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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HürriyetSeyahatAvrupa’nın havası en kirli 10 şehrinden 8’i Türkiye’de
Seyahat Avrupa’nın havası en kirli 10 şehrinden 8’i Türkiye’de
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Seyahat
Hürriyet Haber
09.01.2018 - 10:16, Son Güncelleme:

Avrupa’nın havası en kirli 10 şehrinden 8’i Türkiye’de

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre Avrupa’da en kirli havaya sahip 10 şehir açıklandı. Bu sıralamada havası en kirli metropol İstanbul seçildi. Ayrıca açıklanan verilerde her yıl 7 milyondan fazla insan hava kirliliğinden dolayı yaşamını yitirdiği gözlendi. İşte Türkiye’deki hava kirliliği problemi olan şehirler…
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Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre Avrupa’da en kirli havaya sahip 10 şehrin 8’i Türkiye’de yer aldı. Avrupa genelinde büyük şehirler arasında bir sıralama yapıldığında ise İstanbul havası en kötü metropol konumunda yer alırken dünyada her yıl 7 milyondan fazla insanın hava kirliliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Avrupa’nın havası en kirli 10 şehrinden 8’i Türkiye’de

Ajans Press'in medya incelemesine göre yıl içerisinde hava kirliliğini konu alan 9 bin 755 yansıma tespit edildi. Hava kirliliğinin bu denli fazla konuşulması, medyanın da bu konuya önem verdiğinin bir göstergesi sayıldı.

En popüler 100 turistik kent belli oldu İşte İstanbulun sıralamadaki yeri...
En popüler 100 turistik kent belli oldu! İşte İstanbul'un sıralamadaki yeri...


Öyle ki televizyonda yer alan spotlarla halkta bu bilinç yaratılırken özellikle İstanbul'un ulaşım araçlarında, çevre dostu olma gibi koşullar ön plana çıkarılmaya başlandı.

Avrupa’nın havası en kirli 10 şehrinden 8’i Türkiye’de

Basına yansıyan haberlerde ise dikkat çekici ayrıntıların ortaya çıktığı görüldü. Medyada ön plana çıkan başlıklar arasında, dünyada her yıl 7 milyondan fazla insanın hava kirliliğine bağlı nedenlerden hayatını kaybettiği belirtilirken, Türkiye'nin listeye dahil edilmesiyle beraber, Avrupa'nın havası en kirli 10 şehri arasında ise Batman, Hakkari, Gaziantep, Siirt, Afyon, Karaman, Iğdır, Isparta yer aldı. Avrupa'nın havası en kirli şehri ise Makedonya'nın Tetova kenti oldu.

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İstanbul’dan günübirlik kaçmak için en iyi 10 adres

Avrupa’nın havası en kirli 10 şehrinden 8’i Türkiye’de

Fotoğraflar: Alamy, ajansuniversite



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