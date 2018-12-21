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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa'nın en güzel Noel pazarları
Seyahat
Yasemin ÇAKAR
21.12.2018 - 09:00, Son Güncelleme:

Avrupa'nın en güzel Noel pazarları

Avrupa ülkelerinin birçoğunda büyük coşkuyla kutlanan Noel zamanı iyice yaklaştı. Havaların soğuması ve sonbaharın yerini kış aylarına bırakmasıyla yeni yıl heyecanı yavaş yavaş yaşanmaya başlıyor. Yeni yıl gelmeden haftalar önce Avrupa’da şenliklerle dolu, rengârenk, çeşit çeşit Noel pazarları kuruluyor. Kurulan her Noel pazarı bulunduğu yerin rengini ve kültürünü yaşatmaya çalışıyor. Hâlâ Noel için plan yapmadıysanız bu haber tam size göre...

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Avrupa’nın en önemli Noel pazarlarından: Viyana / Wiener Christkindlmarkt

Viyana, Avrupa’nın en önemli Noel pazarlarından birine sahip. Her yıl binlerce turisti çeken Noel pazarlarının en ünlüsü ise Belediye Sarayı önündeki Wiener Christkindlmarkt. Burada 140’tan fazla tezgâh bulunuyor. Hediyelik eşya olarak geleneksel minyatür ahşap ev ve oyuncaklar, kuklalar ve kalp şeklinde zencefilli çöreklerden tutun deri eşyalara ve yün şapkalara kadar birçok geleneksel ürün satılıyor. Ayrıca Viyana’da adını Türklerden alan Türkenschanzpark Noel pazarı da var. Şehirde bulunan sayısız Noel pazarının yanı sıra Viyana’nın caddelerinde sıra sıra kurulmuş stantlarda kavrulmuş fındık ve içecek olarak Punsch bulabilirsiniz.

Avrupanın en güzel Noel pazarları

Avrupa’nın başkenti Strazburg

Avrupa’nın başkenti olarak bilinen Strazburg, aynı zamanda eşsiz Noel pazarlarıyla Noel’in başkenti unvanına da sahip. Tarihi 16. yüzyıla kadar dayanan Fransa’nın en eski Noel pazarı şu anda bütün şehre yayılan en büyük Pazar, Broglie ve Place de la Cathédrale’de, Strasbourg’un şık Gotik Katedrali’nin önündeki Ortaçağ meydanında yer alıyor.

Avrupanın en güzel Noel pazarları

Strazburg’un yılın diğer zamanlarında da eşsiz güzellikteki eski binaları ve kendi özgü yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Noel zamanındaysa kullanılan ışıklandırmalar, süslemeler ve devasa çam ağaçlarıyla bambaşka bir havaya bürünüyor.

Avrupanın en güzel Noel pazarları

Ortaçağ'ın havası: Prag

Dünyanın en güzel şehirleri arasında bulunan Prag, Noel zamanı da sahip olduğu bütün güzelliği insanlara sergiliyor. Ortaçağ türü bir panayır havasına bürünen Prag’ın en önemli pazarıysa Eski Şehir Meydanı’nda kuruluyor. Stantlarda, Bohemya kristallerinden porselenlere, kehribarlardan cam biblolara ve işli giysilere kadar pek çok ürün bulabilirsiniz.

Avrupanın en güzel Noel pazarları

Prag’ın bir diğer önemli Noel pazarıysa Wenceslas Meydanı’nda bulunuyor.  Burada Çeklerin geleneksel Noel yemeği olan sazan satılıyor.

Avrupanın en güzel Noel pazarları

Noel’de ışıl ışıl Kopenhag

Tüm Avrupa şehirleri gibi Kopenhag da Noel döneminde ışıl ışıl. Kopenhag’daki ünlü Noel pazarı, her sene ünlü Tivoli Eğlence Parkı’nda kuruluyor. Eğlence çadırları, konser alanları, restoranlarıyla meşhur park, kasım ayında Noel pazarı için hazırlanmaya başlıyor. Dilerseniz buz pistinde kayabilir, alışveriş yapabilir ya da bir şeyler atıştırabilirsiniz. Danimarka mutfağına özgü bir tür köfte olan Frikadeller’i ya da meşhur üstü açık sandviçleri Smorrebrod’u tadabilirsiniz.

