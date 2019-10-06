Atina yeniden!
Efsane şehir Atina, geri dönüyor! On yıl önce yaşanan ekonomik kriz nedeniyle kepenk kapatan halk, kentini eski ve yeninin senteziyle yeniden kuruyor. 24 saat canlılığını yitirmeyen şehrin yükselen mekânlarını sizin için derledik. Sokrates’in dediği gibi; yoğun yaşamın kısırlığından uzak kalmak için Atina’yı yaşamanız şart.
Akropolis’in eteklerinde
Atina’nın tarihi merkezinde altı dükkânlardan, üstü odalardan oluşan çağdaş bir han yaratmışlar. Mitropoleos Caddesi’nde önünden geçip davetkâr iç mekânı görünce girmemenize olanak yok. Tam bir günümüz agorası. Manav, kasap, balıkçı, pastane ve şarküteriden alışverişinizi yapın, barında soluklanın, üst kattaki butik odalarında kalın. Zeytin ağaçları ile süslenmiş terasında şehrin yenilenen yüzünü seyredebilir, yemek kurslarına katılabilirsiniz. https://house.ergonfoods.com
Yöresel ve sağlıklı
Adı üstünde ‘IT’ restoran; Kolonaki semtinin ortasında, yerli halkın ‘jetsetter’lara karıştığı, yöresel ve sağlıklı yemeklerin modern ve sıcak ışıklı salonunda sunulduğu görme görülme mekânı. Dakos salatası, çıtır çıtır ıspanaklı börek, ballı karamelize cevizli yoğurt en iyi kaliteli malzemeden. Geleneksel tarifler yeni bir dokunuşla önünüze geliyor. Günlük ürünleri dolaptan alıp paket olarak da götürebilirsiniz. Sabah, öğlen, akşam ne zaman gitsem dolu! www.itrestaurant.gr
Yükselen semtler
Pangrati, Koukaki ve Kerameikos gibi turistik olmayan semtler de değişimden nasibini alıyor. Pangrati’de Archelaou Caddesi 32 numarada bulunan Ohh Boy Coffee ‘The Restaurant 100-2019’ seçimlerinde ‘Saklı Değer’ ödülünü almış. Sağlıklı ve minimalist yaklaşımla, Yunan lezzetlerine yeni bir tat getiriyorlar. Tüm ürünleri organik marketlerden sağlıyorlar.
Onassis ve Bardot’dan yadigâr
Altın çağını 1960’larda Christina Onassis, Brigitte Bardot, Joan Collins gibi ünlüleri ağırlayarak yaşayan Astir Palace, Yunanistan’ın ilk Four Seasons Oteli olarak bu yaz başında tekrar açıldı. Sofistike Atina Rivyerası’nda 30 hektarlık çam ağaçlarıyla kaplı yarımada üzerine yayılan otel tam anlamıyla retro şık. www.fourseasons.com/athens
Uygun bütçeli kent oteli
Atina’nın göbeğinde, uygun bütçeli yeni bir kent oteli var: Blend. Syntagma Meydanı, Monastiraki ve Plaka, Akropolis ve Parthenon’a yürüme mesafesinde. 1800’lerden kalma binanın dış mimarisine uygun olarak içi de İskandinav etkili minimalizmle tasarlanmış. 24 odasının çoğu manzaralı.www.blendhotel.gr
Şehrin yeni moderni
Ünlü Yunan armatör Basil Goulandris ve eşi Elise’nin yıllar içinde biriktirdikleri, çağdaş sanat tarihinin parçası olarak kabul edilen şaheserleri, memleketleri Andros kentinde sergileniyordu. İkinci müzeleri, bu hafta başkent Atina’da ‘Goulandris Modern Sanat Müzesi’ ismiyle açılıyor. Koleksiyon, Picasso, Renoir, Matisse, Van Gogh, Monet ve önde gelen Yunan sanatçıların 180 parça eserlerinden oluşuyor.www.goulandris.gr
Öz, hakiki adalar sandaleti
Yunan adalarında gezerken ayağınızda olması gereken sandalet işte bu! Ustalar tarafından geleneksel teknikler kullanılarak elle ve kimyasal içermeyen ham deriden yapılıyor. Hem estetik hem rahatlar. Mağazalarından en iddialısı Kolokotroni Caddesi’nde. www.ancient-greek-sandals.com
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle