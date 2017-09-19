Aydın'ı Keşfetmek

Tarımın, turizmin ve tarihin iç içe geçtiği, en kadim uygarlıkların izine çok kolaylıkla rastlayacağınız bir cennettir Aydın. Tursab, Hürriyet Gazetesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin birlikte imza attıkları “Aydın’ı Keşfet” organizasyonu bu büyülü senkron içinde iki gün boyunca devam eden küçük bir Aydın esintisiydi. Küçük bir esintiydi, çünkü Aydın’ı iki güne sığdırmak mümkün değil. Ağırlamaktan büyük onur duyduğumuz misafirlerimizin, Heredot’un Aydın’ı tanımlayan “Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü” benzetmesinin haklılığını teyit eden övgü dolu sözleri, bu toprakların bir insanı olarak beni çok mutlu etti.

Yazımın başında da belirttiğim gibi Aydın, kadim uygarlıklara ev sahipliği yapmış, doğal güzelliklerle dolu büyük menderesin suladığı bereketli toprakların adıdır. Karacasu’daki Afrodisyas, Sultanhisar’daki Nysa, Didim’deki Apollon, Tralles ,Karpuzlu’daki Alinda, Çine’deki Alabanda ve Söke’deki Prien, Antik Çağlar’dan sanki günümüze zaman yolculuğu yapmışcasına bizi karşılar. Türkiye’deki turizm heyecanının ilk yaşandığı yerdir Kuşadası, eşsiz denizi ile Didim

yerli yabancı turisti konuk etmektedir. Aydın’da Deniz Turizmini, Yat Turizmini, Termal Turizmi, Kongre Turizmini ve tüm eko turizm faaliyetlerini doyasıya yaşayabilirsiniz.

Mümbit toprakları çok cömerttir Aydın’ın. İncirimiz. Zeytinimiz, zeytinyağımız, kestanemiz ve pek çok tarımsal ürünümüz çiftçimizin alın teri ile sofralarımıza gelir. Coğrafi işaret tescilli ilk tarım ürünümüzdür incir. İhracatımızın yüzde 65’ini , bu topraklardaki 6 Milyon 900 bin incir ağacımızdan karşılıyoruz.

Aydındır Aydınlı. Milli Mücadele ateşinin yakıldığı yer olan Efeler diyarının çocukları, Cumhuriyetin tüm faziletlerini içine sindirmişlerdir. Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyet hedefini beyinlerine kazımışlardır. Onun içindir ki Aydın, Türkiye’de eğitim kalitesi ve başarısında hep üst sıralardadır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün belirttiği gibi , “Aklı Hür, Vicdanı Hür” insanların diyarıdır Aydın.

Aydın Büyükşehir Başkanı olarak son derece güçlü potansiyellere sahip bir ilin yöneticisi olmak yaşattığı büyük onurun yanı sıra, omuzlarımıza büyük sorumluluklar da yüklüyor. Aydın’ı Aydın yapan her konu bizlerin görev alanı içine girmektedir. Çiftçimizden, turizmcimize, sanayicimize,

toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç hissettikleri anda yanlarında olabilmeye gayret ediyoruz.

Turizmin sıkıntılar yaşadığı bir dönemde, Kuşadası’nı dünyanın dalış turizmi merkezlerinden birisi yapmak için dünyanın en büyük batığı olan AIRBUS A300 uçağını Kuşadası’nın derin mavilikleri ile buluşturduk. Kuşadası birkaç yıl içinde dalış turizminin yarattığı katma değeri yaşamaya başlayacaktır.

Değerli Hürriyet okurları, iki gün boyunca gerçekleştirdiğimiz “Aydın’ı Keşfet” organizasyonunun ilk aşamada iç turizmde önemli geri dönüşler sağlayacağına inanıyorum. Önümüzdeki dönemlerde yaşamamız kuvvetle muhtemeldir ki, doğal ve kültürel güzellikleri,

doğru strateji ve planlama ile tanıtıldığı takdirde Aydın, dünyanın en önemli turizm ve cazibe

merkezlerinden birisi olacaktır. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak biz bu yolda, ilimizdeki tüm sivil toplum kuruluşları ve halkımızla birlikte kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Hürriyet gazetesi, Tursab ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklığında düzenlenen Aydın’ı keşfet organizasyonumuz için, emek ve gönüllerini ortaya koyan tüm değerli dostlara teşekkürlerimi sunuyor, Edirne’den Kars’a tüm vatandaşlarımızı “Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü” olan Aydınımıza davet ediyorum.