Avrupanın en güzel Noel pazarları

Almanya’nın dördüncü büyük şehri Köln’de Noel heyecanı

 Almanya’nın dördüncü büyük şehri olan Köln’ün en etkileyici Noel pazarı, Cologne Katedrali etrafında kuruluyor.  Katedral meydanı üzerine kurulmuş 160 ahşap pavillon ile sıcak şaraptan yerel tatlılara kadar birçok lezzetli tadı deneyebilirsiniz. Dekoratif objeler, sanat eserleri ve el yapımı hediyelik eşyaların da satıldığı ahşap stantları ile bu pazar, her sene turist akınına uğruyor. Dar çatılı evler ve ışıklandırılmış caddeleriyle Köln, Noel heyecanı için en keyifli adreslerden birisi.

Avrupanın en güzel Noel pazarları

Ortaçağ'dan kalma Bruges Noel Pazarı

Ortaçağdan kalma binaları, kaldırım taşı döşemeli meydanları, pitoresk kanalları ile Bruges, belki de Noel pazarı için en uygun şehirlerden bir tanesi.

Avrupanın en güzel Noel pazarları

Market Square’de kurulan Noel pazarında, siyah kapaklı tencereler içinde servis edilen midyeleri ve yanında özel bardağıyla sunulan meşhur biraları Kwak’ı deneyebilirsiniz. Hediyelik eşya olarak elişi takılar, ahşap oyuncaklar, yün şapkalar ve eşarplar, deri ürünler satın alabilirsiniz. Ayrıca enfes kokusu sokağa yayılan çikolatalrın da tadına bakabilirsiniz.

Avrupanın en güzel Noel pazarları

Fransa’nın başkentinde Noel

Fransa’nın başkenti Paris’te Concorde Meydanı’ndan Zafer Takı’na kadar uzanan caddede kurulan Noel pazarı en merkezi pazarlardan biri. Başkentin en büyük Noel pazarıysa La Defense’ta kuruluyor.

Avrupanın en güzel Noel pazarları

10 bin metrekarelik bir alanda ‘chalet’ olarak adlandırılan kulübelerde Noel süslemeleri ve el işleri dışında reçel, kek ve peynir çeşitleri de bulabilirsiniz. Her türlü yiyecek içeceği, çeşit çeşit hediyelik eşyayı bu pazarlarda bulmanız mümkün.

Avrupanın en güzel Noel pazarları

Avrupa’nın en iyi stantlarından Tallinn Noel pazarı

Avrupa’daki Noel pazarları standartlarına en yeni olan Tallinn Noel pazarı Estonya'da bulunuyor. Ortaçağdan kalma Eski Şehrin ortasında, Gotik Belediye Binası Meydanı’nda kuruluyor.  Pazar tezgâhlarında renkli keçe şapkalar, boyalı cam eşya, koyun derisi örtüler, ahşap lambalar ve kuklalar bulabilirsiniz. Baharatlı sucuk, lahana turşusu ve geleneksel acıbadem ezmesi ve zencefilli ekmeği de deneyebilirsiniz.

Avrupanın en güzel Noel pazarları

İsviçre’nin en heyecan verici pazarı Basel

İsviçre’nin en heyecan verici Noel pazarı Basel’de bulunuyor. Kurulan Noel pazarları Christmas Market ve Barfüsserplatz meydanını bir karnavala çeviriyor. 190 standı ile el sanatları ve şehirlerine dair birçok ürünü ziyaretçilerle buluşturuyor. Noel Pazarında aynı zamanda çam ağaçları altında harika konserler veriliyor.  

Avrupanın en güzel Noel pazarları

Soğuğa aldanmayanlar için Budapeşte

Budapeşte Noel zamanı oldukça soğuk olsa da soğuğa aldanmayanlar için mükemmel bir deneyim olabilir. Ayrıca Noel pazarları fazlasıyla renkli ve cıvıl cıvıl. Vörösmarty tér’deki Noel pazarında, Çigan müziği eşliğinde yöresel yemekleri tadabilir, geleneksel içkileri Palinka’yı test edebilir ve çardaş dansıyla coşabilirsiniz. Stantlar, diğer Avrupa şehirlerindeki gibi burada da kulübeler şeklinde diziliyor. Ancak bu kulübeler diğerlerinden az da olsa farklı.  Mesela, sıcak şarap servisi, yerel giysili kadınlar tarafından kocaman yeşil kazanlardan doldurularak yapılıyor.  Budapeşte Noel pazarlarından örtüler, porselenler ve tahta işleri alabileceğiniz hediyeliklerden.

Avrupanın en güzel Noel pazarları


Fotoğraflar: Alamy

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