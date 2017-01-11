Avrupa’nın en iyi 10 kayak merkezi

1.EN İYİ - KITZBUHEL, AVUSTURYA

Kar kalınlığı 45 cm. 46 pistin 29’u açık. 173 km’lik pistin 65’inde şu anda kaymak mümkün.



Kış sporlarının kalbi Tirol’ün en eski kayak merkezlerinden biri olan Kitzbühel, bir yandan çok iyi korunmuş bir ortaçağ kasabası özelliklerini sergilerken, diğer yandan da buram buram kar ve kayak kokan gelişmiş tesislere sahip. Son zamanlarda yenilediği yönetim anlayışı ile sadece en eskilerden değil artık en iyi olarak da anılıyor. Öyle ki 2015 Dünya Kayak Ödülleri’nde ‘En İyi Kayak Merkezi’ ödülünü alarak rakiplerini tacından etti.

2.EN BÜYÜK - ÜÇ VADİLER, FRANSA

Courchevel’de kar kalınlığı dağda 90 cm’ye kadar çıktı. 148 pistten 91’i açık. Pistlerin 280 kilometresinde kaymak mümkün.



Courchevel, Meribel ve Belleville gibi dünya sosyetesinin gözbebeği kayak merkezlerini birleştiren Üç Vadiler (Les 3 Vallées) toplam 600 km’lik pist uzunluğu ile bir dev. Ayrıca işin ‘sosyetikliği’ sizi korkutmasın. Courchevel’de değişik irtifalarda farklı tarz ve bütçelere yönelik köyler kurulmuş. Kayak keyfi ise değişmiyor.

3.EN YAKIN - BANSKO,BULGARİSTAN

Kar kalınlığı dağda 40 cm’ye ulaştı. 14 pistin ikisi açık. 75 kilometrelik pistlerin dört km’sinde kaymak mümkün.



Bulgaristan’ın yeni kayak merkezlerinden Bansko, çok iyi bir işletme sayesinde kısa zamanda ülkenin köklü merkezlerinden Borovets’i geride bıraktı. 75 km uzunluğundaki ve son derece bakımlı pistleri, rahat ulaşımı ve nispeten düşük bütçeli tatil seçenekleriyle Türkiye’deki rakiplerine gözdağı veriyor.



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4.EN KARLI - HINTERTUX,AVUSTURYA

Dağdaki kar kalınlığı 1 m. 20 tesisten biri açık değil. 60 km’nin 48 km’sinde kayılabilir.



Eğer “Kayağa gideceğim ama acaba kar olur mu?” endişesinden bıktıysanız ya da “Kış bitti, şimdi ne yapacağım?” diye hayıflanıyorsanız, 3.000 m üzerindeki Hintertux Buzulu bakmanız gereken ilk adres. Burası tüm yıl müthiş bir manzara eşliğinde kayak olanağı tanıyan dünyadaki iki-üç merkezden biri. Bu nedenle profesyonellerin de gözdesi.



5.EN İYİ KOMBİNASYON - DOLOMITI SUPERSKI ,İTALYA

Kar kalınlığı 30 cm. Pistlerin üçte biri açık. 120 km’lik bölümün 35 km’si açık.



Dolomiti Superski, Doğu İtalyan Alpleri yani Dolomitler’in bir düzine kayak merkezini birbirine bağlayan bir bölge. Bu sayede tek bir skipass ve kısa otobüs transferleri ile tam 1.200 km’lik bir kayak safarisi yapmak mümkün. Gezi rotanıza Cortina d’Ampezzo gibi hem ‘kara’ hem de ‘slow-ski’ pistleri ile ünlü ve Val Gardena gibi kırka yakın restoranıyla Tirol ve İtalyan mutfaklarının bir karışımını en iyi şekilde sunan merkezleri alabilirsiniz. Bölgeye ulaşımın Venedik’ten oldukça rahat olduğu da düşünülürse, kayak safarinize bir de efsanevi bir şehir ekleyerek tatilinizi iyice renklendirebilirsiniz.

