Avrupa'nın tarihi ve otantik şehri: Varenna
Milano'nun kuzeyinde yer alan bir kıyı kasabası olan Varenna, Como Gölü üzerinde yer alan güzel ve otantik Avrupa kasabalarından biri olarak biliniyor.
Kasaba küçük şirin bir merkeze sahip. Kasabaya girdiğiniz andan itibaren küçük dar sokaklarında muhteşem göl manzarası karşılıyor sizi. Yan yana sıralanmış restoranlarda birinde lezzetli İtalyan yemeklerini yiyip kokteylinizi yudumlarken, güneşi Alp’lerin arasından batırabilirsiniz.
Yaz aylarında turistlerin akınına uğruyor
Como'nun doğal güzelliği ve sakinliği yerli ve yabancı turistleri cezbetmeye yetiyor.
Yaz ayları ise kasabanın en kalabalık ve aktif olduğu dönem olarak göze çarpıyor. Sessiz sakin bir seyahat planlıyorsanız Varenna’yı kesinlikle kış aylarında ziyaret etmelisiniz.
Tarihi dokusuna uygun otantik sokaklar
Menaggio, Varenna ve Bellagio gibi noktalarda birinden diğerine geçiş sağlanabiliyor. Geçişler, 15 dakika sürüyor ve ücretleri durağa göre değişiyor.
Kasabada bulunan meydanlar ve sokaklar, tarihi dokusuna uygun olarak korunmuş ve fotoğraf çekilebilecek kadar güzel. Kasabanın kilisesini ziyaret edebilirsiniz. Üst kısımlarına yürürseniz harika manzaralarda görmeniz mümkün.
Vapur veya arabayla ulaşılabiliyor
Como Gölü çevresindeki kasabalara ulaşmanın en kolay ve hızlı yolu; vapurlar veya araba.
Vapur firmaları; Como merkezi de dahil olmak üzere gölün civarındaki kasabalara gün içinde birçok sefer düzenliyor.
Fotoğraflar: pbs.twimg, ccdn, i1.wp, ilpozzovarenna, r-ec.bstatic.