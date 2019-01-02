Avrupa’nın saklı cenneti: Theth Milli Parkı
Arnavutluk’un kuzeyindeki İşkodra ilindeki bir köyle aynı adı taşıyan Theth Milli Park, Avrupa'nın gizli doğa cennetlerinden biri.
1966 yılında hükümet kararnamesiyle milli park ilan edilen park 2 bin 630 hektarlık bir alanı kaplamakta ve Theth nehri boyunca konumlanmış.
Parkta bulunan Grunas Şelalesi ve Kilitleme Alpleri turistlerin en yoğun ziyaret ettiği yerler arasında. Oldukça sulak olan milli park sınırları içinde zengin bir flora ve böceğinden kanatlılarına kadar birçok hayvan çeşitliliği mevcut.
Tertemiz havası, huzur veren doğasıyla özellikle doğa yürüyüşçülerinin tercih ettiği Theth Milli Parkı'nın berrak sularında yüzenlere de sıklıkla rastlanıyor. Bölge oldukça bakir olduğundan araçla gezilmesi önerilmiyor, çünkü asfalt yol mevcut değil.
Ziyaretçilere hizmet veren özel araçlar, parkın tamamının daha kısa sürede keşfedilmesini kolaylaştırıyor. Bölgeyi ziyaret etmek isteyenlere bir diğer öneride, gezi öncesi detaylı bilgilere sahip olacakları araştırma yapmaları yönünde. Çünkü bölgede bu konuda destek sağlayacak bir turizm ofisi bulunmuyor.
Fotoğraflar: DepoPhotos
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