6.EN EĞLENCELİ - ST. ANTON AM ARLBERG,AVUSTURYA

Kar kalınlığı dağda 65 cm’e ulaştı. 38 pistin 18’i açık. 12 km’lik pistin 43 km’sinde kayılabiliyor.



‘Aprés-ski’, yani kayak sonrası eğlence, bir kayak tatilinin olmazsa olmazlarından. Bu kulvarda St. Anton kış turizminin ‘Bodrum’u dersek, hiç abartmayız. Kayak sonrası bitmeyen enerjinizi tüketmeniz için gündüz vakti açık gece kulüpleri bile mevcut. En popüler mekânlar ise Underground, Eisbar Base Camp, Mooser Wirt ve Krazy Kanguruh. Özellikle kayak sonrası 4-5 saat pit stop yapacağınız Krazy Kanguruh’dan gece karanlığında kasabaya kayarak dönerken dikkatli olmakta fayda var.

7.EN KUZEYİ - RIKSGRANSEN,İSVEÇ

Riksgransen’e henüz kar yağmadı.



Alpler, en iyi kayak merkezleri adına açık ara birinci. Ama kayağın beşiği İskandinavya’da da keşfedilmeyi bekleyen cevherler yok değil. Bunların en ilginçlerinden biri Kuzey Kutup Çemberi’nin de ötesinde yer alan Riksgransen. Sezon açılışı için kış karanlığı ve soğuğunun geçmesini bekleyen merkezde mayıs ve hatta hazirandaki ‘yaz ortası’ şenliklerine kadar kaymak, gece yarısı güneşinin tadını çıkarmak mümkün. Telesiyejin solundan indiğinizde İsveç, sağından indiğinizde Norveç’e kayabilirsiniz. Norveç fiyortlarının daha fazla tadını çıkarmak isterseniz, telesiyejin bitişiğindeki tren istasyonundan 45 dakikalık masalsı yolculukla Narvik’e varabilirsiniz.



8.EN ZORLU - DÖRT VADİLER,İSVİÇRE

Dağlardaki kar kalınlığı 2. 71 pistin 28’i açık, 412 km’lik pistin 80 km’sinde kayılıyor.



Fransa’nın Üç Vadiler’i gibi, İsviçre’nin Dört Vadiler’i (Les 4 Vallées) de Verbier, la Tzoumaz, Nendaz, Veysonnaz ve Thyon kayak merkezlerini birleştiriyor. İleri seviye kayakçıların tercihi. 200 km/s’in aşılabileceği 3.333 m yükseklikteki Mont Fort pisti ile hız yarışlarının dünyadaki en önemli merkezlerinden.

9.EN SINIRÖTESİ - ISCHGL,AVUSTURYA-İSVİÇRE

Kar kalınlığı 30 cm ancak 41 pistin 32’si açık. Pistlerin 158 km’si kayılabilir durumda.



Avusturya’daki 300’ü aşkın kayak merkezi içinde ‘sınırötesi’ bir tecrübe sağlayanlar sınırlı. Ischgl 240 km’lik pistleriyle ‘İsviçre’ye kaymayı’ da vaat ediyor. Buradan İsviçre’nin Samnaun kasabasına doğrudan kayabilir, duty free’den alışveriş yapıp kayak alanına dönebilirsiniz. Pasaportunuzu almayı unutmayın.



10.EN AİLE DOSTU - DACHSTEIN WEST, AVUSTURYA

Kar kalınlığı dağda 30 cm. 23 pistin yalnız ikisi açıldı. Pistlerin uzunluğu toplam 77 km.



Tatilinizi eşiniz ve çocuklarınızla geçirmeyi seviyorsanız, Dachstein West biçilmiş kaftan. Sadece bir kayak merkezi değil adeta bir oyun parkı. Çocuklara özel sayısız kayak ve oyun alanı, kreşler ve bakım hizmetleri hem onların memnuniyetini artırmak hem de sizi daha serbest bırakmak için birebir.

"Glamping" adı nereden geliyor?