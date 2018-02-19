Avustralya’da yetişen mantarların büyülü dünyası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriAvustralya’da yetişen mantarların büyülü dünyası
Seyahat Avustralya’da yetişen mantarların büyülü dünyası
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Seyahat
Hürriyet Haber
19.02.2018 - 13:33, Son Güncelleme:

Avustralya’da yetişen mantarların büyülü dünyası

Ünlü doğa fotoğrafçısı Steve Axford, bu kez de Avustralya'nın büyülü ormanlarındaki mantarları fotoğrafladı. Birbirinden güzel mantar fotoğrafları ile insanın mantarların bu dünyadan olduğuna inanası gelmiyor. İşte Steve Axford’un objektifinden birbirinden güzel ve şaşırtıcı mantar fotoğrafları…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Avustralya’da yaşayan fotoğrafçı Steve Axford, kendini yıllar önce doğaya adamış. Tüm dünyayı fotoğraf çekmek için gezen Axford, Avustralya’daki mantarları görünce onları da fotoğraflamadan edemediğini söylüyor. Nehir kenarında ufak bir arazisi olan fotoğrafçı, “Elimden gelenin en iyisini yaparak doğaya faydalı olmaya çalışıyorum” diyor.

Avustralya’da yetişen mantarların büyülü dünyası

Yerli ve vahşi bitkileri, hayvanları, kuşları ve özellikle mantarları fotoğraflamak hayatının en büyük tutkusu haline gelmiş Steve Axford’un. Ekolojiyle de daha yakından ilgilenmeye başlayan fotoğrafçı, “Hiç bir şey tek başına var olmuyor, ne kadar derine bakarsanız o kadar büyük bir bağlantı kuruyorsunuz doğayla” açıklamasını yapıyor.

Spoleto’da mantar avı
Spoleto’da mantar avı

Avustralya’da yetişen mantarların büyülü dünyası

Axford, mantar fotoğrafı çekmenin ormanla ve doğayla çok daha derin bağlar kurmasına imkân tanıdığını söylüyor. “Çok hücreli yaşam formları arasında insanlar, hayvanlar ve mantarlar yer alıyor. Bitki türünden çok daha fazla mantar çeşidi var muhtemelen pek çoğunun büyük önemi var ama bu türler henüz bilinmiyor bile.” diyor Axford.

Fransanın kara elması trüf mantarı
Fransa'nın 'kara elması' trüf mantarı

Avustralya’da yetişen mantarların büyülü dünyası

Ünlü fotoğrafçı, bu dünyada keşfedilmeyi bekleyen bir sürü güzellik olduğunu ve en azından fotoğrafla bunu insanlara aktarmanın kendisi için önemli olduğunu belirtiyor. “Yaklaşık 4 milyon mantar türünün olduğu tahmin ediliyor ancak, bunlardan sadece 200 binde biri tanımlanabilmiş. Büyük türlerin çoğu tanımlanmış olsa da küçük türlerin neredeyse tamamı hala belirsiz.” “Ben genellikle daha küçük türleri fotoğraflamaya çalışıyorum ve bunlar genellikle henüz adı bile bilinmeyen bir türe ait oluyor.” Axford, fotoğrafların birçoğunu da kendi arazisinde bulunan ormanda çektiğini dile getiriyor.

Marmara ormanlarında yabani mantar peşinde
Marmara ormanlarında yabani mantar peşinde

Avustralya’da yetişen mantarların büyülü dünyası

Fotoğraflar: Steve Axford

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Avustralya’da yetişen mantarların büyülü dünyası

O ülkede bu da oldu! Sevişmek isteyen çiftlere saatlik oda...

Disney'e ilham veren şatolar: Neuschwanstein ve Hohenschwangau

İtalya'da saklı cennet: Garda Gölü