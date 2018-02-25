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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat
Füsun Hattat
25.02.2018 - 00:05, Son Güncelleme:

Avrupa’nın az bilinen en güzel kayak merkezleri

Ezberi bozalım çevremizden farklı bir kayak programı yapalım diyorsanız, bilindik tanıdık merkezlerin dışına çıkıp yeni bir yerler keşfedelim istiyorsanız yazımızı okuyun. Fazla Türkle karşılaşmayacağınızı baştan ben söylemiş olayım siz tercihinizi yapın.

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 Val Thorens, Fransa

Israrla Courchevel ve Val d’Isere diyoruz ama 2014’ten itibaren üç yıl üst üste Avrupa’nın en iyi kayak merkezi seçilen hemen yakınlarındaki Val d’Isere’i biz Türkler nedense pek tercih etmiyoruz. Öncelikle nefesinizi tutun. Avrupa’nın 2300 metre rakımlı en yüksek kayak merkezindesiniz. Fransız Alpleri’nin Tarentaise Vadisi’nde Savoie’de bulanan kasabada inanılmaz seçenekler mevcut. Kendi vadisinde 2000 metre üzerinde 140 kilometrelik pistlere ek, Trois Valley’e kadar uzanıp 600 kilometre içinde her gün ayrı pistte kayabilirsiniz. Bunun için haftalık 55 euro’luk bir fark ödemeniz gerekir. Fransa’nın en uzun kızak pisti ve çok daha fazlasını kesinlikle burada bulacaksınız.

Avrupa’nın az bilinen en güzel kayak merkezleri

Verbier, İsviçre

İsviçre’nin nispeten az tanındık kayak kasabalarından Verbier’de dünyanın en dik eğimlerine sahip yamaçlarının bulunduğunu biliyor muydunuz? Mont Fort ve Tortin kesinlikle sadece profesyonel kayakçılara hitap ediyor. Verbier’in bir başka özelliği gece hayatı ve en rağbet gören adresi bir mahalle pub’ını andıran Pub Mont Fort. Konaklama için tavsiyem W Verbier Luxury Resort. Michelin yıldızlı şef Sergie Arola’nın yerel malzemelerle hazırladığı menüsünü tatmalısınız. (www.wverbier.com)

Avrupa’nın az bilinen en güzel kayak merkezleri

Pradollano, İspanya

İspanya’da kayak olmaz mı? Bal gibi olur. Güneş ve deniz için gittiğiniz ülkeye bu kış kayağa gitmeyi deneyin. Pradollano, Sierra dağının eteğinde özellikle aileler için çok uygun bir kayak merkezi. Yeni başlayanlar ve orta seviyeler için de ideal. Deneyimli kayakçılar için ‘off pist’ ve gece kayma olanakları da var. Makarna veya peynir fondü yerine bu kez tapas yiyeceksiniz zira kasabada harika tapas restoranları var. Alp stili dekore edilmiş sıcacık atmosferli El Lodge’da kalabilirsiniz. (www.ellodge.com)

Avrupa’nın az bilinen en güzel kayak merkezleri

Ischgl, Avusturya

Ischgl, minicik bir kasaba ama dev bir kayak merkezi var. Her seviyeye göre kayak ve board imkânı mevcut. Kayaktan sonrası da önemli diyorsanız bana göre Avrupa’da en kasıntısız en keyifli après-ski partileri Avusturya’da, dolayısıyla Iscghl’da. Kasım’dan mayıs ayına kadar devam eden ‘Top of the Mountain’ konserleri düzenleniyor. Hotel Madlein’in içerisinde ‘Pacha’ gece klübü, Elizabeth Artotel’in içinde ‘Ice Bar’ kasabanın gece mekânlarından bazıları. Hotel Trofana Royal beş yıldızlı önereceğim bir diğer otel. Bara-falla restoranda tadacağınız pizzalar İtalya’daki yediklerinize fark atabilir. (www.madlein.com)

Avrupa’nın az bilinen en güzel kayak merkezleri

Sestriere, İtalya

Sestiere, Piedmont bölgesinde, Via Lattea- Milky Way kayak alanını oluşturan, Sauze d’Oulx, San Sicario ve Fransa’da Montegenevre kasabalarının içinde en popüler olanı. 2000 metre üzerinde 400 kilometrelik pistleri ile 2006 Kış Olimpiyatlarının ev sahiplerinden. Torino’ya iki saat uzaklıkta. Konaklama yemek ve eğlenceye bir servet ödemeden cok uzağında olmayan Courchevel ve Val d’Isere gibi ünlü Fransız kasabalarının üçte bir fiyatına tatil planlayabilirsiniz.

