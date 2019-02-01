Avrupa'daki doğa harikası: Zell Gölü
Yazın yemyeşil görünümü ve kokulu çiçekler, kışın metrelerce yağan karın ayrı bir güzellik kattığı Avusturya'daki Zell Gölü, tatilde doğadan kopamayanlar için adeta bir cennet.
Hohe Tauern Milli Park’ının (Nationalparks Hohe Tauern) kenarında dağlarla çevrelenmiş bu göl deniz seviyesinden 750 metre yüksekte yer alıyor.
Uzunluğu 4 km, genişliği ise 1,5 km olan ve Alp dağlarını manzara olarak arkasına alan gölün sıcaklığı yaz aylarında 24 dereceyi buluyor ve suyu içme suyu kalitesinde.
Yüzme, su sporları, yürüyüş, bisiklet gibi etkinliklerin yanısıra göl üzerinde balonla gezinti ve parasailing yapmak da oldukça revaçta. Bölge, Salzburg Havaalanına 80, Münih Havaalanına ise 200 km uzaklıkta. Her iki havaalanından da bölgeye otobüs seferleri mevcut.
Fotoğraflar: DepoPhotos
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