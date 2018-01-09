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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HürriyetSeyahatAvrupa'nın tarihi ve otantik şehri: Varenna
Seyahat Avrupa'nın tarihi ve otantik şehri: Varenna
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Seyahat
Hürriyet Haber
09.01.2018 - 11:35, Son Güncelleme:

Avrupa'nın tarihi ve otantik şehri: Varenna

İtalya'da Como Gölü civarında bulunan kasaba Varenna tarihi dokusunu korumaya devam ediyor. Varenna doğal güzelliği ve otantik havasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. İşte size Avrupa’nın tarihi ve otantik şehri Varenna…
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Milano'nun kuzeyinde yer alan bir kıyı kasabası olan Varenna, Como Gölü üzerinde yer alan güzel ve otantik Avrupa kasabalarından biri olarak biliniyor.

Avrupanın tarihi ve otantik şehri: Varenna

Kasaba küçük şirin bir merkeze sahip. Kasabaya girdiğiniz andan itibaren küçük dar sokaklarında muhteşem göl manzarası karşılıyor sizi. Yan yana sıralanmış restoranlarda birinde lezzetli İtalyan yemeklerini yiyip kokteylinizi yudumlarken, güneşi Alp’lerin arasından batırabilirsiniz.   

Avrupanın tarihi ve otantik şehri: Varenna

Yaz aylarında turistlerin akınına uğruyor

Como'nun doğal güzelliği ve sakinliği yerli ve yabancı turistleri cezbetmeye yetiyor.

Dünyanın en çılgın gezgini Gittiği ülke sayısını duyunca inanamayacaksınız...
Dünyanın en çılgın gezgini! Gittiği ülke sayısını duyunca inanamayacaksınız...

Yaz ayları ise kasabanın en kalabalık ve aktif olduğu dönem olarak göze çarpıyor. Sessiz sakin bir seyahat planlıyorsanız Varenna’yı kesinlikle kış aylarında ziyaret etmelisiniz.

Tarihi dokusuna uygun otantik sokaklar

Menaggio, Varenna ve Bellagio gibi noktalarda birinden diğerine geçiş sağlanabiliyor. Geçişler, 15 dakika sürüyor ve ücretleri durağa göre değişiyor.

Avrupanın tarihi ve otantik şehri: Varenna

Kasabada bulunan meydanlar ve sokaklar, tarihi dokusuna uygun olarak korunmuş ve fotoğraf çekilebilecek kadar güzel.  Kasabanın kilisesini ziyaret edebilirsiniz. Üst kısımlarına yürürseniz harika manzaralarda görmeniz mümkün.  

Vapur veya arabayla ulaşılabiliyor

Como Gölü çevresindeki kasabalara ulaşmanın en kolay ve hızlı yolu; vapurlar veya araba.

İtalyanın hayalet kasabası: Craco
İtalya'nın hayalet kasabası: Craco

Vapur firmaları; Como merkezi de dahil olmak üzere gölün civarındaki kasabalara gün içinde birçok sefer düzenliyor.

 

 Fotoğraflar: pbs.twimg, ccdn, i1.wp, ilpozzovarenna, r-ec.bstatic.

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