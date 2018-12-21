Avrupa'nın en güzel Noel pazarları

Avrupa’nın en önemli Noel pazarlarından: Viyana / Wiener Christkindlmarkt

Viyana, Avrupa’nın en önemli Noel pazarlarından birine sahip. Her yıl binlerce turisti çeken Noel pazarlarının en ünlüsü ise Belediye Sarayı önündeki Wiener Christkindlmarkt. Burada 140’tan fazla tezgâh bulunuyor. Hediyelik eşya olarak geleneksel minyatür ahşap ev ve oyuncaklar, kuklalar ve kalp şeklinde zencefilli çöreklerden tutun deri eşyalara ve yün şapkalara kadar birçok geleneksel ürün satılıyor. Ayrıca Viyana’da adını Türklerden alan Türkenschanzpark Noel pazarı da var. Şehirde bulunan sayısız Noel pazarının yanı sıra Viyana’nın caddelerinde sıra sıra kurulmuş stantlarda kavrulmuş fındık ve içecek olarak Punsch bulabilirsiniz.

Avrupa’nın başkenti Strazburg

Avrupa’nın başkenti olarak bilinen Strazburg, aynı zamanda eşsiz Noel pazarlarıyla Noel’in başkenti unvanına da sahip. Tarihi 16. yüzyıla kadar dayanan Fransa’nın en eski Noel pazarı şu anda bütün şehre yayılan en büyük Pazar, Broglie ve Place de la Cathédrale’de, Strasbourg’un şık Gotik Katedrali’nin önündeki Ortaçağ meydanında yer alıyor.

Strazburg’un yılın diğer zamanlarında da eşsiz güzellikteki eski binaları ve kendi özgü yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Noel zamanındaysa kullanılan ışıklandırmalar, süslemeler ve devasa çam ağaçlarıyla bambaşka bir havaya bürünüyor.

Ortaçağ'ın havası: Prag

Dünyanın en güzel şehirleri arasında bulunan Prag, Noel zamanı da sahip olduğu bütün güzelliği insanlara sergiliyor. Ortaçağ türü bir panayır havasına bürünen Prag’ın en önemli pazarıysa Eski Şehir Meydanı’nda kuruluyor. Stantlarda, Bohemya kristallerinden porselenlere, kehribarlardan cam biblolara ve işli giysilere kadar pek çok ürün bulabilirsiniz.

Prag’ın bir diğer önemli Noel pazarıysa Wenceslas Meydanı’nda bulunuyor. Burada Çeklerin geleneksel Noel yemeği olan sazan satılıyor.

Noel’de ışıl ışıl Kopenhag

Tüm Avrupa şehirleri gibi Kopenhag da Noel döneminde ışıl ışıl. Kopenhag’daki ünlü Noel pazarı, her sene ünlü Tivoli Eğlence Parkı’nda kuruluyor. Eğlence çadırları, konser alanları, restoranlarıyla meşhur park, kasım ayında Noel pazarı için hazırlanmaya başlıyor. Dilerseniz buz pistinde kayabilir, alışveriş yapabilir ya da bir şeyler atıştırabilirsiniz. Danimarka mutfağına özgü bir tür köfte olan Frikadeller’i ya da meşhur üstü açık sandviçleri Smorrebrod’u tadabilirsiniz.

Almanya’nın dördüncü büyük şehri Köln’de Noel heyecanı

Almanya’nın dördüncü büyük şehri olan Köln’ün en etkileyici Noel pazarı, Cologne Katedrali etrafında kuruluyor. Katedral meydanı üzerine kurulmuş 160 ahşap pavillon ile sıcak şaraptan yerel tatlılara kadar birçok lezzetli tadı deneyebilirsiniz. Dekoratif objeler, sanat eserleri ve el yapımı hediyelik eşyaların da satıldığı ahşap stantları ile bu pazar, her sene turist akınına uğruyor. Dar çatılı evler ve ışıklandırılmış caddeleriyle Köln, Noel heyecanı için en keyifli adreslerden birisi.

Ortaçağ'dan kalma Bruges Noel Pazarı

Ortaçağdan kalma binaları, kaldırım taşı döşemeli meydanları, pitoresk kanalları ile Bruges, belki de Noel pazarı için en uygun şehirlerden bir tanesi.

Market Square’de kurulan Noel pazarında, siyah kapaklı tencereler içinde servis edilen midyeleri ve yanında özel bardağıyla sunulan meşhur biraları Kwak’ı deneyebilirsiniz. Hediyelik eşya olarak elişi takılar, ahşap oyuncaklar, yün şapkalar ve eşarplar, deri ürünler satın alabilirsiniz. Ayrıca enfes kokusu sokağa yayılan çikolatalrın da tadına bakabilirsiniz.

Fransa’nın başkentinde Noel

Fransa’nın başkenti Paris’te Concorde Meydanı’ndan Zafer Takı’na kadar uzanan caddede kurulan Noel pazarı en merkezi pazarlardan biri. Başkentin en büyük Noel pazarıysa La Defense’ta kuruluyor.

10 bin metrekarelik bir alanda ‘chalet’ olarak adlandırılan kulübelerde Noel süslemeleri ve el işleri dışında reçel, kek ve peynir çeşitleri de bulabilirsiniz. Her türlü yiyecek içeceği, çeşit çeşit hediyelik eşyayı bu pazarlarda bulmanız mümkün.

Avrupa’nın en iyi stantlarından Tallinn Noel pazarı

Avrupa’daki Noel pazarları standartlarına en yeni olan Tallinn Noel pazarı Estonya'da bulunuyor. Ortaçağdan kalma Eski Şehrin ortasında, Gotik Belediye Binası Meydanı’nda kuruluyor. Pazar tezgâhlarında renkli keçe şapkalar, boyalı cam eşya, koyun derisi örtüler, ahşap lambalar ve kuklalar bulabilirsiniz. Baharatlı sucuk, lahana turşusu ve geleneksel acıbadem ezmesi ve zencefilli ekmeği de deneyebilirsiniz.

İsviçre’nin en heyecan verici pazarı Basel

İsviçre’nin en heyecan verici Noel pazarı Basel’de bulunuyor. Kurulan Noel pazarları Christmas Market ve Barfüsserplatz meydanını bir karnavala çeviriyor. 190 standı ile el sanatları ve şehirlerine dair birçok ürünü ziyaretçilerle buluşturuyor. Noel Pazarında aynı zamanda çam ağaçları altında harika konserler veriliyor.

Soğuğa aldanmayanlar için Budapeşte

Budapeşte Noel zamanı oldukça soğuk olsa da soğuğa aldanmayanlar için mükemmel bir deneyim olabilir. Ayrıca Noel pazarları fazlasıyla renkli ve cıvıl cıvıl. Vörösmarty tér’deki Noel pazarında, Çigan müziği eşliğinde yöresel yemekleri tadabilir, geleneksel içkileri Palinka’yı test edebilir ve çardaş dansıyla coşabilirsiniz. Stantlar, diğer Avrupa şehirlerindeki gibi burada da kulübeler şeklinde diziliyor. Ancak bu kulübeler diğerlerinden az da olsa farklı. Mesela, sıcak şarap servisi, yerel giysili kadınlar tarafından kocaman yeşil kazanlardan doldurularak yapılıyor. Budapeşte Noel pazarlarından örtüler, porselenler ve tahta işleri alabileceğiniz hediyeliklerden.





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