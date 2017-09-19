Aydın Çıkarması

Milattan önce 5. yüzyılda yaşayan tarihçi Heredot’un “Gökyüzün altındaki en güzel yer yüzü olarak adlandırdığı, Türkiye’de turizmin başladığı ilk illerden biri olan Aydın tanıtım atağına kalktı. Doğası, kültürü, tarihi ve tarımı ile öne çıkan, antik kentleri ile çok güçlü bir tarihi mirasa sahip olan Aydın’a, Hürriyet Gazetesi önemli bir kadro ile çıkarma yaptı. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ve Hürriyet gazetesinin ortaklaşa düzenlediği ‘Aydın’ı Keşfet’ organizasyonuna, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Başaran Ulusoy, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, Hürriyet Gazetesi Yayın Direktörü Fikret Ercan, Yan Yayınlar Yönetmeni Çınar Oskay ve Hürriyet Gazetesi Reklam Direktörü Zeynep Tandoğan katıldı. Aydın kültürünün tanıtıldığı organizasyonda Sedat Ergin, Aydın’ın adeta açık bir müze gibi olduğunu, arkeolojik zenginlik ve arkeolojik miras anlamında Türkiye’nin en zengin kentlerinden biri olduğunu söyledi.

Aydın turizminin, tarihinin ve doğal güzelliklerinin ön plana çıkarıldığı organizasyona katılan Hürriyet kadrosu şu isimlerden oluştu: “Ertuğrul Özkök, Yalçın Bayer, Kanat Atkaya, Gila Benmayor, Melis Alphan, Cengiz Semercioğlu, Saffet Emre Tonguç, Onur Baştürk, Gökhan Kimsesizcan, Mehmet Yaşin, Sahrap Soysal, Müge Akgün, Refika Birgül.”

Hürriyet gazetesi, TÜRSAB ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklığında düzenlenen Aydın’ı keşfet organizasyonu çerçevesinde, birkaç günlüğüne dahi olsa Heredot’un ne kadar haklı olduğunun görüldüğünü ifade eden Özlem Çerçioğlu, “Aydın’da tarih var, Aydın’da turizm var, Aydın’da tarım var. Bir çok müze ve ören yerimiz mevcut. Afrodisyas, Nysa, Apollon, Tralles, Alinda, Alabanda ve Prien, antik çağlardan günümüze uzanan kültür miraslarımızdan sadece bir kaçı. İnanın Aydın’ı keşfetmek hiç kolay değil, Aydın’ı birkaç gün yaşamak bu müthiş ayrıcalıktan küçük bir tat almak demektir. Aydın, doğanın kültürle kucaklaştığı, Türkiye’de turizmin başladığı ilk illerden biridir. Deniz turizmi, yat turizmi, termal turizmi, kongre turizmi ve tüm eko turizm faaliyetlerinin doyasıya yaşanabileceği bir cennettir Aydın. Doğal ve kültürel güzellikleri, doğru strateji ve planlama ile tanıtıldığı takdirde Aydın, dünyanın en önemli turizm merkezlerinden birisi olacaktır. Aydın’ı keşfet organizasyonunun özellikle iç turizmde ilimize önemli geri dönüşler yaratacağına inanıyorum. Biz bu yolda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Hürriyet Gazetesi yazarları ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni Efes Kongre Merkezi’nde ağırlamaktan büyük gurur duyduklarını ifade eden TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, “15 Temmuz’da darp ederek gönderdiklerimiz, ekmeğimizle oynadılar. Ancak biz hürriyetimizle oynatmadık. Zaten hürriyet ne satılır, ne oynanır” dedi. Aydın’ın Türkiye’de turizmin başladığı ilk destinasyon olduğuna değinen Ulusoy, “Aydın sadece turizmi ile değil sadece tarımı ile de ön plandadır. İnciri ile zeytinyağı ile bir markadır. Burası bir hazine. Bu kent bu bölge moda değil markadır. Moda bir gün demode olur ama Aydın hiç bir zaman demode olmaz. Burada mangalın üzerinde bir kül var. Bu külleri almaya çalışıyoruz” dedi. Hürriyet gazetesi ile birlikte yapılan organizasyonun Türkiye’nin kaynaşmasına vesile olduğunu söyleyen Ulusoy, “Aydın için bu organizasyon çok önemli. Hürriyeti herkes biliyor. Sabah kalktığınızda ilk olarak Hürriyet gazetesine bakıyorsunuz. Böyle bir gazete ile Hatay’dan sonra bu organizasyonu yapabilmek bizi mutlu ediyor” diye konuştu.