Avrupa’nın terk edilmiş sınır kapıları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriAvrupa’nın terk edilmiş sınır kapıları
Seyahat Avrupa’nın terk edilmiş sınır kapıları
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Seyahat
Hürriyet Haber
19.02.2018 - 13:35, Son Güncelleme:

Avrupa’nın terk edilmiş sınır kapıları

Avrupa'da Schengen uygulamasının başlamasıyla sınırların ortadan kalkması, gümrük noktalarını da terkedilmiş alanlara çevirdi. Fotoğrafçı Josef Schulz da artık hiçbir bayrağa ait olmayan bu sınır kapılarını fotoğrafladı. Josef Schulz, terk edilmiş sınır kapıları projesiyle bir de mesaj veriyor…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından, Sovyetler Birliği'nin de çöküşüyle Avrupa'yı ortadan ayıran “Doğu-Batı” çizgileri silindi. Schengen ile birlikte kısa sürede Avrupa'da sınırlar silinmeye, gümrük noktaları terk edilmeye başladı.

Avrupa’nın terk edilmiş sınır kapıları

Son zamanlarda tarihin gördüğü en büyük mülteci dalgasının hızla yayılması Avrupa’da sınırlar konusunu yeniden gündeme getirdi. Polonyalı bir sanatçı da sınırlar konusunu harika bir çalışmayla gözler önüne serdi. Fotoğrafçı Josef Schulz artık hiçbir bayrağa ait olmayan sınır kapılarının kırılmış pencerelerini, paslanmış kapılarını, terk edilmiş gümrük noktalarını fotoğrafladı.

32
18 yaşında okulu bırakıp dünyayı gezen çılgın fotoğrafçı
18 yaşında okulu bırakıp dünyayı gezen çılgın fotoğrafçı

Avrupa’nın terk edilmiş sınır kapıları

Çalışmasının kötü ve rahatsız edici anıları anımsattığını kabul eden Polonyalı sanatçı, sınırları coğrafya kitaplarından önce kafasına çizen insanlara bir gönderme yapmak istediğini söylüyor. Schulz, “Sınırlar yalnızca topraklar üzerindeki hayali çizgiler değildi; içimizde, aklımızda, vicdanımızdaydı.” mesajıyla herkesi sınırlar üzerine düşünmeye davet ediyor.

33
Hem vizesiz hem de çok ucuz olan 10 Avrupa ülkesi
Hem vizesiz hem de çok ucuz olan 10 Avrupa ülkesi!

Avrupa’nın terk edilmiş sınır kapıları

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

En iyi çevre fotoğrafçıları belli oldu

Yalnız seyahat eden kadınların güvende kalmaları için en önemli İpuçları

Moğolistan’da görmeniz gereken büyüleyici yerler

Çin 'Köpek Yılı'na girdi