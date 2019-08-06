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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
06.08.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

Avrupa'nın en temiz gölü

Avrupalıların en sevdiği göllerden olan Annecy Gölü, bir göl tatil beldesinden isteyebileceğiniz her şeye sahip.

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Pastoral dağ manzarası, taze dağ havası, mavi sular ve etrafında keşfedilecek çok sayıda güzel kasaba ve köy... Fransa'nın en büyük üçüncü gölü olan Annecy, Fransa'nın güneydoğusundaki Haute-Savoie bölgesinde yer alıyor.

Avrupanın en temiz gölü


Annecy Gölü, 1960'larda yapılan katı çevresel düzenlemeler sonucu ‘Avrupa'nın en temiz gölü’ unvanının da sahibi olmuş. Çevresindeki özel düzenlenmiş yürüyüş parkurları, sizi gölün her tarafını gezdiren tekne turları, su sporları olanakları hatta göl manzarasını havadan seyretmenizi sağlayan yamaç paraşütü olanaklar, ziyaretçilerin günlerine keyif katan etkinliklerden sadece birkaçı.

Avrupanın en temiz gölü


Gölün adını aldığı Annecy kenti de 60 bine yakın nüfusuyla ziyaretçilerin her türlü konaklama, yeme-içme, alışveriş yapma ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu doğa harikası yere ulaşmak için en uygun seçenek, Cenevre'ye uçtuktan sonra tren ya da otobüsle yaklaşık bir saatlik seyahat sonrası Annecy'e gelmek.

Avrupanın en temiz gölü


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