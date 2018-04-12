Ay'da yürüyormuş hissi veren bölge: Ayn Şerşare
Tunus'un Tatavin şehrinde bulunan Ayn Şerşare bölgesi kızıl kayaları ve bu kayalardan oluşan tepecikleri ile çok farklı bir görüntüye sahip… Bölge hakkında ilginç olan diğer noktaysa burayı ziyaret eden turistlerin yürüdükleri yerin Ay'ın yüzeyini andırdığını söylemeleri.
Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 5 hektarlık bölge, zamanla sular tarafından aşınmış kayaların oluşmasıyla ilginç bir coğrafi görünüm kazanmış durumda. Binlerce irili ufaklı kayanın bulunduğu bölge kızıla bürünmüş yapısıyla dikkati çekiyor. Büyük bir mantar gibi görünen kayalar da bölgede yer yer göze çarpıyor.
Görüntüsü nedeniyle halkın "Ay'ın yüzeyi" adını verdiği Ayn Şerşare bölgesindeki kızıl kayalar ve tepecikler üzerinde dolaşan turistler, kendilerini Ay'ın yüzeyinde dolaşıyormuş gibi hissettiklerini belirtiyor.
Tunuslu sivil aktivist Hadi bin Cedyan da bölgenin son zamanlarda yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördüğünü, bölgeyi jeoloji araştırmacılarının ve bu alanda eğitim gören öğrencilerin sık sık ziyaret ettiğini belirtmiş.
Ayrıca Bin Cedyan, bölgeye diğer tarihi yerler ve müzeler gibi fazla turist çekmesi için de çalışmaların devam ettiğini aktarıyor.
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