Avrupa’nın az bilinen en güzel kayak merkezleri

Megeve, Fransa

Fransa’da Rhone-Alpes bölgesinde bulunan Megeve ülkenin en güzel en sevimli kasabalarından biri. Rochebrune-Cote 2000, Mont d’Arbois ve Jaillet bölgelerinde 300 kilometreyi bulan pistler ve 80 lift her türlü kayağa olanak sağlıyor. Keyifle dolaşacağınız merkezinde harika restoranlar ve butikler var. Les Fermes de Marie, Maison & Hotels Sibuet zincirine ait Megeve’de konaklayabileceğiniz lüks bir alternatif. 9 chalet içindeki oda ve suitler ahşap ve taş dekorasyonlarıyla samimi otantik Alpin atmosferi sunuyor. Geleneksel restoranında ‘All Truffle’ sadece trüflü lezzetlerden oluşan menüyü denemelisiniz. Otelde bulunan ‘Kid’s Concierge’in sunduğu kayak okulu dışında tiyatro şovlarından sanata tüm günü kapsayan yaratıcı aktiviteler çocuklu ailelerin mutlaka ilgisini çekecektir. (www.fermesdemarie.com)

Avrupa’nın az bilinen en güzel kayak merkezleri

Andermatt, İsviçre

Andermatt, Ursern Vadisi içerisinde İsviçre’nin en eski kayak kasabalarından biri olarak biliniyor. Zürih’e trenle iki saat uzaklıkta. Diğer kayak merkezlerinden farklı kayak dışı seçeneklerde mevcut. Sasso San Gottardo, Ursern Valley Müzeleri ve ‘World of Water’ nehirlerle çevrili kasabanın etrafında 60 kilometre su temalı yürüyüş yolu bu seçeneklerden bazıları. Ünlü moda ‘blogger’ı ve Instagram fenomeni Chiara Ferragni geçen ay Noel tatilini ailesi ve İtalyan pop star nişanlısı ile Andermatt’ta The Chedi Hotel’de geçirdi. Otelin ultra lüks Asyalı Alpin odalarını, SPA’sını ben anlatmayayım siz web sitesinden bakın ve tatil planlarınızı yapmaya başlayın. www.thechediandermatt.com

Avrupa’nın az bilinen en güzel kayak merkezleri

SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental, Avusturya

İrili ufaklı tam dokuz kasaba, 284 kilometreden fazla pist, 21 iniş rotasıyla SkiWelt Wilder Kaiser- Brixental Avusturya’da yerli turistin gözde kayak beldesi. Salzburg, Innsburck ve Münih kentlerine her birine bir saat kadar uzaklıkta, ulaşım çok rahat. Sürekli Alman arkadaşlarımdan methini duyuyorum. Yeni başlayanlardan ailelere, profesyonel kayakçılara kadar geniş yelpazede modern tesislerde herkes burada aradığını bulabilir. Panoramik manzara seyredeceğiniz 70 zirveye çıkan 90 lift, 4 adet ‘funpark’ ve gece için ışıklandırılmış pistleriyle SkiWelt, Avrupa’nın en geniş ve modern kayak merkezlerinden biri.

Avrupa’nın az bilinen en güzel kayak merkezleri

Madonna di Campiglio, İtalya

Dolomiti dağlarının doğusunda Brenta Dolomites’te yer alan bu küçük sevimli kasabaya en yakın şehirler Venedik ve Milano. Tepe noktası 2660 metreye ulaşan toplam 150 kilometreyi bulan pistleri dışında yine Sole Vadisi’nde yer alan Marilleva ve Folgarida kasabalarına liftlerle geçiş yapabilirsiniz. Kasaba küçük olsa da gece hayatı burada da kayağın önüne geçiyor. Kalabalık hafta sonlarında barlar liftlerin sabah açılma saatine kadar açık olabiliyor.

Avrupa’nın az bilinen en güzel kayak merkezleri

Fotoğraflar: Alamy

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