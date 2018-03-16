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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avustralya'ya gitmeden önce bilmeniz gereken 8 İpucu

Tek bir ülke sayıldığına bakmayın, aslında kocaman bir kıtada yolculuk ediyorsunuz. Mesafelere dikkat edin, sıkı giyinin ve yol çıkmadan önce ipuçlarımıza bir göz atın.

Hürriyet Haber
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1- O bina o kadar da büyük değil

İkonik Sydney Opera Binası’nı ilk gördüğünüzde şaşırabilirsiniz. Genellikle insanlar onu beklediklerinden küçük buluyor. Fotoğraflar hep bu binaya odaklandığı için beklenti biraz yükselmiş olabilir. Diğer yandan Liman Köprüsü’nün tam tersi bir durumu var. Fotoğraflarda göründüğünden çok daha büyük ve etkileyici.

Avustralyaya gitmeden önce bilmeniz gereken 8 İpucu

2- Mesafelere dikkat edin

Avustralya’ya ilk kez gelenlerin sık yaptığı bir hata: Mesafeleri ayarlayamamak, ülkenin aslında bir kıta olduğunu unutmak. Gitmeden önce bütün Avustralya’yı gezmek gibi bir hedef koymayın, hangi bölgeleri ziyaret edeceksiniz, ne kadar vakit geçireceksiniz, bu bölgeler arasında ulaşım nasıl gibi konuları iyi planlayın. Aksi takdirde tatilinizin büyük kısmını yolda geçirme ihtimaliniz var.

3- İki şehir arası kocaman bir boşluk

Şehirler arasındaki mesafelerin uzun olmasının yanı sıra genel olarak yolda karşınıza çıkacak küçük kasaba sayısı da daha az. Avustralya geniş boşluklarıyla ünlü. Şehirden çıktığınız anda kendinizi vahşi doğanın kollarında buluyorsunuz. Yola koyulmadan önce iki yerleşke arasındaki mesafenin uzunluğunu hesaba katın.

Avustralyaya gitmeden önce bilmeniz gereken 8 İpucu

4- Bölgeden bölgeye iklim değişir

Avustralya ile ilgili bir diğer yanılgı, ülke güney yarıkürede yer aldığı için mevsimlerin kuzeydekinin tam tersi olduğudur. Bu ülkenin güneyi için doğru olabilir ancak kuzey için kesinlikle geçerli değil. Sydney’i ziyaret etmenin en iyi mevsimi kasım-nisan arası ancak kuzeydeki mercan kayalıklarını görmek istiyorsanız, bu dönemin orası için fırtına ve yağmur sezonu olduğunu hatırlamalısınız. Yani Avustralya hangi mevsimde ziyaret edilir sorusunun cevabı, biraz da Avustralya’nın neresini ziyaret etmek istiyorsunuz sorusuna bağlı.

Avustralyaya gitmeden önce bilmeniz gereken 8 İpucu

5- Kanguru ile şaka olmaz

Kangurular, özellikle de ‘gri kangurular’ oldukça heybetli hayvanlar. Sevimliler. Ancak dikkatli olmakta fayda var. Bazen tekme atabiliyorlar. Eğer canları sıkkın gözüküyorsa çok yakınlarına sokulmayın. Koalalar açısından böyle bir problem yok. Sadece ziyaretçilerin hayal ettiğinden biraz daha ağırlar. Queensland’a yolunuz düşerse bir koalaya sarılmayı deneyimleyebilirsiniz.

Avustralyaya gitmeden önce bilmeniz gereken 8 İpucu


6- Müzik Melbourne’den yükselir

Melbourne bir müzik şehri. Avustralya’nın çıkardığı bütün büyük müzik gruplarının yolu bir şekilde buradan geçer. Dolayısıyla rotanızı bu şehri kapsıyorsa mutlaka canlı müzik yapılan barlarını ziyaret etmelisiniz. En ünlüleri Cherry Bar. Burada müzik sabah 5’e kadar devam eder.

Avustralyaya gitmeden önce bilmeniz gereken 8 İpucu

7- Kamp ve karavancılık için ideal

Devasa bir ülke olması sebebiyle yolu paylaşma kavramı çok yaygın. Bir yerden bire yere gidenlerin araç paylaşması için siteler ve aplikasyonlar hem mevcut hem de her kesimden insan tarafından kullanılır. Aynı şekilde kamp ve karavan kültürü de çok gelişmiş. İsterseniz seyahatinizi kuzeyden kiralayacağınız bir karavanla güneye inmek şeklinde bir maceraya da çevirebilirsiniz.

8- Hayvanlara dikkat!

Avustralya’da 1979’dan beri kimsenin örümcek ısırığı sebebiyle hayatını kaybetmediğini bilmek sizi rahatlatacaktır. Ancak ülkede hâlâ iki ölümcül örümcek türü var. Aynı şekilde yeter miktarda zehirli yılan ve timsahın yanı sıra sörfçülere ciddi oranda sıkıntı çıkaran köpekbalıkları mevcut. Tedbirli olmakta, yerel halkın bu konulardaki uyarılarını her zaman dinlemekte fayda var.

Kaynak: Hürriyet Haber

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