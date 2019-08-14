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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Atlı jandarma Çeşme'de göreve başladı
Seyahat
İHA
14.08.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Atlı jandarma Çeşme'de göreve başladı

Çeşme'nin Pırlanta ve Altınkum Plajları'nda atlı jandarma ekibi göreve başladı.

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Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkez Komutanlığından gelen, Aybüke, Aslanbey ve Pamir atlı üç at, birisi yedekte kalmak üzere iki binicisi ile birlikte Pırlanta ve Altınkum Plajlarında devriye görevi yapmaya başladı. Atlı Jandarma ekiplerinin, Gemlik ve Alman ırkı olan atlar ile eylül ayı sonuna kadar iki plajda devriye görevi yapacağı öğrenildi. Atlı jandarma ekipleri, plajdaki tatilciler tarafından ilgi ile karşılanırken, bazı tatilciler atları sevmeye çalıştı. Özel eğitimli atlar, tatilcilerin sevgisi ve yoğun ilgisini sakince karşılatı.

Atlı jandarma Çeşmede göreve başladı


"Kendimizi güvende hissediyoruz"

Bayram tatili için Çeşme'ye gelen ve Pırlanta Plajında denize girip güneşlenmeye gelen Emine Altıparmak, "Atlı jandarmaların plajlarda devriye gezmeleri, bizi daha güvende hissettiriyor. Huzur içinde eğlenmemizi sağlıyorlar. Bu hizmetlerinden dolayı jandarmamıza teşekkür ediyorum" diyerek, duygularını dile getirdi. Jandarma bölgesinde kalan Altınkum ve Pırlanta Plajlarında, resmi ve sivil giysili jandarma ekipleri de, tatilcilerin huzur ve güveni için görev yapmaya devam ediyor. 

 

 

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