Avrupa’nın terk edilmiş sınır kapıları
Avrupa'da Schengen uygulamasının başlamasıyla sınırların ortadan kalkması, gümrük noktalarını da terkedilmiş alanlara çevirdi. Fotoğrafçı Josef Schulz da artık hiçbir bayrağa ait olmayan bu sınır kapılarını fotoğrafladı. Josef Schulz, terk edilmiş sınır kapıları projesiyle bir de mesaj veriyor…
Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından, Sovyetler Birliği'nin de çöküşüyle Avrupa'yı ortadan ayıran “Doğu-Batı” çizgileri silindi. Schengen ile birlikte kısa sürede Avrupa'da sınırlar silinmeye, gümrük noktaları terk edilmeye başladı.
Son zamanlarda tarihin gördüğü en büyük mülteci dalgasının hızla yayılması Avrupa’da sınırlar konusunu yeniden gündeme getirdi. Polonyalı bir sanatçı da sınırlar konusunu harika bir çalışmayla gözler önüne serdi. Fotoğrafçı Josef Schulz artık hiçbir bayrağa ait olmayan sınır kapılarının kırılmış pencerelerini, paslanmış kapılarını, terk edilmiş gümrük noktalarını fotoğrafladı.
Çalışmasının kötü ve rahatsız edici anıları anımsattığını kabul eden Polonyalı sanatçı, sınırları coğrafya kitaplarından önce kafasına çizen insanlara bir gönderme yapmak istediğini söylüyor. Schulz, “Sınırlar yalnızca topraklar üzerindeki hayali çizgiler değildi; içimizde, aklımızda, vicdanımızdaydı.” mesajıyla herkesi sınırlar üzerine düşünmeye davet ediyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle