Avustralya'ya gitmeden önce bilmeniz gereken 8 İpucu

1- O bina o kadar da büyük değil



İkonik Sydney Opera Binası’nı ilk gördüğünüzde şaşırabilirsiniz. Genellikle insanlar onu beklediklerinden küçük buluyor. Fotoğraflar hep bu binaya odaklandığı için beklenti biraz yükselmiş olabilir. Diğer yandan Liman Köprüsü’nün tam tersi bir durumu var. Fotoğraflarda göründüğünden çok daha büyük ve etkileyici.







2- Mesafelere dikkat edin



Avustralya’ya ilk kez gelenlerin sık yaptığı bir hata: Mesafeleri ayarlayamamak, ülkenin aslında bir kıta olduğunu unutmak. Gitmeden önce bütün Avustralya’yı gezmek gibi bir hedef koymayın, hangi bölgeleri ziyaret edeceksiniz, ne kadar vakit geçireceksiniz, bu bölgeler arasında ulaşım nasıl gibi konuları iyi planlayın. Aksi takdirde tatilinizin büyük kısmını yolda geçirme ihtimaliniz var.



3- İki şehir arası kocaman bir boşluk

Şehirler arasındaki mesafelerin uzun olmasının yanı sıra genel olarak yolda karşınıza çıkacak küçük kasaba sayısı da daha az. Avustralya geniş boşluklarıyla ünlü. Şehirden çıktığınız anda kendinizi vahşi doğanın kollarında buluyorsunuz. Yola koyulmadan önce iki yerleşke arasındaki mesafenin uzunluğunu hesaba katın.







4- Bölgeden bölgeye iklim değişir



Avustralya ile ilgili bir diğer yanılgı, ülke güney yarıkürede yer aldığı için mevsimlerin kuzeydekinin tam tersi olduğudur. Bu ülkenin güneyi için doğru olabilir ancak kuzey için kesinlikle geçerli değil. Sydney’i ziyaret etmenin en iyi mevsimi kasım-nisan arası ancak kuzeydeki mercan kayalıklarını görmek istiyorsanız, bu dönemin orası için fırtına ve yağmur sezonu olduğunu hatırlamalısınız. Yani Avustralya hangi mevsimde ziyaret edilir sorusunun cevabı, biraz da Avustralya’nın neresini ziyaret etmek istiyorsunuz sorusuna bağlı.







5- Kanguru ile şaka olmaz



Kangurular, özellikle de ‘gri kangurular’ oldukça heybetli hayvanlar. Sevimliler. Ancak dikkatli olmakta fayda var. Bazen tekme atabiliyorlar. Eğer canları sıkkın gözüküyorsa çok yakınlarına sokulmayın. Koalalar açısından böyle bir problem yok. Sadece ziyaretçilerin hayal ettiğinden biraz daha ağırlar. Queensland’a yolunuz düşerse bir koalaya sarılmayı deneyimleyebilirsiniz.









6- Müzik Melbourne’den yükselir



Melbourne bir müzik şehri. Avustralya’nın çıkardığı bütün büyük müzik gruplarının yolu bir şekilde buradan geçer. Dolayısıyla rotanızı bu şehri kapsıyorsa mutlaka canlı müzik yapılan barlarını ziyaret etmelisiniz. En ünlüleri Cherry Bar. Burada müzik sabah 5’e kadar devam eder.







7- Kamp ve karavancılık için ideal



Devasa bir ülke olması sebebiyle yolu paylaşma kavramı çok yaygın. Bir yerden bire yere gidenlerin araç paylaşması için siteler ve aplikasyonlar hem mevcut hem de her kesimden insan tarafından kullanılır. Aynı şekilde kamp ve karavan kültürü de çok gelişmiş. İsterseniz seyahatinizi kuzeyden kiralayacağınız bir karavanla güneye inmek şeklinde bir maceraya da çevirebilirsiniz.



8- Hayvanlara dikkat!



Avustralya’da 1979’dan beri kimsenin örümcek ısırığı sebebiyle hayatını kaybetmediğini bilmek sizi rahatlatacaktır. Ancak ülkede hâlâ iki ölümcül örümcek türü var. Aynı şekilde yeter miktarda zehirli yılan ve timsahın yanı sıra sörfçülere ciddi oranda sıkıntı çıkaran köpekbalıkları mevcut. Tedbirli olmakta, yerel halkın bu konulardaki uyarılarını her zaman dinlemekte fayda var.