında badem ürünleri ve yöresel yemek satışları yapılacak. Ayrıca bu yıl yine geçen yıldan farklı olarak, çocuk ve yetişkinlere yönelik renkli ve yaratıcı atölyeler, Datça’ya özgü dans gösterileri ve sahne performansları da programda yer alıyor. Ayrıca ziyaretçiler tercihlerine göre katılabilecekleri turlar ve doğa yürüyüşleri ile yarımadanın dört bir yanını keşfedebilecek. Festivalin öne çıkan etkinliklerinden bir diğeri ise badem çiçeği temalı ‘Fotoğraf Yarışması’ olacak.
Yiyeceğiniz her şey Datça’ya özel
Datça’da bademe payem ya da payam deniyor. Yarımadada toplamda 13 bin dekar badem bahçesi bulunuyor. Bu da yaklaşık olarak 450 bin civarında badem ağacı demek. Boğaziçi Üniversitesi’nin yaptığı genetik çeşitlilik araştırmasına göre ise yarımadada 82 çeşit badem bulunuyor. Bunların hepsi de Datça’ya özel farklı bir lezzet. Kısaca festival boyunca badem ve onunla yapılan gördüğünüz her şeyi yiyebilirsiniz çünkü emin olun eşsiz bir lezzetle karşı karşıyasınız. Örneğin en lezzetli acıbadem kurabiyesi Datça’da yenir. Ayrıca bademin Datça mutfağındaki yemeklerde de önemli bir yeri var. Bademli köfte, bademli tavuk ve bademli balık bunlardan sadece birkaçı...
Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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