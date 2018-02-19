Avustralya’da yetişen mantarların büyülü dünyası

Avustralya’da yaşayan fotoğrafçı Steve Axford, kendini yıllar önce doğaya adamış. Tüm dünyayı fotoğraf çekmek için gezen Axford, Avustralya’daki mantarları görünce onları da fotoğraflamadan edemediğini söylüyor. Nehir kenarında ufak bir arazisi olan fotoğrafçı, “Elimden gelenin en iyisini yaparak doğaya faydalı olmaya çalışıyorum” diyor.

Yerli ve vahşi bitkileri, hayvanları, kuşları ve özellikle mantarları fotoğraflamak hayatının en büyük tutkusu haline gelmiş Steve Axford’un. Ekolojiyle de daha yakından ilgilenmeye başlayan fotoğrafçı, “Hiç bir şey tek başına var olmuyor, ne kadar derine bakarsanız o kadar büyük bir bağlantı kuruyorsunuz doğayla” açıklamasını yapıyor.

Axford, mantar fotoğrafı çekmenin ormanla ve doğayla çok daha derin bağlar kurmasına imkân tanıdığını söylüyor. “Çok hücreli yaşam formları arasında insanlar, hayvanlar ve mantarlar yer alıyor. Bitki türünden çok daha fazla mantar çeşidi var muhtemelen pek çoğunun büyük önemi var ama bu türler henüz bilinmiyor bile.” diyor Axford.

Ünlü fotoğrafçı, bu dünyada keşfedilmeyi bekleyen bir sürü güzellik olduğunu ve en azından fotoğrafla bunu insanlara aktarmanın kendisi için önemli olduğunu belirtiyor. “Yaklaşık 4 milyon mantar türünün olduğu tahmin ediliyor ancak, bunlardan sadece 200 binde biri tanımlanabilmiş. Büyük türlerin çoğu tanımlanmış olsa da küçük türlerin neredeyse tamamı hala belirsiz.” “Ben genellikle daha küçük türleri fotoğraflamaya çalışıyorum ve bunlar genellikle henüz adı bile bilinmeyen bir türe ait oluyor.” Axford, fotoğrafların birçoğunu da kendi arazisinde bulunan ormanda çektiğini dile getiriyor.

Fotoğraflar: Steve Axford