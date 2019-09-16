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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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'Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı' film seti oldu
Seyahat
Anadolu Ajansı
16.09.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

'Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı' film seti oldu

BKM'nin "Gamonya: Hayaller Ülkesi" adlı sinema filmi, 4 bin dönümlük yeşil alana yayılan "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" Ormanya'da çekildi.

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Beşiktaş Kültür Merkezinin (BKM) yeni sinema filmine, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" Ormanya ev sahipliği yaptı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin en önemli yapım şirketlerinden BKM'nin, yönetmenliğini Tuğçe Soysop'un üstlendiği "Gamonya: Hayaller Ülkesi" filmi, 4 bin dönümlük yeşil alana yayılan Ormanya'da çekildi.Filmin çekimleri, Ormanya'daki doğal ortamlarda ve hazırlanan özel sette gerçekleştirildi

Avrupanın en büyük doğal yaşam parkı film seti oldu

BKM'nin Güldüy Güldüy Show Çocuk ekibi ve teknik ekip, doğası ve zengin canlı popülasyonuyla dikkati çeken Ormanya'ya hayran kaldı.Film, özel olarak hazırlanan dekor ve kostümlerinin yanı sıra, heyecan verici hikayesiyle hem çocukları hem de büyükleri sihirli bir dünyaya götürecek.

Avrupanın en büyük doğal yaşam parkı film seti oldu

BKM ekibinin oluşturduğu rengarenk çocuk köyü, çekimlerin ardından Ormanya'ya gelen çocukların filmin sihirli dünyasını görebilmesi için ziyarete açıldı.OrmanKöy bölümünde çekilen film için hobbit evlerinin olduğu bölgeye set için kurulan evler de sergilenecek.Yarıyıl tatilinde çocukların beğenisine sunulacak film sayesinde tüm Türkiye Ormanya'nın güzelliklerine şahit olacak.Ormanya'nın birçok noktasında çekilen sahnelerle Kocaeli'nin doğal güzelliklerinin tanıtımına da katkı sunulacak.

Avrupanın en büyük doğal yaşam parkı film seti oldu

Açıldığı ilk günden itibaren doğal yaşam tutkunlarının değişmez mekanı haline gelen Ormanya'nın, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçen Kurban Bayramı'nda tabiat ve milli parklar içinde 255 bin 787 kişiyle en çok ziyaret edilen yer olduğu açıklanmıştı.Çocuk hayvanat bahçesi, vahşi yaşam alanı, yürüyüş ve bisiklet parkurları, doğa okulu, karavan ve çadır kamp alanı, OrmanKöy gibi alanları ile doğa tutkunlarına farklı maceralar yaşama imkanı sunan Ormanya, sinema sektörü tarafından da keşfedildi.

Avrupanın en büyük doğal yaşam parkı film seti oldu

 

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