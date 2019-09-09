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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz Nicolaos Anıt Müzesi'nde kazılar sona erdi
Seyahat
DHA
09.09.2019 - 15:53, Son Güncelleme:

Aziz Nicolaos Anıt Müzesi'nde kazılar sona erdi

Antalya'nın Demre ilçesindeki Aziz Nicolaos Anıt Müzesi'nde 28 yıldır sürdürülen arkeolojik kazıların bu yılki bölümü sona erdi.

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Aziz Nicolaos Anıt Müzesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü işbirliğiyle Prof. Dr. Sema Doğan başkanlığında yürütülen kazıların bu yılki bölümü sona erdi. 2 ay süren yaz dönemi kazılarında, Hacettepe, Mustafa Kemal, Marmara, Gaziosmanpaşa ve Viyana üniversitelerinden bilim insanları, 7 sanat tarihi öğrencisi ve 12 işçi görev aldı. Kazıların bu yılki bölümünde kilise yapısının kuzey batı ve batı alanında çalışma yapıldı. Geçen yıl başlanan 'D' yapısı içindeki çalışmalar tamamlandı. 11.50 x 5.60 metre boyutlarındaki 'D-2' mekanı ortaya çıkarıldı. Daha önce kazılmış olan 'D-3' mekanında temizlik çalışması tamamlandı. Tamamıyla ortaya çıkarılan yapının Bizans dönemine ait olduğu belirlendi.

Aziz Nicolaos Anıt Müzesinde kazılar sona erdi

SİKKE VE BRONZ PARÇALAR BULUNDU

İki yapıda da cam ve seramik eşyanın yanı sıra çok sayıda sikke ve bronz parça bulundu. Yapının mimarisiyle ilgili bezemeli, süslemeli mimari plastik eserler de ortaya çıktı. Buluntular üzerinde bilimsel çalışmalar devam ediyor. Bunların yanında daha önceki yıllarda açılan tonozlu 'E' yapısının ikinci katını açmak üzere, güney batı alanında da kazılara başlandı.

 BİZANS SANAT TARİHİNİN EN SEÇKİN ÖRNEĞİ

Kazı Başkanı Prof. Dr. Sema Doğan, Aziz Nicolaos Anıt Müzesi'nin dini önemi olan uluslararası bir inanç merkezi olduğunu söyledi. Müzenin Ortodoksların en kutsal yapılarından biri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Doğan, "Türk turizmine çok önemli katkısı olan Antalya bölgesinin en çok ziyaretçi çeken, en çok gelir getiren ören yeri. Kazı çalışmalarının yanında 2017 yılında başlayan kapsamlı restorasyon projesi tamamlandı. Yapı, gelecek kuşaklara ve Türk turizmine katkı sağlamaya daha yoğun biçimde devam edecek. Aziz Nicolaos Anıt Müzesi, M.S. 6'ncı yüzyılda inşa edilmiş, Bizans sanat tarihinin en önemli ve en seçkin örneklerinden biri" diye konuştu.

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