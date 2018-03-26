Avrupa’nın en romantiği: Venedik

Avrupa’nın hatta dünyanın en romantik şehirlerinden Venedik… Her yıl 30 milyon turist Venedik’i ziyaret ediyor. Birçok Avrupa şehri turist çekmeye çalışırken burada durum biraz farklı. Burada yaşayan halk yıllardır şehre akın eden turistlerin sayısını azaltmak için canla başla çalışıyor. Nedeni ise yerel halk bu kentin turistler yüzünden yaşanılmaz bir hale geldiğini savunuyor. Haksız da sayılmazlar. Gelen turist nedeniyle artan fiyatlar da cabası haliyle.

Çok küçük bir kent Venedik ve her geçen gün su seviyesi biraz daha yükseliyor. Bazı söylentilere göre ise iklim değişikliği nedeniyle Venedik 2100 yılına kadar sular altında kalabilir. Durum böyle olunca bu eşsiz güzellikteki kent turistin daha fazla ilgi odağı haline geliyor. Venedik araç trafiğine kapalı... Bu nedenle sokaklarda ve caddelerde trafik veya araç kirliliği problemi yok fakat sokaklar ve caddeler o kadar kalabalık ki yürümekte bazen zorluk çekebiliyorsunuz. Her şeye rağmen Venedik’e gitmediyseniz çantanızı hazırlayıp bu romantik şehri bir an önce görmelisiniz! 1. yüzyıldan kalan sarayları, köprüleri, küçük meydanları eşsiz mimarisi ile Venedik benzersiz bir şehir. Gezilecek ve görülecek yerler bakımından da oldukça zengin.

Nereleri Göreceksiniz?

Öncelikle görmeniz gereken yerlerin başında Büyük Kanal geliyor. Venedik su trafiğinin ana hattı olan Büyük Kanal, sahip olduğu eşsiz atmosfer ile şehrin en güzel noktası. Büyük Kanal’ı gezmek isterseniz yarım saat veya bir saatliğine gondol kiralayabilirsiniz. Ayrıca şehirde ulaşımın sağlandığı ‘Vaporetto’ denilen deniz taksileri ile de rahatça gezebilirsiniz.

Gelelim meşhur San Marco Meydanı’na… Venedik’in en ünlü ve en canlı noktası burası diyebiliriz. Bu meydanda görmeniz gereken önemli yapılar ise şöyle; ‘Altınların Kilisesi’ olarak adlandırılan San Marco Bazilikası, Aziz Mark’ın Çan Kulesi, Dükler Sarayı, Torre dell Orologio saat kulesi, Arkeoloji Müzesi ve Correr Müzesi. Venedik’in en muşhur köprüsü Rialto ise yine görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. 16. Yüzyılda Büyük Kanal üzerine inşa edilen Rialto Köprüsü’nün çevresinde alışveriş yapabileceğiniz birçok hediyelik eşya satışı yapan dükkânlar bulunuyor. 19. Yüzyılda Lord Byron tarafından adlandırılan Ahlar Köprüsünü de görmenizi öneririm.

Venedik’e gitmişken Burano ve Murano adalarını da görmenizi tavsiye ederim. Rengârenk evleri ile dünyaca ünlü olan Burano adası Venedik’in en turistik adalarından bir tanesi. Denizcilerin evlerini ayırt edebilmeleri için farklı renklere boyadığı evlerin bulunduğu adada dantel işçiliği de ön plana çıkmış durumda. Venedik’in diğer ünlü adası Murano, cam işçiliği ve yine renkli evleriyle ünlü. Bu adada birçok cam atölyesi ve cam ürünleri satan mağazalar bulunuyor. Ayrıca ilgilenenler Museo Vetraririo adlı Cam Müzesini de gezebilirler. Venedik’teki Frari Santa Maria Bazilikası, Altın Evi olarak bilinen Ca’ d’Oro Müzesi, resim, heykel ve mimari alanda koleksiyonların sergilendiği Accademia Galerisi ve Meryem Ana’ya ithafen yapılan Santa Maria della Salute Bazikalası gezilecek diğer yerler arasında. Son olarak Venedik’te 13. Yüzyılda inşa edilmiş bir Türk Hanı’nın bulunduğunu da söylemeliyim. İçerisindeki Doğa Tarihi Müzesi’ne ev sahipliği yapan handa Türk tüccarlar bu hanı kullandığı için ismine de Fondaco de Turchi adı verilmiş.

Venedik’te Ne Nerede Yenir?

Venedik İtalyan Mutfağı’nın en iyilerinin olduğu yer aslında. Hem turist yoğunluğundan hem de birçok lüks restoranın bu şehirde bulunmasından dolayı lezzetli İtalyan yiyeceklerinin tadına bakabilirsiniz. Venedik şehrine özgü sirke ve soğanla hazırlanan ‘Sarde in Saor’, krema ile hazırlanan ‘Baccala Mantecato’, mısır unu ve parmesan peyniriyle yapılan ‘Polenta’, hamsili kızarmış mozzarella ve vazgeçilmez tiramusu tatlısını deneyebilirsiniz. Bir de İspanyollar’ın tapas olarak adlandırdığı Venedikliler’in ise atıştırmalık olarak kabul ettiği cichetti’leri denenmesi gereken tatlar arasında.

Öğlen yemeği için tercih edebileceğiniz Bacarando in Corte dell’Orso veya II Paradiso Perduto, hamsili kızarmış mozzarella için Rosticceria Gision, harika şaraplar içip cichetti yiyebileceğiniz mekânlar ise Strani, Bar Mio, Do Mori ve Gia Schiavi. Akşam yemeği için önerilerim ise; Osteria Enoteca Ai Artisti, Osteria Oliva Nera, taze deniz mahsulleri için: Antica Osteria da Gino, birbirinden leziz makarnalar için: Trattoria da Remigio, muhteşem manzaralı Ristorante Riviera, Büyük Kanal manzaralı panoramik bir terası olan L’Alcova Restaurant ve Ai Reali Hotel’in içinde bulunan Ristorante Alle Corone Venedik’in en iyilerinden. Venedik’in 300 yılık kafesi Caffe Florian’da San Marco Medyanı’na karşı çayınızı yudumlamayı en iyi tatlılarını bulunduğu pastane Patticceria Rizzardini’ye de uğramayı sakın unutmayın!

Venedik Karnavalıyla Ünlü

Venedik birbirinden ünlü tarihi yapıları, kanalları, gondollarının yanı sıra karnavalı ile de ünlü bir şehir. Her yıl Şubat aylarının başında düzenlenen ‘Venedik Karnavalı’ ile baharın gelişini kutlayan şehirde halk ilgi çekici köstüm ve maskelerle sokaklara dökülüyor. Karnavalın simgesi olan maskenin amacı sosyal sınıf, cinsiyet, kimlik ayrımcılığına tepki göstermek ve eşitliği vurgulamak. Şubat aylarında yolunuz düşerse mutlaka bu karnavala katılmanızı öneririm.

Fotoğraflar: Serena KARAMIZRAK