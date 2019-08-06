Avrupa'nın en temiz gölü
Avrupalıların en sevdiği göllerden olan Annecy Gölü, bir göl tatil beldesinden isteyebileceğiniz her şeye sahip.
Pastoral dağ manzarası, taze dağ havası, mavi sular ve etrafında keşfedilecek çok sayıda güzel kasaba ve köy... Fransa'nın en büyük üçüncü gölü olan Annecy, Fransa'nın güneydoğusundaki Haute-Savoie bölgesinde yer alıyor.
Annecy Gölü, 1960'larda yapılan katı çevresel düzenlemeler sonucu ‘Avrupa'nın en temiz gölü’ unvanının da sahibi olmuş. Çevresindeki özel düzenlenmiş yürüyüş parkurları, sizi gölün her tarafını gezdiren tekne turları, su sporları olanakları hatta göl manzarasını havadan seyretmenizi sağlayan yamaç paraşütü olanaklar, ziyaretçilerin günlerine keyif katan etkinliklerden sadece birkaçı.
Gölün adını aldığı Annecy kenti de 60 bine yakın nüfusuyla ziyaretçilerin her türlü konaklama, yeme-içme, alışveriş yapma ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu doğa harikası yere ulaşmak için en uygun seçenek, Cenevre'ye uçtuktan sonra tren ya da otobüsle yaklaşık bir saatlik seyahat sonrası Annecy'e gelmek.
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